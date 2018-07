APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Kern macht 12-Stunden-Tag-Rücknahme zu Koalitionsbedingung

Wien - SPÖ-Chef Christian Kern macht das Kippen der neuen Arbeitszeitregeln zur Bedingung für eine künftige Regierungsbeteiligung seiner Partei. "Ich verspreche das unseren Wählern, allen Österreichern, dass wir das zurücknehmen", sagte er am Samstag dem Radiosender Ö1. Das Gesetz, das Zwölf-Stunden-Tage und 60-Stunden-Wochen ermöglicht, bringe für mehr als drei Millionen Österreicher schwere Nachteile, so Kern, der bis zum Ende der Legislaturperiode im Parlament bleiben will.

Österreich will "keine Asylanträge auf Territorium der EU"

Wien - Österreich will, dass Flüchtlinge bis auf wenige Ausnahmen keine Asylanträge mehr auf EU-Territorium stellen dürfen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil". Dies würde der Genfer Flüchtlingskonvention widersprechen. Lediglich in den "Hotspots" außerhalb der Union sollen laut Innenministerium künftig Schutzbedürftige ausgewählt und in die EU-Staaten gebracht werden - aber nur so viele, wie die Aufnahmeländer zulassen. Asyl sollen nur Antragsteller erhalten, die "die Werte der EU, ihre Grundrechte und Grundfreiheiten" respektieren.

US-Außenminister führte "klärende Gespräche" in Nordkorea

Pjöngjang - US-Außenminister Mike Pompeo hat bei seinen Gesprächen in Nordkorea nach US-Angaben auf einer nuklearen Abrüstung beharrt. Die Arbeit an einer vollständigen Denuklearisierung sei entscheidend für die Zukunft des Landes, sagte Pompeo nach einem Treffen mit Ex-Geheimdienstchef Kim Yong-chol. Nordkorea warf den USA eine "extrem bedauerliche" Haltung vor. Die US-Seite habe laut nordkoreanischem Außenministerium "gierige Forderungen" gestellt.

Kalifornisches Gericht fordert Migrantenkinder-Liste

Washington - Ein Gericht in Kalifornien hat der Regierung von US-Präsident Donald Trump einen Tag Zeit gegeben, um eine Liste aller von ihren Eltern getrennten Einwandererkinder unter fünf Jahren vorzulegen. Der Bundesrichter Dana Sabraw setzte der US-Regierung eine Frist bis Samstagabend. Die Regierung hatte bei Gericht eine Verlängerung der Fristen für die Zusammenführung der Migrantenfamilien beantragt.

Doppelanschlag auf Ministerien in Somalia

Mogadischu - Zwei Selbstmordattentäter haben sich am Samstag im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu mit Autobomben in die Luft gesprengt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mindestens zwölf Menschen getötet. Der Angriff galt demnach dem Innen- und Sicherheitsministerium. Einer der Angreifer habe mit seinem Fahrzeug am Samstag den Zugang zum Gelände des Ministeriums gerammt, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein weiterer Attentäter zündete seine Autobombe an einem Kontrollpunkt außerhalb des Areals.

Buben in thailändischer Höhle - Rettungsbedingungen leicht verbessert

Chiang Rai - Nach zwei Wochen haben sich die Bedingungen für die Rettung der Buben aus der thailändischen Höhle am Samstag leicht verbessert, allerdings droht sich das Zeitfenster bald wieder zu schließen. Das Wasser sei so weit wie möglich aus der überfluteten Höhle abgepumpt worden, so der Leiter der Rettungsaktion, Narongsak Osotthanakorn. Neue Monsunregen könnten die Pegel wieder steigen lassen. Auch der Kohlendioxid-Gehalt bereitet den Helfern Sorgen. Ein Absinken des Sauerstoffanteils in der Höhle auf zwölf Prozent könne zur Bewusstlosigkeit führen.

Fünf Verletzte bei Stierhatz in Pamplona

Pamplona - Am ersten Tag des traditionellen Stiertreibens von Pamplona ist die Zahl der Verletzten auf fünf gestiegen. Eines der Opfer wurde nach Angaben des Roten Kreuzes bei der Hatz durch die engen Altstadtgassen der nordspanischen Stadt vom Horn eines Stieres durchbohrt. Nach nächtlichen Regenfällen waren die kopfsteingepflasterten Gassen am Samstag besonders rutschig. Beim mehrtägigen San-Fermin-Fest werden Stiere durch die historische Altstadt von Pamplona zur Arena getrieben, wo sie später von Torreros getötet werden.

(Schluss) apo/grh