APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Putin in Wien: 800 Polizisten in Bundeshauptstadt im Einsatz

Wien - 800 Polizisten werden am Dienstag beim Staatsbesuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Wien im Einsatz sein. Im gesamten innerstädtischen Bereich wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen, die Exekutive rät, diesen Bereich ab ca. 17.30 Uhr großräumig zu meiden. Es wird insgesamt drei Platzverbote geben. Zwei Demonstrationen sind bisher bei der Polizei angemeldet worden. Um 13.30 soll Putin im Inneren Burghof von Bundespräsident Van der Bellen empfangen werden. Danach sind Treffen mit Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache vorgesehen.

Wien bringt Verfassungsklage gegen Rauchergesetz ein

Wien - Wien lässt das Rauchergesetz von den Höchstrichtern prüfen: Umweltstadträtin Ulli Sima und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) haben am Montag in einer Pressekonferenz den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) angekündigt. Damit soll die von der Bundesregierung erteilte Raucherlaubnis in der Gastronomie gekippt werden. Argumentiert wird das Vorgehen in Sachen Rauchergesetz vor allem mit der - jedenfalls nach Ansicht Wiens - bestehenden Ungleichbehandlung. Denn es würden Arbeitnehmer an allen anderen Arbeitsstätten vor Passivrauch geschützt, in der Gastronomie jedoch nicht.

Afghane für Taliban-Propaganda zu sechs Jahren Haft verurteilt

Klagenfurt - Ein Mann aus Afghanistan ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen der Verbreitung von Taliban-Propaganda und Aufruf zum Jihad zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Mann hatte zu Beginn der Verhandlung zugegeben, jahrelang Propagandavideos verbreitet zu haben. Er versuchte zwar, die Causa abzuwiegeln, das half ihm jedoch nicht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Tote nach Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala

Guatemala-Stadt - Mindestens 25 Menschen sind tot und tausende Anrainer auf der Flucht - das ist die vorläufige Bilanz eines verheerenden Vulkanausbruchs in Guatemala. Über dem Feuervulkan (Volcan de Fuego) in der Nähe der Hauptstadt Guatemala-Stadt stiegen am Sonntag riesige Aschewolken auf, zahlreiche Menschen wurden unter Gestein und Asche begraben, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte.

Jordaniens Ministerpräsident zurückgetreten

Amman - Der jordanische Ministerpräsident Hani al-Mulki ist am Montag zurückgetreten. Nach Angaben aus Regierungskreisen übergab er König Abdullah II. sein Rücktrittsgesuch, das dieser akzeptierte. In den vergangenen fünf Tagen hatten tausende Jordanier bei landesweiten Protesten gegen die Sparmaßnahmen der Regierung protestiert und den Rücktritt Al-Mulkis gefordert.

Französische Polizei räumte zwei weitere Flüchtlingslager

Paris - In Paris hat die Räumung der beiden letzten großen Flüchtlingslager begonnen. Montag früh startete die Räumung einer Zeltstadt am Canal Saint-Martin im Norden der Stadt, in der überwiegend Afghanen Unterschlupf fanden. Dort waren vergangene Woche rund 550 Bewohner gezählt worden. Eine zweite Räumung erfolgte laut Behörden in der Nähe von Porte de la Chapelle, wo rund 450 Migranten lebten. Über Monate hinweg hatten sich immer mehr Migranten an den Ufern zweier Kanäle im Nordosten der Kapitale angesiedelt. Die Lebensbedingungen galten dort als prekär.

Höchstmögliche Strafe für Heiratsschwindler: 7,5 Jahre

Wien - Obwohl er als verurteilter Hochstapler bis 2029 in der Justizanstalt Graz-Karlau einsitzen wird, hat sich ein 62-Jähriger von dort aus weiter als Heiratsschwindler betätigt. Dafür wurde er am Montag am Landesgericht Wien zur höchstmöglichen Strafe verurteilt. Die 7,5 Jahre Haft sind vorerst nicht rechtskräftig. Der Mann meldete Nichtigkeit und Berufung an.

Nur eine Österreicherin beim heurigen Bachmann-Wettlesen

Klagenfurt/Wien - Die 1990 in Wien geborene Raphaela Edelbauer wird beim Wettlesen um den 42. Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt die einzige Teilnehmerin aus Österreich sein. Im weiteren Starterfeld befinden sich neun Literaten aus Deutschland, zwei aus der Schweiz und je eine Autorin aus der Türkei bzw. aus der Ukraine. Mit je sieben Frauen und Männern herrscht Geschlechterparität. Am 4. Juli wird der Bewerb mit der 19. Klagenfurter Rede zur Literatur eröffnet. Die Ansprache hält dieses Mal Feridun Zaimoglu - er gewann 2003 in Klagenfurt den Preis der Jury.

(Schluss) hhi/ral