APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Rom bittet EU um Unterstützung für evakuierte Migranten

Rom/Valletta - Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk sowie an die Regierungschefs der EU-Länder um Unterstützung im Umgang mit den 450 Migranten gebeten, die sich an Bord von zwei Schiffen der italienischen Küstenwache befinden. Conte forderte Solidarität mit Italien ein.

Van der Bellen für Asyl-Antragsmöglichkeit in Österreich

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht sich gegen eine härtere Asyl-Linie Österreichs aus. Pläne, Asylanträge nur noch außerhalb der EU zuzulassen, lehnt er im "Österreich"-Interview ab: "Wer von Verfolgung bedroht ist, hat nach der Genfer Flüchtlingskonvention das Recht auf Schutz." Er sei durchaus dafür, das Botschaftsasyl wieder einzuführen, erläutert das Staatsoberhaupt: "Aber wer in unser Land kommt und um Asyl ersucht, muss das tun dürfen."

Vilimsky bekräftigt Rücktrittsaufforderung an Juncker

Wien/Brüssel - FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hat seine Rücktrittsaufforderung an EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker und seinen Verdacht bekräftigt, dass dieser beim NATO-Gipfel am Mittwoch betrunken war. Vilimsky schrieb am Samstag auf Facebook, er habe sich "als Laie in die Symptome von Ischias-Problemen etwas eingelesen". "Derartige Auffälligkeiten und fröhliche Verhaltensmuster habe ich dabei allerdings nicht gefunden. Aber man lernt ja nie aus", so Vilimsky.

Rouhani will Widerstand gegen Trumps Iran-Politik

Teheran - Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat das Volk aufgerufen, Widerstand gegen die Anti-Iran-Politik von US-Präsident Donald Trump zu leisten. "Wir dürfen uns jetzt von dieser Politik und dem ausgeübten Druck nicht einschüchtern lassen", sagte Rouhani am Samstag. Das Volk und die Regierung sollten wie bei der Revolution vor rund 40 Jahren zusammenhalten.

Separatistenführer Puigdemont rief zur Mobilisierung auf

Barcelona - Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat seine Anhänger zur Mobilisierung aufgerufen. "Die Straßen Barcelonas müssen heute mit Freiheit gefüllt werden", forderte Puigdemont in einer auf Twitter geposteten Videobotschaft. Am Samstagabend wollten separatistische Organisationen in der katalanischen Hauptstadt Barcelona demonstrieren. Puigdemont hält sich seit seiner Festnahme im Frühjahr in Deutschland auf.

Eltern von drei Kindern erstachen sich gegenseitig

Bremen - Die Eltern von drei kleinen Kindern haben sich im deutschen Bremen im Laufe eines Streits gegenseitig erstochen. Der Hintergrund der Tat dürfte die kürzliche Trennung des Paares gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft am Freitagabend mitteilte. Die Kinder hielten sich während der Tat in der Wohnung auf.

Verbot von starkriechenden Speisen in Wiener U6 ab Herbst

Wien - Die Stadt Wien plant ein Verbot von starkriechenden Speisen wie Leberkäse, Kebab, Pizza, Käsekrainer oder Nudelgerichte in der U-Bahnlinie U6. Ab September sollen derartige Gerichte nicht mehr in den Waggons konsumiert werden dürften. "Wir starten dazu in Schritt eins eine breite Info-Offensive, um die Fahrgäste zu sensibilisieren", sagte Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

(Schluss) mhi/pat