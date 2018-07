APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Sechs Buben aus thailändischer Höhle gerettet

Chiang Rai - Die Rettungsaktion für die in einer thailändischen Höhle eingeschlossene Fußballmannschaft kommt rasch voran: Insgesamt sechs Buben haben die Höhle bereits verlassen, wie ein Vertreter des thailändischen Verteidigungsministeriums am Sonntag sagte. Damit sitzen nun noch sechs Kinder und ihr Trainer in der Tham-Luang-Höhle fest. Die Rettungsaktion läuft weitaus schneller als zunächst angenommen.

EU-Ratsvorsitz-Papier: Keine Asylanträge mehr in Europa

Wien - Österreich hat zum Auftakt seines EU-Ratsvorsitzes eine radikale Reform des EU-Asylwesens ins Gespräch gebracht. Demnach sollen "keine Asylanträge mehr auf EU-Boden gestellt werden", heißt es in einem in der Vorwoche bei einem Treffen in Wien vorgelegten Papier, dessen Authentizität Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal dem Nachrichtenmagazin "profil" bestätigte.

Niessl für Einhaltung der Flüchtlingskonvention

Wien - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hält wenig von dem Vorschlag des Innenministeriums, bis auf wenige Ausnahmen keine Asylanträge mehr auf EU-Territorium zuzulassen. Würden Vorschläge gemacht, müssten sie auch der Genfer Flüchtlingskonvention entsprechen, sagte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Niessl sprach sich dafür aus, nicht nur mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer oder Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zu verhandeln, sondern gesamteuropäisch zu versuchen, das Migrationsproblem zu lösen.

Kickl bekräftigt kategorisches Nein zu Flüchtlings-Rücknahme

Wien/Berlin - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bleibt in der Frage der von seinem deutschen Amtskollegen Horst Seehofer wiederholt ins Spiel gebrachten Zurückweisung von Flüchtlingen an der österreichischen Grenze hart. "Wir werden schlicht und ergreifend niemanden zurückzunehmen, für den wir nicht zuständig sind", sagte Kickl der Zeitung "Österreich". Die deutschen Unionsparteien hatten sich am Montag auf einen Asylkompromiss verständigt, dessen dritter Punkt die Zurückweisung von Flüchtlingen anderer EU-Staaten nach Österreich auf Basis eines Abkommens mit Wien vorsieht.

US-Außenminister Pompeo weist "Gangster"-Vorwurf Nordkoreas zurück

Pjöngjang/Tokio - Wenige Wochen nach dem aufsehenerregenden Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Annäherung zwischen beiden Ländern einen Dämpfer erhalten. Nach einem Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang warf das nordkoreanische Außenministerium der US-Seite eine "gangstermäßige Denkweise" vor. Zugleich warnte es vor einem Scheitern der Gespräche über die Abrüstung der nordkoreanischen Atomwaffen.

Bachmann-Preis ging an Tanja Maljartschuk

Klagenfurt - Der 42. Ingeborg-Bachmann-Preis ging an eine Autorin, die erst vor wenigen Jahren Deutsch gelernt hat: Die seit 2011 in Wien lebende Ukrainerin Tanja Maljartschuk (35) ist am Sonntag im ORF-Theater Klagenfurt mit dem renommierten Literaturpreis ausgezeichnet worden. Damit waren fast alle zufrieden. "Ein geglückter Jahrgang", resümierte auch Jury-Vorsitzender Hubert Winkels.

81-jähriger Kärntner von Pferd niedergestoßen

Sekirn - Ein 81-jähriger Fußgänger ist am Sonntag in Sekirn am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) von einem auf die Gemeindestraße stürmenden Pferd gerammt worden. Beim Sturz erlitt der Klagenfurter Pensionist Verletzungen im Schädelbereich und wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Das Pferd dürfte laut Polizei aufgrund von Rangordnungskämpfen aus der Pferdekoppel ausgebrochen sein.

(Schluss) mhi/fls