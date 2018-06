APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Deutscher Asylstreit oberflächlich entschärft

Berlin - Atempause im deutschen Asylstreit: Die CSU gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Streit über die Zurückweisung von Migranten eine Frist für eine europäische Lösung bis Ende Juni. Der CSU-Vorstand billigte am Montag einstimmig einen entsprechenden Vorschlag von CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer. In der CDU-Vorstandssitzung in Berlin hieß es, Merkel akzeptiere diese Frist. Zugleich betonte Merkel, dass sich die CDU in der Flüchtlingspolitik von der CSU nicht unter Druck setzen lasse. Merkel warnte Seehofer einmal mehr vor einem Alleingang.

Iranischer Präsident Rouhani kommt am 4. Juli nach Wien

Wien - Der iranische Präsident Hassan Rouhani kommt am 4. Juli zu einem offiziellen Besuch nach Wien. Im Zentrum der Visite werde der Atomdeal mit dem Iran stehen, der nach dem Ausstieg der USA auf der Kippe steht, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Montag in einer Aussendung mit. Rouhani werde Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen.

Prozess um angeblichen IS-Mord begann mit Geständnis

Linz - Ein 55-jähriger Tunesier hat sich am Montag im Landesgericht Linz verantworten müssen, weil er im Juni 2017 ein betagtes Ehepaar getötet und anschließend dessen Haus angezündet haben soll. Auch Postings mit islamistischem Inhalt werden ihm zur Last gelegt. Ihm wurde eine querulatorische Persönlichkeitsstörung attestiert, er sei aber zurechnungsfähig und war zu Prozessbeginn weitgehend geständig.

Mithäftling getötet: Lebenslange Haft für Kärntner

Graz - Im Grazer Straflandesgericht ist am Montag ein Kärntner wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, 2017 in der Justizanstalt Karlau einen Mithäftling mit einem Tischbein erschlagen haben. Er wurde als zurechnungsfähig, aber weiterhin gefährlich eingestuft, daher muss er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Asylanträge gingen 2017 in der EU um 44 Prozent zurück

Brüssel - Die Zahl der Asylanträge in der EU ist 2017 um 44 Prozent gegenüber 2016 zurückgegangen. Gab es 2016 noch 1.292.740 Antragsteller, reduzierte sich die Zahl laut Angaben von European Asylum Support Office (EASO) vom Montag auf 728.470 Anträge. Deutschland lag mit 222.560 Asylanträgen an der Spitze - wobei dies ein Rückgang um 70 Prozent gegenüber 2016 bedeutete. Österreich lag mit 24.715 Asylanträgen im Vorjahr auf Rang acht unter den 28 EU-Staaten. Gegenüber 2016 gab es einen Rückgang um 42 Prozent.

Toter bei "Pinkpop"-Festival - Verdächtiger festgenommen

Den Haag - Nach einem tödlichen Vorfall beim Musikfestival "Pinkpop" in den Niederlanden ist der mutmaßliche Verursacher festgenommen worden. Der 34 Jahre alte Niederländer habe sich selbst der Polizei gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in Landgraaf mit. Unklar war, ob es ein Unfall oder Absicht war.

Online-Spielsucht jetzt offiziell Krankheit

Genf - Gegen die Kritik vieler Wissenschafter sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Online-Spielsucht nun als eigenständige Krankheit an. In ihrem am Montag veröffentlichten Katalog der Krankheiten (ICD-11) steht exzessives Online-Spielen unter anderen Suchtkrankheiten. Kritiker fürchten, dass Menschen, die viel online spielen, fälschlich als therapiebedürftig eingestuft werden könnten.

ATX am Nachmittag klar im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag klare Verluste verzeichnet. Der ATX fiel um 0,98 Prozent auf 3.316,34 Punkte. Europaweit gaben die Börsen nach. Analysten verwiesen auf den anhaltenden internationalen Handelskonflikt. In Wien verloren die Aktien von Kapsch TrafficCom um 1,21 Prozent, nachdem der Anbieter von Mautsystemen für das Geschäftsjahr 2017/18 einen Gewinnrückgang gemeldet hatte.

