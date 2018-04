APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Ex-Blauhelm: "Befehl lautete: nicht einmischen"

New York/Wien - In der Diskussion um die neun Syrer, die offenbar von österreichischen Blauhelmen am Golan in den Tod geschickt wurden, springt nun ein ehemaliger Bundesheer-Soldat seinen Kollegen zur Seite. "Der Befehl lautete: nicht einmischen", sagte Markus H. den "Salzburger Nachrichten". Wenn sie die Syrer gewarnt hätten, wären sie selbst "auf der Abschussliste der Bewaffneten gestanden".

Nordkorea lobt historisches Gipfeltreffen mit Südkorea

Seoul/Washington/Pjöngjang - Einen Tag nach dem Treffen zwischen den Staatschefs der beiden koreanischen Staaten hat Nordkorea weitere Friedenssignale ausgesandt. Das Gespräch zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un sei "historisch" gewesen und habe den Weg zu "nationaler Aussöhnung und Einheit, Frieden und Wohlstand" geebnet, schrieb die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Nach ihrem Treffen in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern hatten Kim und Moon sich am Freitag zum Ziel einer dauerhaften und stabilen Friedensregelung und einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel bekannt.

Schwer kranker Bub Alfie starb in Liverpool

London - Der schwer kranke britische Bub Alfie ist in der Nacht auf Samstag im Kinderkrankenhaus in Liverpool gestorben. Das knapp zwei Jahre alte Kind erlag nach Angaben seiner Eltern um 3.30 Uhr (MESZ) seiner neurologischen Erkrankung. "Unserem kleinen Buben sind Flügel gewachsen", schrieben sie auf Facebook. "Wir danken allen für ihre Unterstützung." Zwischen Ärzten und Eltern hatte es zuvor einen erbitterten Streit um das Schicksal des Buben gegeben. Der Fall beschäftigte mehrere Gerichte und sogar den Papst. "Heute bete ich besonders für seine Eltern", schrieb Papst Franziskus am Samstag auf Twitter.

Dutzende Rebellen bei Luftangriff im Jemen getötet

Sanaa - Bei einem Luftangriff des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa sind offenbar dutzende Rebellen getötet worden. Der saudiarabische Staatssender Al-Ekhbariya berichtete, bei dem Angriff am Freitagabend habe es mehr als 50 tote Rebellen gegeben, unter ihnen zwei Anführer der Houthi-Rebellen. Sie sollen gerade eine Trauerfeier vorbereitet haben.

Hauptverbands-Chef Biach will Streiks verhindern

Wien - Hauptverbands-Vorsitzender Alexander Biach "will keine Streiks" im Zusammenhang mit der Sozialversicherungs-Reform. Er werde sich "mit allen Kräften dafür einsetzen", dass es nicht dazu kommt. Denn die Leidtragenden könnten letztlich die Versicherten sein, Patienten, Pensionisten, Unfallopfer. "Dieses Experiment möchte ich nicht eingehen", sagte Biach Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Zur Zusammenlegung auf fünf Sozialversicherungsträger ist Biach bereit.

Peter Pilz zeigt ATIB noch einmal an und fordert Auflösung

Wien - Angesichts der Kriegsinszenierungen mit Kindern in einer ATIB-Moschee und diverser Facebook-Postings bekräftigt Peter Pilz seine Forderung, den Verein ATIB aufzulösen. In Ergänzung zu einer Anzeige aus dem Vorjahr zeigte er jetzt die türkische Kultusgemeinde wegen des "dringenden Verdachts einer strafrechtlich verbotenen Hetze gegen muslimische Minderheiten" an. Noch als Grüner Abgeordneter hatte Pilz im Februar 2017 der Staatsanwaltschaft eine erste Sachverhaltsdarstellung übermittelt und darin die Auflösung des Vereins "Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich" (ATIB) angeregt.

Schwedische Akademie: Autorin Stridsberg zieht sich zurück

Stockholm - Mit der Schriftstellerin Sara Stridsberg (45) nimmt ein weiteres Mitglied der in die Krise geschlitterten Schwedischen Akademie den Hut, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag berichtete. Die für die Vergabe des Literaturnobelpreises zuständige Akademie wird derzeit von einem Belästigungs- und Korruptionsskandal erschüttert, in dessen Folge bereits mehrere ihrer 18 Mitglieder zurücktraten.

