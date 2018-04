APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Syrien: Nach westlichen Angriffen wieder Diplomatie gefragt

Damaskus/Washington/Moskau - Nach den Luftangriffen westlicher Staaten auf Syrien wollen Deutschland und Frankreich eine diplomatische Offensive für ein Ende des Bürgerkriegs starten. Auch Russland, das die Angriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf mutmaßliche Giftgasanlagen und -depots scharf verurteilt, soll dabei eine wichtige Rolle spielen.

Salzburger Spitzkandidaten trafen in TV-Runde aufeinander

Salzburg - Die Spitzenkandidaten von sieben der insgesamt neun Parteien, die bei der Salzburger Landtagswahl am 22. April antreten, haben sich am Sonntag in einer "Pressestunde spezial" im ORF Landesstudio Salzburg den Fragen von Journalisten gestellt. Das Gespräch verlief weitestgehend sachlich. Jeder war bestrebt, angesichts möglicher Koalitionsvarianten, den andern nicht zu brüskieren. Themen der Sendung waren neben den "Dauerbrennern" Wohnen und Verkehr auch die Wahlziele der einzelnen Parteien.

Zehntausende Katalanen demonstrieren für Freilassung von Politikern

Barcelona/Madrid - Zehntausende Menschen haben in Barcelona für die Freilassung von neun Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung demonstriert. Sechs Monate nach den ersten Festnahmen forderten die Teilnehmer des Protestmarschs am Sonntag "Freiheit für die politischen Gefangenen". Die Demonstranten schwenkten die katalanische Fahne, viele von ihnen trugen als Zeichen der Solidarität mit den Häftlingen gelbe Schleifen an ihrer Kleidung oder zogen gelbe Schals und Jacken an.

Fidesz bezeichnet Massen-Anti-Regierungsdemo als Flohzirkus

Budapest - Als "politischen Flohzirkus" hat Antal Rogan die Anti-Regierungs-Demonstration in Budapest bezeichnet, an der laut Organisatoren am Samstag geschätzte 100.000 Menschen teilgenommen haben. Der Kabinettschef von Premier Viktor Orban behauptete, hinter der Aktion stünde allein George Soros, der den Wahlsieg von Fidesz und die Zwei-Drittel-Mehrheit nicht akzeptieren könne, so die Ungarische Nachrichtenagentur MTI am Sonntag.

"Polizeidrohnen" Teil des Sicherheitskonzepts bei EU-Vorsitz

Sofia/Wien - Der Einsatz von Drohnen soll Teil des Sicherheitskonzepts während der EU-Präsidentschaft in Österreich werden, kündigte die Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, in einem Interview mit der "Presse am Sonntag" an. Bis Jahresmitte soll der Probebetrieb starten und während des österreichischen Vorsitzes im zweiten Halbjahr in einen Echtbetrieb münden. "Drohnen können Lagebilder aus der Luft liefern", nannte die Generaldirektorin deren Aufgabe für den Personen- und Objektschutz.

Tengelmann-Chef bleibt verschollen - Retter hoffen auf Zufallsfund

Zermatt - Um den mit hoher Wahrscheinlichkeit verunglückten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub zu finden, setzen die Einsatzkräfte in den Schweizer Alpen jetzt auf einen Zufallsfund. "Wenn zum Beispiel ein Bergführer etwas entdecken würde, würde sofort wieder ausgerückt werden", sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Wallis. Derzeit seien jedoch alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Haubs Familie hatte am Freitag mitgeteilt, sie habe die Hoffnung aufgegeben, den vermissten Milliardär noch lebend zu finden.

US-Anwalt zündete sich wegen Umweltverschmutzung an

Washington - In den USA hat sich ein bekannter Anwalt und Aktivist aus Protest gegen die Umweltverschmutzung angezündet. Die Leiche von David Buckel wurde am Samstag in einem Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn gefunden, wie die "New York Times" berichtete. Im Abschiedsbrief schrieb er, er habe mit einem "fossilen Brennstoff" angezündet, um auf Umweltschäden durch solche Brennstoffe aufmerksam zu machen. Der 60-jährige Buckel hatte sich jahrelang für die Rechte von Homosexuellen in den USA eingesetzt.

(Schluss) grh/vef