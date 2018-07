APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Merkel will an Zusammenarbeit von CDU und CSU festhalten

Berlin/München - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Zusammenarbeit von CDU und CSU fortsetzen. "Aber für mich ist auch wichtig, dass keine unilateralen, unabgestimmten und keine Entscheidungen zu Lasten Dritter getroffen werden", sagt Merkel in der Aufzeichnung eines ZDF-Interviews, das am Abend ausgestrahlt werden soll. Einheitliches Handeln in Europa sei wichtig. Sie wollte sich nicht darauf festlegen, ob der erbitterte Migrationsstreit mit der CSU am Sonntag gelöst werden kann. Am Nachmittag wollen die Spitzengremien von CDU und CSU in getrennten Sitzungen beraten.

Österreich übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft

Wien - Zum dritten Mal seit seinem EU-Beitritt übernimmt Österreich am Sonntag für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Unter dem Motto "Ein Europa, das schützt" will die schwarz-blaue Bundesregierung vor allem im Bereich der inneren Sicherheit Akzente setzen und diesem Thema auch einen informellen EU-Gipfel am 20. September in Salzburg widmen. Eigentliche Aufgabe des Ratsvorsitzes ist es, ein ehrlicher Makler in den Beratungen der 28 EU-Regierungen zu sein.

US-Regierung will Kinder von Migranten länger in Gewahrsam behlaten

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Kinder von illegal ins Land gekommenen Einwanderern länger als bisher erlaubt in Gewahrsam behalten. "Die Regierung wird Familien nicht trennen," sondern sie gemeinsam festhalten, bis das Einwanderungsverfahren abgeschlossen sei, so das Justizministerium. Gegen Trumps rigide Einwanderungspolitik gab es Massenproteste. Unter dem Motto "Familien gehören zusammen" versammelten sich am Wochenende tausende Bürger in allen 50 Bundesstaaten zu Protestmärschen.

Selbstmordanschlag auf Lager mit Wahlurnen im Irak

Kirkuk - Ein Selbstmordattentäter hat sich in der nordirakischen Stadt Kirkuk am Eingang eines Lagers mit Wahlurnen der umstrittenen Parlamentswahl vom Mai in die Luft gesprengt. Bei der Explosion der Autobombe seien 19 Sicherheitskräfte und Zivilisten verletzt worden, teilte die irakische Polizei am Sonntag mit. Zunächst war unklar, wer für den Anschlag verantwortlich war. Im Umland von Kirkuk sind noch immer Zellen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aktiv.

US-Geheimdienste vermuten geheime Atomanlagen in Nordkorea

Pjöngjang - Die US-Geheimdienste verdächtigen Nordkorea Medien zufolge, Präsident Donald Trump mit Zusagen zur nuklearen Abrüstung in die Irre zu führen. Entgegen der Versprechen bei dem Treffen von Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 12. Juni sei in den vergangenen Monaten heimlich die Uran-Anreicherung zum Atomwaffenbau hochgefahren worden, so der TV-Sender NBC News unter Berufung auf US-Regierungskreise. Der US-Geheimdienst CIA und das Außenministerium wollten sich nicht dazu äußern.

Frankreichs ehemaliger Top-Verbrecher floh mit Hubschrauber

Paris - Frankreichs einst meistgesuchtem Verbrecher ist am Sonntag eine filmreife Flucht aus dem Gefängnis gelungen - mit einem Hubschrauber. Der 46-jährige Redoine Faid, der im April in einem Berufungsprozess wegen eines tödlichen Raubüberfalls zu 25 Jahren Haft verurteilt worden war, hatte bei seiner Flucht in Reau nahe Paris Hilfe von drei Komplizen, hieß es in Ermittlerkreisen. Die französische Polizei leitete eine Großfahndung ein. Faid war bereits im April 2013 aus einer Haftanstalt in Nordfrankreich geflüchtet.

Paragleiter in Vorarlberg tödlich verunglückt

Andelsbuch - Ein 64-jähriger Paragleiter ist in Vorarlberg tödlich verunglückt. Die genaueren Umstände waren laut Polizei noch unklar. Es wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um einen Flugunfall handelte, sondern der Mann im Gemeindegebiet von Andelsbuch (Bezirk Bregenz) am Samstag abgestürzt ist, als er das Gelände erkunden wollte. Seine Leiche und der Gleitschirm wurden nach einer in der Nacht unterbrochenen Suchaktion am Sonntag in der Früh entdeckt.

(Schluss) apo/mhi