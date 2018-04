APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Stimmabgaben in Salzburg von entspannt bis leicht gespannt

Salzburg - Die Salzburger schließen am heutigen Sonntag den Reigen der vier Landtagswahlen des Jahres 2018 ab. Echte Umwälzungen sind nicht zu erwarten - die ÖVP von LH Wilfried Haslauer kann laut Umfragen mit einem Wahlsieg und fünf weiteren Jahren an der Spitze rechnen. Offen ist, mit welchem Koalitionspartner. Haslauer zeigte sich bei seiner Stimmabgabe auch in "leicht gespannter Erwartungshaltung". Wahlschluss ist um 16.00 Uhr, erste valide Hochrechnungen werden für 17.00 Uhr erwartet.

Kurz-Sprecher: Lassen türkische Wahlkampfauftritte nicht zu

Wien/Ankara - Die Bundesregierung will sich durch die jüngsten Aussagen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht beirren lassen. "Türkische Wahlkampfauftritte sind in Österreich unerwünscht und wir lassen diese daher auch nicht mehr zu", sagte ein Sprecher von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag zur APA. Erdogan hatte am Samstag nach der Ankündigung von Kurz, Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich zu verbieten, Österreich gewarnt. "Diese von Österreich ergriffenen Maßnahmen werden auf es selbst zurückfallen", so Erdogan.

Dutzende Tote und über 100 Verletzte bei Anschlag in Kabul

Kabul - Ein Selbstmordattentäter hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul vor einem Zentrum zur Wählerregistrierung am Sonntag mindestens 52 Menschen in den Tod gerissen. Weitere 112 Menschen wurden laut Behörden verletzt. Zu der Tat bekannte sich die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Der erneute Anschlag verschärft die Sorge um die Sicherheit der für Oktober geplanten Parlamentswahlen.

Nahles mit 66 Prozent neue Vorsitzende der SPD

Wiesbaden - Andrea Nahles ist mit einem Dämpfer als erste Frau an die Spitze der deutschen Sozialdemokraten gewählt worden. Ein SPD-Sonderparteitag bestimmte die 47-Jährige am Sonntag in Wiesbaden zur ersten Vorsitzenden in der knapp 155-jährigen Parteigeschichte der Sozialdemokraten. Die klare Favoritin erhielt aber nur eine Zustimmung von 66,35 Prozent. Die Bundestagsfraktionschefin setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange durch.

Anführer der Proteste in Armenien festgenommen

Eriwan - Am zehnten Tag der Straßenproteste in Armenien hat sich die Lage bedrohlich zugespitzt. Mit Härte versuchte die Polizei am Sonntag, die Kundgebungen gegen den neuen Ministerpräsidenten Sersch Sarkissian aufzulösen. Fast 230 Menschen wurden festgenommen, darunter der Anführer der Proteste, der Oppositionsabgeordnete Nikol Paschinian. In der Früh war ein Treffen zwischen Paschinian und dem Regierungschef gescheitert. Sarkissian brach das Gespräch nach zwei Minuten ab, weil Paschinian seinen Rücktritt forderte.

Vier Tote bei Schüssen in US-Stadt Nashville

Nashville (Tennessee) - Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag nahe Nashville (US-Staat Tennessee) nach Angaben der Polizei vier Menschen getötet. Mindestens vier weitere Menschen wurden verletzt. Laut Polizei habe sich die Tat vor und in einem Restaurant der Kette Waffle House ereignet. Der Mann sei nackt gewesen und zu Fuß geflohen. Ein Großaufgebot nahm die Fahndung auf, unterstützt von einem Hubschrauber.

Zwei Österreicherinnen in der Schweiz von Lawine mitgerissen

Chur/Wien - Eine 33-jährige und eine 44-jährige Frau aus Österreich sind am Sonntagnachmittag an der Cima di Rosso im Bergell im Schweizer Kanton Graubünden von einer Lawine überrascht worden. Der lockere Schnee riss sie rund 200 Meter weit mit. Beide wurden mit Verletzungen ins Spital geflogen. Eine Frau trug leichte, die andere mittelschwere Verletzungen davon.

EU und Mexiko im Grundsatz über Freihandelsabkommen einig

Brüssel - Die Europäische Union und Mexiko haben sich angesichts zunehmender protektionistischer Töne von US-Präsident Donald Trump im Grundsatz auf ein neues Freihandelsabkommen geeinigt. "Die Europäische Union und Mexiko stehen für einen Handel, der offen und fair ist und auf Regeln basiert", teilten EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Mexikos Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo am Samstag mit. Praktisch der gesamte Handel werde in Zukunft zollfrei sein, erklärte die EU-Kommission.

