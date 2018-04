APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Faßmann gegen Strafen für Eltern bei Sprachdefiziten

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist gegen Geldstrafen für Eltern, die nicht am Spracherwerb der Kinder mitwirken, wie es Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl gefordert hatte. "Ich bin ein Sanktions- und Strafrealist, das ist immer die Ultima ratio einer Angelegenheit", sagte Faßmann im ORF-Mittagsjournal. Vorher müsse man das System gut aufstellen, damit es ohne Sanktionen auskomme.

SPÖ und NEOS kritisieren Gudenus wegen Anti-Soros-Kampagne

Wien - SPÖ und NEOS kritisieren die Sympathiebekundungen von FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus für die Anti-Soros-Kampagne des rechtskonservativen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Es gebe "stichhaltige Gerüchte", wonach Soros daran beteiligt sei, "Migrantenströme nach Europa zu unterstützen", hatte Gudenus gegenüber der "Presse" gesagt. SPÖ-Chef Christian Kern warf ihm daraufhin "antisemitisch eingefärbte Polemik" vor. "Fassungslos" reagierte NEOS-Wien-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger.

Nordkorea verkündete Atom- und Raketenteststopp

Seoul/Pjöngjang - Vor den geplanten Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA hat Nordkorea angekündigt, ab sofort seine Atomwaffen- und Raketentests auszusetzen. Die Atomtestanlage im nördlichen Landesteil werde geschlossen, meldeten staatliche Medien am Samstag. Machthaber Kim Jong-un erklärte laut der Nachrichtenagentur KCNA, weitere Erprobungen seien für die Atomwaffen und Interkontinentalraketen nicht mehr nötig.

Britischer Reporter: Keine Belege für Gasangriff in Douma

London - Ein Reporter der britischen Zeitung "Independent" stellt nach einer Besichtigung vor Ort und Zeugenbefragungen westliche Behauptungen infrage, wonach es in der ehemaligen islamistischen Rebellenhochburg Douma in Syrien einen Giftgasangriff gegeben habe. Der langjährige Nahost-Kenner Robert Fisk fand nach eigenen Angaben keine Belege dafür. Laut dem Bericht kamen während der Luftangriffe sogenannte Weißhelm-Leute in einen Bunker und versetzten die dort ausharrenden Zivilisten mit lauten Rufen "Gas! Gas!" in Panik und begannen mit Wasser imaginäres Gas aus ihren Augen zu waschen.

EU: Israelische Armee soll nicht auf Demonstranten schießen

Brüssel - Nach den tödlichen Schüssen israelischer Soldaten auf Palästinenser im Gazastreifen drängt die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini auf Aufklärung und auf ein Ende der Eskalation. "Die EU fordert die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte auf, keine tödliche Gewalt gegen unbewaffnete Protestierende einzusetzen", erklärte eine Sprecherin Mogherinis am Samstag in Brüssel.

Rebellen in Syrien verlassen weitere Orte nahe Damaskus

Damaskus - Im Nordosten der syrischen Hauptstadt Damaskus haben tausende Aufständische am Samstag drei Ortschaften geräumt. Die Rebellen und ihre Angehörigen wurden mit Bussen aus den Orten Ruhaiba, Nassiriya und Jairoud in der Region Ost-Qalamoun in den Norden des Landes gebracht, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete.

Zwei Drachenboote in China gekentert: Elf Tote

Guilin - Mindestens elf Menschen sind bei einem Unglück mit zwei Drachenbooten im Touristenort Guilin in Südchina gestorben. Sechs Personen wurden noch vermisst. Das Unglück passierte am Samstag beim Training für die jährlichen Rennen zum Drachenbootfest. Die zwei Boote kenterten auf dem Fluss Taohuajiang. 57 Paddler seien ins Wasser gefallen, berichtete das Staatsfernsehen.

Schauspielerin Margarethe "Guggi" Löwinger ist tot

Wien - Die Sängerin und Schauspielerin Margarethe "Guggi" Löwinger ist tot. Wie die Volksoper der APA mitteilte, starb sie in der Nacht auf Samstag 79-jährig in einem Wiener Spital. Die der Wiener Schauspielerdynastie Löwinger entstammende Künstlerin stand schon als Kind auf der Bühne und war seit Ende der 1950er-Jahre Mitglied der Volksoper Wien.

