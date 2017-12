APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Nawalny von russischer Wahl ausgeschlossen - Boykottaufruf

Moskau - Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat zum Boykott der Präsidentenwahl am 18. März aufgerufen. "Wir erklären einen Streik der Wähler", sagte der 41-Jährige am Montag vor Journalisten in Moskau. "Wir werden das Ergebnis dieser Wahlen nicht anerkennen." Zuvor hatte die zentrale Wahlkommission einstimmig seine Ablehnung als Kandidat bekräftigt. Als Grund wird eine Verurteilung Nawalnys wegen Unterschlagung angegeben. Nawalny bestreitet die Vorwürfe.

Papst rief zu Frieden in der Welt auf

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Christtag in seiner Botschaft zum Segen "Urbi et Orbi" zu Frieden in Syrien, im Nahen Osten, im Irak, in Korea sowie im Kongo und in Zentralafrika aufgerufen. Vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom gedachte der Heilige Vater aller leidenden, verfolgten und bedürftigen Kinder in Konflikt- und Notstandsgebieten auf dem gesamten Globus. Die Botschaft und der Segen "Urbi et Orbi" sind ein Höhepunkt der christlichen Weihnachtsfeiern.

"Weihnachtswunder" bei gewaltigem Felssturz in Tirol

Vals - Am Abend des 24. Dezembers hat ein gewaltiger Felssturz die Landesstraße im Valsertal bis zu 50 Meter hoch verschüttet. Es kam niemand zu Schaden, allerdings bleiben mehr als 100 Personen voraussichtlich bis Mittwoch von der Außenwelt abgeschnitten. Zahlreiche Häuser in der Gefahrenzone mussten evakuiert werden. Mehrere Kinder passierten die Stelle kurz vor dem Felssturz am Heimweg von der Christmette, weswegen Tirols Landeshauptmann Platter von einem "Weihnachtswunder" sprach.

Bus fuhr in Moskau in Menschenmenge - offenbar Unfall

Moskau - Ein Linienbus ist mitten im Moskauer Silvesterverkehr in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen tödlich verletzt. Laut Behördenangaben gab es vier Todesopfer. Nach Agenturmeldungen vom Montag wurden zudem mehr als ein Dutzend Fußgänger verletzt. Die Polizei sprach von einem Unfall, ausgelöst durch technisches Versagen oder einen Fahrfehler. Der 58-jährige Fahrer wurde festgenommen. Er sparch in einer ersten Vernehmung von einem Versagen der Bremsen.

"Cumhuriyet"-Prozess in Istanbul nach Eklat vertagt

Istanbul - Nach der fünften Anhörung ist der umstrittene Prozess gegen 17 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" am Montag vertagt worden. Vier der Angeklagten bleiben weiter in Haft, die nächste Anhörung findet am 9. März statt. Die Anhörung war zuvor nach einem Eklat vorübergehend unterbrochen worden. Ein Angeklagter kritisierte bei seiner Verteidigung die Regierung. Ein weiterer Angeklagter weigerte sich daraufhin aus Protest, mit dem Gericht zu sprechen.

Flugverbot für Frauen: Tunesien streicht Emirates-Flüge

Tunis - Tunesien hat der Fluggesellschaft Emirates die Landeerlaubnis entzogen, nachdem seit Freitag einige tunesische Frauen ohne Angabe von Gründen nicht mehr an Bord gehen durften. Hintergrund ist ein Streit zwischen Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) über Sicherheitsrisiken, die von tunesischen Frauen ausgehen sollen. Als Reaktion auf die Entscheidung der tunesischen Behörden stellte Emirates ab Montag den Flugverkehr zwischen Dubai und Tunesien ein.

Mutko legt russische Fußballverbands-Führung auf Zeit nieder

Moskau - Als eine Konsequenz aus dem russischen Doping-Skandal legt Vizeregierungschef Witali Mutko für sechs Monate die Führung des nationalen Fußballverbandes (RFS) nieder. Das meldeten russische Agenturen am Montag in Moskau und beriefen sich dabei auf Quellen im Verband. Mutko bleibt aber Cheforganisator der Fußball-WM im eigenen Land vom 14. Juni bis 15. Juli 2018. Der RFS soll laut Presseberichten für die Übergangszeit von Generalsekretär Alexander Alajew geführt werden.

