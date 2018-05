APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Grünes Licht der NEOS für Salzburger Koalitionspakt

Salzburg - Nach der ÖVP hat am Sonntagnachmittag auch die Mitgliederversammlung der NEOS einstimmig für das Koalitionsabkommen gestimmt. Landesrätin für die Pinken wird die 41-jährige Personalmanagerin Andrea Klambauer. Salzburgs Grüne wählten indes den bisherigen Kultur- und Soziallandesrat Heinrich Schellhorn zum Nachfolger für Landessprecherin LHStv. Astrid Rössler. Am späten Nachmittag werden die Grünen u.a. über die Regierungsbeteiligung abstimmen. Eine Zustimmung gilt als Formsache.

Koalition bangt vor neuer Balkan-Route

Wien/Mauerbach - Die Regierung ist wegen der Entstehung einer neuen Balkan-Flüchtlingsroute besorgt und will gegensteuern. Im Rahmen der Regierungsklausur in Mauerbach kündigte Kanzler Kurz (ÖVP) Gespräche mit Ländern entlang der Route an und versicherte, nicht noch einmal eine Situation wie 2015 entstehen zu lassen. Innenminister Kickl (FPÖ) bekräftigte beim Eintreffen zur Klausur, dass man die Flüchtlingsbewegungen genau beobachte und man, "wenn es notwendig ist", die Grenzen "dicht machen" werde, "und zwar wirklich dicht".

Kneissl "absolut" für Rettung des Iran-Atomabkommens

Washington - Das Atom-Abkommen mit dem Iran soll ungeachtet des Ausstiegs der USA gerettet werden - "absolut", wie Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" bekräftigte. Die schon vor ihrem Zustandekommen misstrauisch beäugte neue italienische Regierung will sie "an ihren Taten messen, nicht an ihren Worten". Kneissl verwies darauf, dass sich nach dem Alleingang von US-Präsident Donald Trump alle anderen Vertragspartner des Atomdeals wie auch alle EU-Staaten klar für die Beibehaltung des Abkommens ausgesprochen haben.

FPÖ-Artikel in der "Aula" für Strache kein Ausschlussgrund

Mauerbach/Wien - Artikel für die rechtsradikale Zeitschrift "Aula" zu schreiben, wird auch künftig nicht automatisch zu einem Karriereende bei der FPÖ führen. Wie FPÖ-Chef Strache am Sonntag betonte, sei es aber auch "nicht erwünscht, dort zu inserieren und in der Regel auch nicht zu publizieren". Für den dritten steirischen Landtagspräsidenten Gerhard Kurzmann wird es daher keine Konsequenzen geben. "Jeder, der dort weiter publiziert, hat die Chance auf eine weitere Karriere in der FPÖ verwirkt", meinte Infrastrukturminister Hofer zuvor.

Vatikan kritisiert Ende des Abtreibungsverbots in Irland

Vatikanstadt - Der Vatikan hat scharfe Kritik an der Abschaffung des Abtreibungsverbots in der langjährigen katholischen Bastion Irland geübt. "Alles, was in irgendeiner Weise dem Tod die Drecksarbeit leichter macht, stimmt uns nicht besonders froh", sagte der Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, Erzbischof Vincenzo Paglia, laut Kathpress am Sonntag dem Onlineportal "Vatican News". "Ich glaube, da gibt es keinen Sieg zu verkünden und nichts zu feiern", sagte er mit Blick auf den Jubel vieler Iren über das klare Referendumsergebnis.

Elf Tote durch Tropensturm "Mekunu" im Oman und im Jemen

Maskat/Sanaa - Die Zahl der Toten durch Tropensturm "Mekunu" im Oman und im Jemen ist auf mindestens elf gestiegen. Wie Behörden der beiden Länder am Sonntag mitteilten, wurden außerdem acht Menschen vermisst. Der Sturm war in den vergangenen Tagen über die jemenitische Insel Socotra gezogen und dann mit heftigen Böen und Regenfällen in Oman auf Land getroffen. "Mekunu" zog weiter in Richtung Saudi-Arabien und sollte am Sonntag die große Sandwüste Rub al-Chali treffen.

Millionenschaden bei Brand im Europapark Rust

Rust - Beim Brand im Europa-Park Rust ist am Samstagabend ein Millionenschaden entstanden. Genau zu beziffern sei dieser aber noch nicht, teilte eine Sprecherin des Vergnügungsparks am Sonntag mit. Wie die Polizei konnte auch sie zunächst nichts zur Ursache des Brandes sagen. Sieben Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Allesamt konnten sie bereits in häusliche Pflege entlassen werden. Besucher oder Mitarbeiter des Parks wurden nicht verletzt.

Suche nach 16-Jähriger am Mondsee: Vermisste in der Küche

St. Lorenz am Mondsee - Eine 16-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag eine stundenlange Suchaktion am Mondsee mit mehr als 100 Beteiligten ausgelöst. In der Früh wurde das Mädchen aus Hallein in der Küche eines Wohnhauses gefunden. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits Wasserrettung und Feuerwehr aus Oberösterreich und dem Salzburger Flachgau das Gebiet im und um den Mondsee durchkämmt.

