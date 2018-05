APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Südkoreas Präsident traf nordkoreanischen Machthaber

Seoul - Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sind am Samstag erneut zu einem Gespräch zusammengekommen. Beide hätten sich ausgetauscht, um den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump zu ebnen, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit. Es war bereits das zweite Treffen innerhalb von zwei Monaten. Trump, der den für 12. Juni geplanten Gipfel am Donnerstag abgesagt hatte, erklärte am Freitag, er halte das Treffen doch noch für möglich.

Erdogan ruft Türken zu Stützungskäufen für Landeswährung auf

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Landsleute zu Stützungskäufen für die rapide an Wert verlierende Landeswährung Lira aufgerufen. "An meine Brüder, die Dollars und Euros unter ihren Pölstern haben: Geht und wechselt euer Geld in Lira um", sagte Erdogan am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der östlichen Stadt Erzurum. "Wir werden dieses Spiel gemeinsam zerstören." Die Lira hat heuer 20 Prozent ihres Werts im Vergleich zum US-Dollar verloren.

Verzögerung bei Regierungsbildung in Italien

Rom - Bei den Verhandlungen um die Regierungsbildung in Rom ist kein Ausweg aus dem politischen Stillstand in Sicht. Der designierte Premier Giuseppe Conte versucht, die rechte Lega zum Verzicht auf die Nominierung des ausgemachten Deutschland- und Euro-Kritikers Paolo Savona als Wirtschaftsminister zu überreden. Lega-Chef Matteo Salvini will nicht auf seinen Wunschkandidaten für das Wirtschaftsressort verzichten, obwohl sich Präsident Sergio Mattarella klar gegen Savona als Minister ausgesprochen hat.

Irischer Premier lobt "stille Revolution" zur Abtreibung

Dublin - Der irisische Ministerpräsident Leo Varadkar (39) begrüßt das sich abzeichnende Ja beim Referendum zur Lockerung des strikten Abtreibungsverbots in seinem Land. "Was wir heute sehen, ist der Höhepunkt einer stillen Revolution", sagte Varadkar. Das Referendum hatte bereits am Freitag stattgefunden. Das Ergebnis wurde am späten Samstagnachmittag erwartet.

Mindestens 48 Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Uganda

Kampala - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Uganda sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind 16 Kinder, wie das Rote Kreuz des ostafrikanischen Landes am Samstag mitteilte. Das Unglück hatte sich am späten Freitagabend in Kiryandongo ereignet, etwa 220 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kampala. Den Angaben zufolge krachte ein Bus in einen Traktor, der ohne Licht unterwegs war.

Weltbekanntes Gemälde in Moskauer Galerie schwer beschädigt

Moskau - Ein Besucher hat in einem Moskauer Museum ein weltbekanntes Gemälde des Künstlers Ilja Repin schwer beschädigt. Der Besucher der Tretjakow-Galerie habe sich einen Metallpfosten gegriffen, der als Absperrung vor dem Bild "Iwan der Schreckliche und sein von ihm erschlagener Sohn am 16. November 1581" stand. Dann habe er auf das Werk eingeschlagen, teilte die Museumsleitung am Samstag mit.

(Schluss) jw/grh