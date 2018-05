APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Pompeo kündigt "stärkste Sanktionen" gegen den Iran an

Washington - Die USA wollen nach den Worten von Außenminister Mike Pompeo einen "beispiellosen finanziellen Druck" auf den Iran ausüben. Washington werde "die stärksten Sanktionen in der Geschichte" verhängen, sagte Pompeo am Montag in einer Rede in Washington. Nach dem Austritt der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran stellte der Außenminister die neue Iran-Strategie der US-Regierung vor.

Maduro gewann Präsidentschaftswahl in Venezuela

Caracas - Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro ist im Amt bestätigt worden. Bei der umstrittenen Präsidentschaftswahl am Sonntag kam er nach Angaben des Wahlrats auf knapp 68 Prozent der Stimmen. Während Maduro von einem "historischen Rekord" sprach, erklärten seine Herausforderer die Abstimmung für ungültig und verlangten Neuwahlen. Das wichtigste Oppositionsbündnis hatte den Urnengang boykottiert.

Entscheidender Tag für Regierungsbildung in Rom

Rom - Für die Regierungsbildung in Italien ist der Montag ein entscheidender Tag. Die Parteichefs der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Matteo Salvini und Luigi Di Maio, wollen Präsident Sergio Mattarella am Nachmittag ihr Programm und den Namen des Ministerpräsidenten vorlegen. Als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Regierungschefs gilt der Jurist und Rechtsprofessor Giuseppe Conte. Unklar ist, ob Mattarella noch am Montag einen Regierungsauftrag erteilen wird.

ÖVP und FPÖ einig über Reform der Sozialversicherung

Wien - Die Koalitionsparteien haben sich am Pfingstwochenende wie erwartet auf die Reform der Sozialversicherung geeinigt. Wie das Kanzleramt auf APA-Anfrage sagte, wollen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Eckpunkte am Dienstag vorstellen. Angestrebt wird u.a. eine Fusion der derzeit 21 Sozialversicherungen auf maximal fünf.

Ehemann von in Wien-Favoriten erstochener Frau gab Tat zu

Wien - Der 67-jährige Mann, der am Sonntag unmittelbar nach einer tödlichen Messerattacke auf seine Ehefrau in Wien-Favoriten gefasst worden war, hat die Tat gestanden. Er will aber nicht in Tötungsabsicht gehandelt haben. Das gab die Polizei am Montag bekannt. Die 59 Jahre alte Frau starb durch mehrere Messerstiche, die ihr der Täter nach einem Streit in der Leebgasse zugefügt hatte.

Mindestens 26 Tote durch tropischen Wirbelsturm in Somalia

Mogadischu - In Somalia sind bei einem tropischen Wirbelsturm mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Vor allem die semiautonome Region Somaliland im Nordwesten des Landes war von dem schweren Regen und den Überschwemmungen betroffen. 20 Menschen, unter ihnen sieben Kinder, seien getötet worden, sagte der Gouverneur der Region Awdal, Abdirahman Ahmed Ali, lokalen Medien am Montag.

Hawaiianische Behörden warnen vor Lava aus Vulkan Kilauea

Honolulu (Hawaii)/Jakarta - Lava aus dem Vulkan Kilauea fließt in den Pazifik. Die Zivilschutzbehörde des US-Bundesstaats Hawaii warnte am Wochenende vor giftigem Gas, das beim Aufeinandertreffen von Lava und Meerwasser entstehe. Der seit mehreren Wochen Feuer speiende Vulkan zerstörte schon Dutzende Gebäude, am Samstag wurde auch ein Mensch verletzt.

