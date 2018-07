APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Schlagabtausch zwischen Rouhani und Kurz zum Thema Israel

Wien - Der iranische Präsident Hassan Rouhani und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben sich am Mittwoch einen öffentlichen Schlagabtausch zum Thema Israel geliefert. Nachdem der Kanzler bei einem Pressestatement die iranische Haltung gegenüber Israel als "absolut inakzeptabel" kritisiert hatte, warf Rouhani dem Judenstaat offen IS-Unterstützung vor. Kurz hatte im Vorfeld des Treffens scharfe Kritik aus Israel einstecken müssen. Bei dem Treffen betonten beide Politiker auch ihr Bekenntnis zum Atomdeal.

Nationalrat beschloss Familienbonus

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch den Familienbonus beschlossen. Das gab den Koalitionsparteien zum Auftakt der Plenarwoche ausführlich Anlass, die steuerliche Entlastung für Menschen mit Kindern ausgiebig zu bejubeln. ÖVP-Klubobmann August Wöginger sprach gar von der größten steuerlichen Entlastung für Familien seit Jahrzehnten. FPÖ-Mandatar sah das Ziel geglückt, die einheimische Bevölkerung zu entlasten. SPÖ und Liste Pilz kritisierten dagegen die fehlende soziale Treffsicherheit der Maßnahme. Die NEOS signalisierten Zustimmung.

AK ortet schwer lösbare Arbeitszeit-"Interpretationsrätsel"

Wien - Einmal mehr haben Arbeitnehmervertreter am Mittwoch scharf gegen das geplanten neue Arbeitszeitgesetz protestiert, das ÖVP und FPÖ am Donnerstag im Nationalrat beschließen wollen. Es handle sich um ein "handwerklich schlecht gemachtes Gesetz", kritisierte der Arbeitsrechtsexperte und AK-Wien-Direktor Christoph Klein. Das neue Gesetz zum 12-Stunden-Tag werde "schwer lösbare Interpretationsrätsel mit sich bringen", so Klein. In der Praxis werde das geplante Gesetz "vor größte Anwendungsprobleme gestellt werden".

Österreich beim Lohnwachstum deutlich unter dem OECD-Schnitt

Wien - Trotz hoher Beschäftigungsquoten und relativ niedriger Arbeitslosenraten auf Vorkrisenniveau verläuft die Lohnentwicklung in den Ländern der OECD nur schleppend. Verantwortlich hierfür seien vor allem ein schwächeres Produktivitätswachstum sowie die Zunahme an Niedriglohnjobs. Österreich hinkt dem Durchschnitt dabei deutlich hinterher, geht aus dem aktuellen OECD-Beschäftigungsausblick hervor. Während die realen Stundenlöhne in der OECD im vierten Quartal 2017 im Durchschnitt um 0,6 Prozent gewachsen sind, waren sie in Österreich mit minus 0,6 Prozent sogar rückläufig.

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz auf dem Flugplatz Bad Vöslau

Bad Vöslau - Auf dem Flugplatz in Vöslau - Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist Mittwochvormittag ein Sportflugzeug abgestürzt. Zwei Insassen starben. Die Männer waren im stark deformierten Cockpit der inländischen Cessna eingeklemmt worden, teilte der niederösterreichische Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Nach Angaben der Polizei kam es beim Startvorgang zu dem Unglück. Kriminalisten nahmen noch in den Mittagsstunden die Erhebungen zur Unfallursache auf. Die Bergung der Cessna dauerte am Nachmittag an.

Partnerin vergiftet: Mordverdächtiger 82-Jähriger entlassen

Wien - Ein 82-jähriger Mann, der Anfang Juni seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Franz-Koci-Straße in Wien-Favoriten vergiftet haben soll, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft aus der U-Haft entlassen worden. Gegen den Verdächtigen wird weiter ermittelt, die Anklagebehörde geht derzeit aber nicht mehr von dringendem Tatverdacht aus, hieß es. Laut dem toxikologischen Gutachten dürfte die Verstorbene nämlich nicht sämtliche Medikamente verabreicht bekommen haben, die sichergestellt wurden. Ihre Todesursache ist aber noch unklar.

Ermittler sprengten Ring von Antiquitätenschmugglern

Rom - Die italienische Polizei hat in Zusammenarbeit mit europäischen Behörden einen internationalen Ring von Antiquitätenschmugglern gesprengt. Es wurden 23 Verdächtige in Italien, Großbritannien, Spanien und Deutschland festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem wird gegen zwei Münchner Auktionshäuser ermittelt. Die Behörden beschlagnahmten mehr als 20.000 Gegenstände im Wert von über 40 Millionen Euro, die bei illegalen Grabungen in Sizilien gestohlen worden waren.

Wiener Börse trotzt Europa-Schwäche

Wien - Während den europäischen Börsen der Schwung fehlt, hat die Wiener Börse ihre Gewinne am Mittwochnachmittag weiter ausgebaut. Allerdings blieb das Volumen europaweit gering, da die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen bleiben. Der ATX stieg um 0,65 Prozent auf 3.245 Zähler. Wolford legten um über zehn Prozent auf 16,40 Euro zu. Beim Vorarlberger Strumpfhersteller ist der Aktienanteil des Dotcom-Millionärs Ralph Bartel auf über 30 Prozent gestiegen.

