APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Frau in Wien-Favoriten auf offener Straße getötet

Wien - Eine 59-jährige Frau ist am frühen Sonntagnachmittag in der Leebgasse in Wien-Favoriten mit einem Messer auf offener Straße getötet worden. Als dringend tatverdächtig wurde der 67-jährige Lebensgefährte des Opfers festgenommen, teilte die Polizei mit. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung versuchten noch vor Ort die Frau zu reanimieren, was allerdings erfolglos blieb. Die Ermittlungen sind im Gange.

Venezolaner wählen inmitten der Krise neuen Präsidenten

Caracas - Überschattet von einer schweren Wirtschaftskrise und Boykott-Aufrufen der Opposition hat in Venezuela am Sonntag die vorgezogene Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten um 12.00 Uhr (MESZ/06.00 Uhr Ortszeit) und sollten zwölf Stunden geöffnet bleiben. Der sozialistische Amtsinhaber Nicolas Maduro hofft trotz aller Proteste auf seine Wiederwahl für eine zweite sechsjährige Amtszeit.

Sozialversicherung: SPÖ warnt vor Leistungskürzungen

Wien - Die SPÖ warnt angesichts der bevorstehenden Sozialversicherungs-Reform vor Leistungskürzungen. Außerdem kritisierte SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher die geplanten Änderungen am Sonntag als "rein politisch motiviert", weil es darum gehe, dein Einfluss der Gewerkschaften zurückzudrängen. "Kurz und Strache geht es nicht um das Wohl der Patienten, sondern um Posten und Privilegien", so Lercher.

Atom-Deal: Iran will "rote Linien" nicht überschreiten

Teheran - Die iranische Regierung will im Streit um das Atomabkommen mit der internationalen Gemeinschaft vorerst die "roten Linien" nicht überschreiten. Das sagte Außenminister Mohammad Jawad Zarif am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA vor Abgeordneten im Parlament. Die Rettung des Deals sei eine große politische Herausforderung. Daher müsse man Zeit und Geduld aufbringen.

Heftiger Streit in Bosnien-Herzegowina über Erdogan-Auftritt

Ankara/Sarajevo - Der Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Sarajevo hat zu heftigem Streit in Bosnien-Herzegowina geführt. Er habe von der einzigen Wahlveranstaltung Erdogans im europäischen Ausland nur aus den Medien erfahren, sagte das kroatische Mitglied im dreiköpfigen Staatspräsidium, Dragan Covic, dem Zagreber TV-Sender HRT am Sonntag. Der Besuch füge dem in die EU strebenden kleinen Balkanland großen strategischen Schaden zu.

Palästinenser-Präsident Abbas erneut in Spital eingeliefert

Ramallah - Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas ist am Sonntag erneut in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Es ist bereits das dritte Mal binnen einer Woche, dass der 82-Jährige sich stationär behandeln lassen muss, wie Palästinenser-Vertreter bestätigten. Weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand wurden nicht gemacht. Der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge wurde Abbas am Dienstag am Ohr operiert und nach wenigen Stunden entlassen.

Vulkan Kilauea immer aktiver - Lava verletzte Mann auf Balkon

Honolulu (Hawaii) - Auf Hawaii hat hoch spritzende Lava einen Mann auf seinem eigenen Balkon schwer verletzt. Ein Lavabrocken habe dem Mann ein Bein zertrümmert, berichtete Hawaii News Now am Samstagabend (Ortszeit). Das Unglück ereignete sich in der vom Ausbruch des Vulkans Kilauea stark betroffenen Ortschaft Pahoa. Die Behörden machten keine Angaben, wie weit das Haus von den Lavaströmen entfernt war.

