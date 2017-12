APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Mutmaßlicher Attentäter von St. Petersburg festgenommen

St. Petersburg/Beirut - Drei Tage nach dem Anschlag in St. Petersburg ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Der Mann sei am Samstag bei einem Sondereinsatz des Dienstes festgenommen worden, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB mit. Der Verdächtige werde derzeit vernommen. Bei dem Anschlag, den die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamiert hatte, waren am Mittwoch 18 Menschen durch eine Nagelbombe verletzt worden.

Kleine Zwischenfälle im Adria-Grenzstreit - Lage aber ruhig

Ljubljana/Zagreb - Die Lage in der nördlichen Adria ist am Samstag, nachdem Slowenien die neue Seegrenze zu Kroatien umgesetzt und offiziell die Kontrolle über den Großteil der Piran-Bucht übernommen hat, weitgehend ruhig geblieben. "Die Situation ist vollkommen unter Kontrolle", so der slowenische Staatssekretär im Innenministerium, Bostjan Sefic. Allerdings hätte es die ersten Grenzverletzungen durch kroatische Fischerboote gegeben. Kroatien erkennt die neue Seegrenze nicht an.

Sternsinger brachten Van der Bellen Segenswünsche für 2018

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Samstag Sternsingergruppen aus ganz Österreich und Südtirol in der Wiener Hofburg empfangen. Die jungen Königinnen und Könige überbrachten dem Staatsoberhaupt und seiner Gattin Doris Schmidauer in der Präsidentschaftskanzlei die Segenswünsche für das neue Jahr. Im Vorjahr haben die Österreicherinnen und Österreicher bei der Sternsinger-Aktion mehr als 17 Millionen Euro für das Sternsingerhilfswerk Dreikönigsaktion gespendet.

Betriebsratschef begrüßte Niki-Übernahme durch IAG

Schwechat - Die geplante Übernahme der insolventen Fluggesellschaft Niki durch die British-Airways-Mutter IAG stößt bei den Beschäftigten auf Erleichterung. Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits begrüßte am Samstag den Erwerb wesentlicher Teile der österreichischen Air-Berlin-Tochter durch die International Airlines Group (IAG), dem die EU-Kommission noch zustimmen muss. "Unter den Umständen war es die beste Lösung", sagte Tankovits im ORF-Radio. "Jetzt haben wir die Information, dass es für 750 Mitarbeiter von 1.000 auf jeden Fall weitergeht."

Hugo Portisch soll Ehrenbürger der Stadt Wien werden

Wien - Hugo Portisch soll Ehrenbürger der Stadt Wien werden, dies habe der Stadtsenat in seiner Sitzung am 12. Dezember beschlossen, berichtet der "Kurier" - dessen Chefredakteur Portisch früher war. Im Interview mit der Zeitung erklärt Portisch, dass ihm dies in einem Brief von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) mitgeteilt wurde. "Es war mir stets eine Ehre, in Wien zu leben", so Portisch.

Steirischer Fischer erstickte in Zelt

St. Veit am Vogau - Ein 35-jähriger Leibnitzer ist am Samstag tot in einem Einmannzelt an einem Teich in St. Veit in der Steiermark aufgefunden worden. Der Mann hatte mit einem Freund gefischt und sein Zelt mit einem Gaskocher beheizt, teilte die Polizei mit. Der 35-Jährige und sein Freund hatten jeweils in einem Zelt übernachtetet - als der Mann gefunden wurde, war der Gaskocher noch in Betrieb. Laut Polizei wurde durch den Heizvorgang der Sauerstoff im Zelt entzogen, Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.

Nepal verbot Solo-Besteigungen des Mount Everest

Kathmandu - Die Regierung von Nepal hat Solo-Besteigungen der Berge des Himalaya-Staates verboten. Ziel der neuen Vorschriften sei es, Unglücke und Todesfälle zu vermeiden, berichtete die BBC am Samstag unter Berufung auf die Tourismusbehörde des Landes. Nach den neuen Vorschriften müssen ausländische Bergsteiger einen einheimischen Führer bei ihrer Besteigung dabeihaben. Außerdem dürfen blinde und doppelt amputierte Bergsteiger Nepals Berge nicht mehr besteigen.

Stoch gewann Auftakt der Vierschanzentournee - Kraft Vierter

Oberstdorf - Kamil Stoch hat den Auftakt der Vierschanzentournee der Skispringer am Samstag in Oberstdorf für sich entschieden. Der Tournee-Titelverteidiger siegte mit 279,7 Punkten vor dem Deutschen Richard Freitag (275,5) und seinem polnischen Landsmann Dawid Kubacki (270,1). Der österreichische Vorjahressieger Stefan Kraft musste sich nach Platz eins im ersten Durchgang mit Rang vier (262,8) zufriedengeben. Die Tournee übersiedelt nun nach Garmisch-Partenkirchen.

(Schluss) cg/ik