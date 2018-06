APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Trump brüskierte G-7-Partner mit Absage an gemeinsame Gipfelerklärung

Washington/Quebec - US-Präsident Donald Trump hat den G-7-Gipfel von Kanada zu einem Fiasko historischen Ausmaßes werden lassen. Aus Verärgerung über den kanadischen Premierminister Justin Trudeau entzog Trump am Samstag nachträglich der von allen G-7-Staaten verabschiedeten Gipfelerklärung die Unterstützung. Diese Brüskierung der Partner verband der US-Präsident mit einer persönlichen Beleidigung Trudeaus. Vor seiner Abreise hatte Trump noch von einem "enorm erfolgreichen" Treffen gesprochen.

Kurz in Yad Vashem: Österreicher wissen um Holocaust-Verantwortung

Wien/Jerusalem - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat bei einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte die Verantwortung Österreichs für den Holocaust betont. "Österreich und die Österreicher tragen die schwere Verantwortung für die schrecklichen und beschämenden Verbrechen, die in der Shoah begangen wurden", sagte Kurz in einer Ansprache. "Wir Österreicher wissen, dass wir für unsere Geschichte verantwortlich sind", sagte Kurz weiter. Anlass für den Besuch in Israel ist das Gedenkjahr 1938/2018.

Mordalarm in Wien - 69-Jährige tot, Partner bewusstlos

Wien - In einer Wohnung in Wien-Favoriten sind am Samstagabend die Leiche einer 69-jährigen Frau und ihr bewusstloser Lebensgefährte gefunden worden. Der 82-Jährige wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ging von Mord und einem anschließenden Selbstmordversuch aus. Laut Polizeisprecher Harald Sörös war die Frau schwer krank. Sie dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem Medikamenten-Cocktail gestorben sein, den ihr vermutlich ihr Partner verabreicht hatte. Anschließend nahm der Lebensgefährte dieselben Medikamente ein, um sich zu vergiften.

IGGÖ über Moscheen-Schließungen "empört"

Wien - "Empört" hat die Islamische Glaubensgemeinschaft IGGÖ auf die Moscheen-Schließungen und Ausweisungen von Imamen durch die Bundesregierung reagiert. Das diene nicht der Bekämpfung des politischen Islam, sondern nur der Schwächung der Strukturen der Glaubensgemeinschaft, teilte IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun der APA mit und kündigte rechtliche Schritte an. Er warf der Regierung vor, "die Glaubensgemeinschaft aus politischem Kalkül heraus in Verruf zu bringen".

US-Präsident Trump zu Gipfel mit Kim in Singapur eingetroffen

Pjöngjang - Nach dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un ist nun auch US-Präsident Donald Trump in Singapur eingetroffen. Trump landete am Sonntag in dem südostasiatischen Stadtstaat, nachdem er zuvor in Kanada am G-7-Treffen teilgenommen hatte. Die beiden Staatsmänner könnten bei ihrer für Dienstag geplanten Begegnung auf der Insel Sentosa einen Durchbruch in dem seit Jahren anhaltenden Streit über die Atomwaffen Nordkoreas erzielen.

China fordert Ende von "kurzsichtiger Politik"

Peking/Shanghai/Washington - Direkt nach dem Abschluss des G-7-Treffens hat Chinas Präsident Xi Jinping auf einem eigenen Gipfel zu mehr globaler Zusammenarbeit aufgerufen. Eine nur auf sich selbst gerichtete und "kurzsichtige Politik der geschlossenen Türen" müsse beendet werden, sagte Xi am Sonntag beim Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in der ostchinesischen Stadt Qingdao. Gleichzeitig forderte der chinesische Präsident den Abbau von Spannungen im globalen Handel.

Türkische Luftwaffe bombardierte erneut PKK im Nordirak

Istanbul/Bagdad - Die türkische Luftwaffe hat erneut Stellungen der verbotenen Untergrundorganisation Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak bombardiert. 14 Ziele - darunter Verstecke und Munitionslager - seien in der Region Kandil zerstört worden, teilten die türkischen Streitkräfte am Sonntag mit. In den nordirakischen Kandil-Bergen hat die PKK ihr Hauptquartier. Vor den Wahlen in der Türkei am 24. Juni hat die Regierung angekündigt, verstärkt gegen die PKK in den Kandil-Bergen und im nordirakischen Sinjar-Gebirge vorzugehen.

Österreichische Fußball-Nationalteam für Brasilien bereit

Wien - Auf das österreichische Fußball-Nationalteam wartet am Sonntag um 16.00 Uhr nach seinem jüngsten Erfolgslauf der nächste Härtetest. Rekordweltmeister Brasilien absolviert in Wien seine WM-Generalprobe. Mit Tugenden wie zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Weltmeister Deutschland will die ÖFB-Auswahl aber auch gegen Neymar und Co. reüssieren. "Wir wissen, was uns erwartet - ein absolutes Weltklasse-Team mit großer individueller Klasse", sagte Teamchef Franco Foda, der einen selbstbewussten Auftritt fordert.

