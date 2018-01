APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Anschlag auf Intercontinental in Kabul: Angreifer im Hotel

Kabul - Bewaffnete haben am Samstag das Luxushotel Intercontinental in der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen. Wie ein Vertreter des afghanischen Geheimdienstes der Nachrichtenagentur AFP sagte, schossen vier Angreifer in dem Hotel auf Gäste. "Der Angriff läuft noch." Demnach legten die Täter im vierten Stock des Hotels Feuer. Über mögliche Opfer wurden zunächst keine Angaben gemacht. Bereits im Jahr 2011 wurde das Intercontinental in Kabul Ziel eines Anschlags. Damals starben 21 Menschen.

Türkische Armee attackierte Kurden-Stellungen in Syrien

Damaskus - Die seit Tagen angekündigte Bodenoffensive der Türkei in der nordsyrischen Grenzregion hat nach den Worten von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan "de facto" begonnen. Der Einsatz am Boden gegen die von Kurden kontrollierte Stadt Afrin sei gestartet, danach werde Manbij angegriffen, sagte Erdogan am Samstag. Die türkische Luftwaffe flog Angriffe auf mutmaßliche Stellungen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG.

Russland und China sehen Konfrontationskurs in US-Strategie

Washington - Die neue Verteidigungsstrategie der USA ist bei Russland und China auf Kritik gestoßen. Es sei bedauerlich, dass die USA ihre Führungskraft durch Konfrontation beweisen wollten und nicht den Dialog und das Völkerrecht als Grundlage nähmen, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow auf einer UNO-Konferenz in New York am Freitag. Russland sei bereit zu einem Dialog über Militärdoktrinen.

Polen und Interpol suchen nach ehemaligen SS-Männern

Warschau - Das polnische Institut für Nationales Gedenken (IPN) sucht mit Hilfe der internationalen Polizeiorganisation Interpol nach ehemaligen NS-Tätern. Ein Sonderteam der Behörde habe eine Liste von 1.600 SS-Leuten erstellt, die in ehemaligen deutschen Konzentrationslagern in Polen tätig waren und noch am Leben sein könnten, sagte IPN-Ermittler Robert Janicki am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Papst Franziskus besuchte Katastrophenregion im Norden Perus

Trujillo/Vatikanstadt - Bei seinem Besuch im Norden Perus hat Papst Franziskus an das Schicksal Tausender Flutopfer des Klimaphänomens "El Nino" im vergangenen Jahr erinnert. Die schmerzhaften Folgen der Katastrophe seien immer noch spürbar, klagte Franziskus am Samstag während eines Gottesdienstes vor Hunderttausenden Gläubigen an der Strandpromenade des Badeortes Huanchaco in Trujillo.

Landeshauptmann Niessl kann Grenzpolizei viel abgewinnen

Wien/Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) kann der Ankündigung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), eine eigene Grenzpolizei zu gründen, viel abgewinnen. Solange der Grenzschutz an der Schengen-Außengrenze nicht gegeben sei, sei es Aufgabe Österreichs, "seine nationalen Grenzen in entsprechender Form zu kontrollieren", sagte er am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".

Legendärer französischer Spitzenkoch Paul Bocuse gestorben

Paris - Im Alter von 91 Jahren ist der legendäre französische Spitzenkoch und Vater der "Nouvelle Cuisine" Paul Bocuse gestorben. Nach Angaben eines der Familie nahestehenden Kochs starb der "Jahrhundertkoch" in seinem Geburtsort Collonges-au-Mont d'Or nahe Lyon, wo er bis zuletzt lebte. Die Familie erklärte, Bocuse sei am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr verstorben.

Walkner gewann als erster Österreicher Dakar-Motorradwertung

Cordoba - Matthias Walkner hat sich am Samstag einen Lebenstraum erfüllt. Der 31-jährige Salzburger gewann als erster Österreicher die Motorradwertung bei der Rallye Dakar. Dem KTM-Piloten reichte auf der 14. und letzten Etappe rund um Cordoba ein achter Platz, um in der Gesamtwertung Platz eins zu verteidigen. Den Tagessieg holte sich der Gesamtzweite Kevin Benavides, dem 16:53 Minuten auf Walkner fehlten.

