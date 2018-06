APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Kataloniens neue Regierung peilt weiter Unabhängigkeit an

Barcelona/Madrid - In Katalonien ist am Samstag eine neue Regionalregierung vereidigt worden, die sich sofort zur Unabhängigkeit von Spanien bekannt hat. Das Ziel sei "ein unabhängiger Staat in Form einer Republik", erklärte der neue Regionalpräsident Quim Torra nach der Zeremonie. Er rief die Zentralregierung in Madrid zu Gesprächen auf. Mit seinem Amtsantritt endet die sieben Monate dauernde Zwangsverwaltung durch die Zentralregierung in Madrid.

Zinggl und Rossmann wollen Gehälter teilen

Wien - Die Klubchefs der Liste Pilz wollen ihre Gehälter möglichst gleichmäßig aufteilen. Das stellte der geschäftsführende Klubobmann Wolfgang Zinggl am Samstag gegenüber der APA klar. Die geplante Summe wird zwischen Abgeordneten-Salär (gut 8.700 Euro) und Klubchef-Gehalt (knapp 14.900 Euro) liegen. Die Gehälter sollen keinesfalls auf Kosten der Steuerzahler gehen.

Schwere Unwetter über Südostösterreich

Oberwart - Heftige Unwetter hat es am Freitagabend über Österreich gegeben. Im südburgenländischen Bezirk Oberwart sorgte Starkregen für rund 260 Feuerwehreinsätze. Auch in Kärnten und der Steiermark gab es wegen Starkregen und Hagel zahlreiche Einsätze der Feuerwehren und sonstiger Hilfskräfte. Am Samstag entspannte sich zunächst die Lage. Mit neuem Starkregen wird aber gerechnet.

Österreicher wollen weniger Mindestsicherung für Flüchtlinge

Wien - Mehr als drei Viertel der Österreicher befürworten, dass Flüchtlinge und EU-Bürger eine niedrigere Mindestsicherung erhalten als Österreicher. Laut einer unique research-Umfrage für das "profil" zeigen 78 Prozent für entsprechende Regierungspläne Verständnis. 52 Prozent finden den Vorschlag sogar "sehr richtig". Die Mindestsicherungspläne der Regierung sehen indirekt eine Schlechterstellung für Flüchtlinge vor, da für den Voll-Bezug entweder ein Pflichtschulabschluss in Österreich oder das Deutsch-Sprachlevel B1 vorzuweisen ist. EU-Bürger wiederum müssen generell fünf Jahre warten, bis sie die Leistung beziehen können.

Myanmar sichert Rücknahme von Rohingya-Flüchtlingen zu

Yangon (Rangun) - Die Regierung im überwiegend buddhistischen Myanmar ist nach Darstellung ihres Sicherheitsberaters Thaung Tun bereit, alle aus dem Land geflohenen Mitglieder der muslimischen Rohingya-Minderheit wieder aufzunehmen. Die etwa 700.000 Flüchtlinge könnten freiwillig zurückkehren, sagte Thaung Tun am Samstag bei einer regionalen Sicherheitskonferenz in Singapur. Er wies Vorwürfe der Vereinten Nationen und von Hilfsorganisationen zurück, beim Vorgehen des Militärs in der Provinz Rakhine im Nordwesten des Landes handle es sich um ethnische Säuberungen.

Privatauto von Papst Johannes Paul II. wird versteigert

Washington/Krakau (Krakow) - Wieder einmal versteigert das Auktionshaus Sotheby's ein Auto, das einst einem Papst gehörte. Dieses Mal handelt es sich um den Wagen, den Johannes Paul II. (1978-2005) fuhr, als er noch Erzbischof von Krakau war, berichtete "Kathpress" am Samstag. Der stahlblaue Ford Escort 1100 GL Sedan (Baujahr 1976) wird für eine Auktion angeboten, die vom 30. August bis 2. September in Auburn im US-Staat Indiana stattfindet. Der Schätzpreis des mit sämtlichen Originalteilen und ohne Gewährleistung angebotenen Wagens liegt bei 150.000 bis 300.000 US-Dollar.

(Schluss) pat