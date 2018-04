APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Datenschutz-Aufweichungen sorgen für Kritik

Wien - Aufweichungen bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sorgen für Kritik. Das bereits im Nationalrat beschlossene Gesetz sieht vor, dass viele Strafen erst bei wiederholtem Verstoß schlagend werden. Die Datenschutzbehörde soll im Erstfall nur eine Verwarnung aussprechen. Öffentliche und privatrechtlich agierende Stellen mit gesetzlichem Auftrag sind zudem von Geldbußen ausgenommen.

Strache kündigt Regierungsvorschlag zum Zwölf-Stunden-Tag an

Wien - Die Bundesregierung plant über den Sommer eine Lösung bei der seit Jahren umstrittenen Arbeitszeitflexibilisierung - Stichwort Zwölf-Stunden-Tag. "Wir werden versuchen, bis Ende Juni einen Vorschlag vorzulegen. Vielleicht wird es dann der Herbst", erklärte Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Mittwochabend in der Ö1-Diskussionsreihe "Klartext". Strache betonte einmal mehr, dass an der gesetzlichen Normalarbeitszeit von acht Stunden am Tag und 40 Stunden pro Woche nicht gerüttelt werde.

Merkel reist zu Trump: Handelsstreit und Iran im Mittelpunkt

Berlin/Washington - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bricht am frühen Donnerstagabend zu ihrem zweiten Besuch bei US-Präsident Donald Trump nach Washington auf. Dabei dürften der drohende Handelskrieg zwischen den USA und Europa sowie die Krisen in Syrien und im Iran im Mittelpunkt stehen. Erstmals hatte Merkel den US-Präsidenten im März vergangenen Jahres besucht.

Trumps Leibarzt wird nicht Veteranenminister

Washington - Der Leibarzt von US-Präsident Donald Trump hat seine Kandidatur für das Amt des Veteranenministers zurückgezogen. "Mit Bedauern" verzichte er auf seine Kandidatur, teilte der Mediziner und Konteradmiral Ronny Jackson am Donnerstag in Washington mit. Er war in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten, unter anderem wurde im vorgeworfen, Mitarbeiter schlecht behandelt zu haben. Weiters soll Jackson leichtfertig Medikamente verteilt haben und bei der Arbeit immer wieder betrunken gewesen sein.

Sieben Jugendliche in Israel von Wassermassen mitgerissen

Tel Aviv - Bei schweren Überschwemmungen im Süden Israels sind am Donnerstag mindestens sieben Jugendliche getötet worden. Dies teilte der Rettungsdienst Zaka bei Twitter mit. Laut Rundfunk wurden weitere Teenager vermisst, man fürchte um ihr Leben. Die Gruppe von 25 Teenagern im Alter von 17 und 18 Jahren sei bei einem Ausflug in der Arava-Wüste von Wassermassen mitgerissen worden. Bereits am Mittwoch waren bei Überschwemmungen in Israel und in den Palästinensergebieten zwei junge Menschen getötet worden.

Zwei Jahre teilbedingt für Mann, der auf Polizisten losging

Wien - Ein 34-jähriger Mann, der am 22. Oktober 2017 in einer Wohnung in der Ramperstorffergasse in Wien-Margareten mit einem gezückten Küchenmesser auf Polizisten losgegangen sein soll, ist am Donnerstag am Landesgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Davon wurden acht Monate unbedingt ausgesprochen, 16 Monate bekam der bisher Unbescholtene auf Bewährung nachgesehen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Wiener Börse tendiert im Verlauf befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin im Plus gezeigt. Der ATX legt 0,56 Prozent auf 3.463 Punkte zu und steht damit bereits vor seinem 7. Gewinntag in acht Sitzungen. Das europäische Börsenumfeld liegt nach den deutlichen Vortagesverlusten ebenfalls in der Gewinnzone. Unter den Schwergewichten verbuchten Raiffeisen ein Plus von zwei Prozent. OMV-Titel gewannen 1,9 Prozent an Wert. Immofinanz verteuerten sich um 1,3 Prozent und Erste Group legten 0,9 Prozent zu.

