APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Kind in Müllcontainer in Wien-Döbling wurde erstochen

Wien - Die Siebenjährige, deren Leiche Samstagfrüh in einem Müllcontainer in Wien-Döbling gefunden worden war, ist durch einen Stich in den Hals getötet worden. Das hat laut Polizei die Obduktion ergeben. Das Mädchen war am Freitagnachmittag vom Spielplatz eines Gemeindebaus verschwunden. Die in einem Plastiksack verpackte Leiche der Volksschülerin, die seit Freitag vermisst worden war, wurde in einem Müllcontainer gefunden.

17-Jähriger bei Messerstecherei in Tirol getötet

Imst - Bei einer Messerstecherei unter Jugendlichen ist Sonntag früh in der Tiroler Bezirksstadt Imst ein 17-jähriger Vorarlberger getötet worden. Als mutmaßlicher Täter gilt ein 19-jähriger Einheimischer mit Migrationshintergrund. Er soll im Zuge einer Auseinandersetzung unter sieben Heranwachsenden ein Messer gezogen und auf den 17-Jährigen eingestochen haben, teilte die Polizei mit.

Kurz kritisiert "Gräuelpropaganda" in Sozialdebatte

Wien - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet mit Demonstrationen und Streiks gegen Regierungsvorhaben. Man werde dennoch umsetzen, was man sich vorgenommen habe, bekräftigte er in mehreren Sonntags-Interviews anlässlich seines ersten Jahrestags an der ÖVP-Spitze. Warnungen, dass Spitäler geschlossen würden oder der Sozialstaat in Gefahr sei, bezeichnete Kurz in "Österreich" als "reine Gräuelpropaganda".

Regierung steht vor CETA-Beschluss

Wien - Die ÖVP-FPÖ-Regierung steht offenbar kurz davor, dass umstrittene EU-Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) im Ministerrat zu beschließen. Die "Kronen Zeitung" und "Österreich" berichteten am Sonntag unter Berufung auf die Umweltschutzorganisation Greenpeace, dass der Beschluss für den kommenden Mittwoch geplant sei. Seitens der Regierung hieß es, am Montag stünden noch Verhandlungen an.

Messer-Attentäter von Paris war Sicherheitsbehörden bekannt

Paris - Der bei dem mutmaßlichen Terroranschlag in Paris getötete Angreifer ist identifiziert. Der junge Mann wurde 1997 in der russischen Teilrepublik Tschetschenien geboren und war französischer Staatsbürger, wie Ermittlerkreise am Sonntag bestätigten. Er war demnach den Sicherheitsbehörden bekannt und stand auf einer Liste von radikalisierten Personen. Fahnder nahmen seine Eltern in Gewahrsam.

Elf Tote bei Selbstmordanschlägen auf Kirchen in Indonesien

Jakarta - Bei einer Serie islamistischer Selbstmordanschläge auf Kirchen in Indonesien sind mindestens elf Menschen getötet und 40 verletzt worden. Ziel in der Großstadt Surabaya waren nach Polizeiangaben Christen, die Sonntagsgottesdienste besuchten. Die vor allem in Syrien und dem Irak aktive Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) übernahm über ihr Sprachrohr Amaq die Verantwortung dafür.

Schwerer Unfall mit NÖ Feuerwehrfahrzeug in Deutschland

Ulm/St. Pölten - Ein Fahrzeug einer niederösterreichischen Feuerwehr ist am Samstag in einen tödlichen Unfall auf der deutschen Autobahn A8 bei Ulm verwickelt gewesen. Der Kleinbus einer Freiwilligen Feuerwehr aus dem Bezirk St. Pölten-Land prallte laut einem "NÖN"-Bericht auf einen defekten Pkw. Der Fahrer des Wagens, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand, wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt.

Cesar Sampson nach ESC-Finale wieder in Wien gelandet

Lissabon/Wien - Seine Nacht war kurz: Nur knapp zwölf Stunden, nachdem er beim 63. Eurovision Song Contest in Lissabon den hervorragenden dritten Platz ersungen hat, ist Österreichs ESC-Held Cesar Sampson wieder in der Heimat angekommen. Sonntagmittag landete er mit der rot-weiß-roten Delegation am Flughafen Schwechat und wurde von einigen Fans mit Rosen erwartet. Für ihn war es jedenfalls ein "perfekter Abend".

