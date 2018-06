APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Merkel dämpft Erwartung vor EU-Gipfel und setzt auf bilaterale Deals

Brüssel - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU-Asylgipfel in Brüssel die Erwartung auf eine EU-weite Lösung gedämpft. Das Treffen heute diene nur einer ersten Beratung, sei aber für bi- und trilaterale Absprachen unter den Staaten in den nächsten Tagen wichtig. Der EU-Außengrenzschutz werde ein großer Teil der Beratungen sein. Bundeskanzler Kurz will Österreich als "Brückenbauer" positionieren, wie er kurz vor Gipfel-Beginn der APA mitteilte.

Schulz zu Migration: Verkürzung auf Grenzschutzdebatte eine "Schande"

Wien/Berlin - Der Ex-SPD-Chef und Europapolitiker Martin Schulz fordert bei der Migration ein europäisches Einwanderungsrecht und ein gemeinsames Asylsystem. Der aktuelle Diskurs greift für Schulz zu kurz: "Es ist eine Schande, dass wir uns von den Populisten die Verkürzung dieses komplexen Themas nur auf eine Grenzschutzdebatte aufs Auge drücken lassen." Kritik übte er u.a. an der österreichischen Bundesregierung.

BVT-U-Ausschuss: SPÖ fordert erneut Rücktritt Kickls

Wien - Die SPÖ hat am Sonntag erneut den Rücktritt von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gefordert. Kickl habe "offensichtlich die Öffentlichkeit von Beginn an vorsätzlich falsch informiert und die Unwahrheit gesagt", meinte SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer mit Blick auf einen "profil"-Bericht, laut dem Kickl seinen Generalsekretär Peter Goldgruber beauftragt haben soll, im Innenministerium "aufzuräumen".

Präsidentschaftswahlen in der Türkei haben begonnen

Ankara - In der Türkei haben am Sonntagmorgen die vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen begonnen. Tausende Türken folgten landesweit einem Aufruf der Opposition, vor die Auszählungsbüros zu ziehen, um eine korrekte Stimmauszählung zu gewährleisten. Es gab bereits oppositionelle Berichte darüber, dass Wahlbeobachter mit "Schlägen, Drohungen und Angriffen" von den Urnen ferngehalten worden seien. Mit ersten Ergebnissen wird ab 18.00 Uhr MESZ gerechnet, der Sieger dürfte gegen 20.00 Uhr MESZ feststehen.

Containerschiff mit Migranten wartet vor Italien auf Anlege-Erlaubnis

Rom/Stockholm - Ein weiteres Schiff mit im Mittelmeer geborgenen Migranten wartet auf die Einfahrt in einen Hafen in Italien. Ein dänisches Containerschiff mit 113 Flüchtlingen an Bord erwarte Anweisungen, wie ein Sprecher der Maersk Line am Samstag sagte. Die "Alexander Maersk" sei vor der Küste Siziliens. Auch am Sonntag in der Früh war nicht klar, wann das Boot anlegen darf. Eine Schwangere mit ihrer kleinen Tochter und zwei weitere Kinder und eine Frau seien als Notfälle an Land gebracht worden, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa.

Russland greift Rebellengebiete im Süden Syriens an

Beirut - Erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe vor knapp einem Jahr hat die russische Armee laut Aktivisten Gebiete im Süden Syriens bombardiert. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte flog Russland am Samstagabend mindestens 25 Angriffe auf von Rebellen kontrollierte Dörfer im Osten der Provinz Daraa. Angaben zu möglichen Opfern machte die Beobachtungsstelle nicht.

Ex-Diplomat im Vatikan wegen Kinderpornografie verurteilt

Rom - Im Vatikan ist erstmals ein katholischer Geistlicher im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch verurteilt worden. Das Gericht des Vatikanstaates verhängte am Samstag gegen den ehemaligen Diplomaten Carlo Alberto Capella eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und eine Geldstrafe von 5.000 Euro. Die Richter befanden ihn des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie für schuldig.

Orientierungsverlust Ursache für tödlichen Absturz von Hannes Arch

Heiligenblut/Wien - Am 8. September 2016 ist der Kunstflugpilot Hannes Arch bei einem Hubschrauberabsturz im Großglocknergebiet in Kärnten ums Leben gekommen. Nun hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) den Endbericht veröffentlicht. Demnach war Orientierungsverlust Ursache für den tödlichen Absturz. Der Bericht weist allerdings Unstimmigkeiten auf.

