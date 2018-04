APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Trump zu Syrien-Angriff: "Perfekt durchgeführter Luftschlag"

Damaskus/Washington/Moskau - US-Präsident Trump bewertet die Angriffe auf Ziele in Syrien als Erfolg. Es habe sich um einen "perfekt durchgeführten Luftschlag" gehandelt, teilte er am Samstag auf Twitter mit. Trump dankte auch Frankreich und Großbritannien, die gemeinsam mit den USA in der Nacht Ziele in Syrien angegriffen hatten. Sie reagierten damit auf einen mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in Douma. Russlands Präsident Putin hingegen sagte, die "USA verschlimmern die humanitäre Situation nur weiter". Der UNO-Sicherheitsrat kommt auf russischen Antrag um 17.00 Uhr zusammen.

Oscar-Preisträger Milos Forman ist tot

Los Angeles - Oscar-Preisträger Milos Forman ist tot. Formans Ehefrau Martina sagte der tschechischen Nachrichtenagentur CTK am Samstag, der Regisseur sei am Freitag im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Forman wurde bekannt mit Filmen wie "Hair", "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Amadeus". Für letztere erhielt er jeweils den Regie-Oscar.

Wirbel um Inserate in rechtslastigen Medien durch Land OÖ und Linz AG

Linz - Das mehrmals vom Presserat verurteilte Online-Portal "Wochenblick" und das vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes als rechtsextrem eingestufte Magazin "Info-Direkt" sollen laut einem "profil"-Bericht mit öffentlichen Geldern in Form von Inseraten unterstützt worden sein. So habe der oberösterreichische FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek rund 5.150 Euro überwiesen, der städtische Versorger Linz AG knapp 7.000 Euro.

Staatsziel Wirtschaftsstandort - Finanzministerium nun wohlwollend

Wien - Das Finanzministerium hat am Freitag - knapp vor Fristablauf - wie angekündigt eine neue Stellungnahme zur gesetzlichen Verankerung des Staatsziels Wirtschaftsstandort abgegeben. Diese ist nun wohlwollend und bewertet die Maßnahme als "wichtiger Beitrag zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit Österreichs". Wenige Stunden zuvor hatte das Ministerium seine erste - und kritische - Stellungnahme zurückgezogen, in der vor der Gefahr von Klagen durch ausländische Investoren gewarnt wurde.

Leitl mit China-Reise zufrieden

Wien - Der scheidende Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl (ÖVP) hat am Samstag eine positive Bilanz der kürzlichen Chinareise einer großen österreichischen Delegation mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Spitze gezogen. Für Österreich eröffneten sich neue Geschäftsfelder und Chinas Prestigeprojekt der neuen Seidenstraße sei keine Einbahnstraße, sagte Leitl im Ö1-"Mittagsjournal.

Vier militante Palästinenser im südlichen Gazastreifen getötet

Gaza - Im südlichen Gazastreifen sind am Samstag vier militante Palästinenser getötet worden. Der bewaffnete Arm der Organisation Islamischer Jihad teilte mit, vier seiner Mitglieder seien bei einem "Einsatz" ums Leben gekommen. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, die Männer seien bei der vorzeitigen Explosion eines Sprengsatzes oder einer Rakete getötet worden. Die israelische Armee betonte, es habe in dem Gebiet keine israelischen Angriffe gegeben.

ÖBB-Railjet wegen Überleitungsschaden in Tirol evakuiert

Landeck/Wien - Eine beschädigte Oberleitung hat Freitagabend nahe des Bahnhofes in Landeck in Tirol zur Evakuierung eines ÖBB-Railjets geführt. Nachdem aus Sicherheitsgründen eine Erdung der Oberleitung durchgeführt worden war, wurden laut Medienberichten rund 260 Fahrgäste von Feuerwehrleuten über eine Aluminiumrampe aus dem Zug geholt. Der Zug war rund 200 Meter vom Bahnhof entfernt zum Stehen gekommen. Er dürfte selbst die Oberleitung beschädigt haben, erklärte ein ÖBB-Sprecher der "Tiroler Tageszeitung".

Eiffelturm wegen Streiks des Sicherheitspersonals geschlossen

Paris - Das Wahrzeichen von Paris ist wegen eines Streiks geschlossen. Aufgrund eines am Freitag begonnenen Ausstands des Sicherheitspersonals bleibe der Eiffelturm auch am Samstag für die Besucher gesperrt, teilte die Betreiberfirma mit. Die ganze Nacht seien Diskussionen mit den Personalvertretern geführt worden. Über die Forderungen des Sicherheitspersonals wurde nichts bekannt.

