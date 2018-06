APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Flüchtlinge von Rettungsschiff "Aquarius" gehen in Spanien an Land

Valencia - Nach einer 1.500 Kilometer langen Odyssee über das Mittelmeer ist das Flüchtlingsschiff "Aquarius" in Spanien angekommen. Die "Aquarius" und das erste ihrer zwei Begleitschiffe legten am Sonntag im Hafen der Stadt Valencia an. Das Marineschiff "Orione" sollte nach Angaben der spanischen Behörden am Abend folgen. Italien und Malta hatten die "Aquarius" abgewiesen und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich erklärte sich Spanien bereit, die 630 Flüchtlinge ins Land zu lassen.

Athen-Skopje: Vereinbarung zum Namensstreit unterzeichnet

Athen/Skopje - Die lang erwartete Vereinbarung über die Lösung des griechisch-mazedonischen Namensstreites ist am Sonntag am Prespasee von den Außenministern der beiden Staaten, Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov, unterzeichnet worden. Entsprechend der am Dienstag erzielten Einigung soll sich die Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) künftig Republik Nord-Mazedonien nennen. Der Unterzeichnung wohnten die Ministerpräsidenten beider Staaten, Alexis Tsipras und Zoran Zaev, bei. Sie waren diejenigen, die die Lösung des 27-jährigen Streites mit ihrer Einigung besiegelt hatten.

Erneut blutiger Anschlag in Afghanistan

Kabul - Bei einem weiteren Selbstmordattentat in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind am Sonntag mindestens 18 Menschen getötet worden. 49 Menschen seien verletzt worden. Der Anschlag geschah nach Medienberichten nahe dem Gouverneursbüro. Er habe einem Treffen von radikalislamischen Taliban, Zivilisten und Regierungsmitgliedern zur Feier eines landesweiten Waffenstillstandes gegolten. Wer hinter der Tat steckte, blieb zunächst unklar.

Schüsse bei Kunst-Event: Ein Toter in New Jersey

Trenton (New Jersey) - Im US-Bundesstaat New Jersey ist bei Schüssen bei der Kunstveranstaltung "Art All Night" ein Mensch gestorben. 20 Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft des Bezirks Mercer County mit. Zwei Verdächtige sollen das Feuer eröffnet haben. Bei dem Toten soll es sich um einen Verdächtigen handeln. Ein weiterer Mann wurde festgenommen. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Informationen vor.

Regierung überlegt Einführung der Digitalsteuer auch ohne EU

Wien - Bei der jüngsten Medienenquete war sie ein Thema, nun legt die Bundesregierung erste Ideen für eine "digitale Konzernsteuer" vor. Firmen wie Google, Facebook oder Amazon sollen damit zur Kasse gebeten werden. Ziel ist Wettbewerbsgleichheit zugunsten heimischer Medien. Österreich könnte hier mit einer nationalen Steuer vorpreschen, sollte sie auf EU-Ebene nicht durchsetzbar sein. Um heimische Digitalunternehmen nicht zu treffen, soll die Steuer nur auf jene anwendbar sein, die Jahresumsätze über mehrere hundert Mio. Euro im In- und Ausland erzielen.

Blues-Brothers-Legende Matt Murphy mit 88 gestorben

Chicago - Matt "Guitar" Murphy, einst Gitarrist der US-Band The Blues Brothers, ist am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das verkündete die Gruppe in mehreren sozialen Medien. Die Todesursache blieb zunächst unklar. Murphy wuchs in der Stadt Memphis auf und zog später nach Chicago. Dort zählte er in den 1950er-Jahren zu den Größen der Blues-Szene.

Akrobaten in der Kathedrale von York

York - Orgelkonzert war gestern: Mit zirkusreifen Darbietungen hat die Kathedrale von York in Großbritannien am Wochenende Besucher angelockt. Die Veranstaltung "Northern Lights" verwandelte die größte mittelalterliche Kirche Englands in die Kulisse einer riesigen Lightshow. Unter anderem traten dabei Akrobaten der Gruppe Dream Engine auf, die unter einem Helium-Ballon durch die Kirche schwebten. Dazu erklang Musik des Kirchenchors.

Marcel Hirscher heiratete Lebensgefährtin Laura auf Ibiza

Wien - Der siebenfache Alpinski-Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher aus Salzburg hat seine langjährige Freundin Laura Moisl geheiratet. Einen entsprechenden Bericht der Kronenzeitung bestätigte Hirschers Mediensprecher Stefan Illek der APA. Die Hochzeit soll laut Zeitung im kleinen Kreis auf Ibiza stattgefunden haben. Das frisch getraute Ehepaar erwartet im September das erste Kind. Am 4. Juli wird Hirscher in Fuschl am See seine sportliche Zukunftsplanung bekanntgeben.

