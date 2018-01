APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Michael Ludwig ist neuer Wiener SPÖ-Chef

Wien - Michael Ludwig ist am Samstag beim Landesparteitag der SPÖ Wien zum neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Der Wiener Wohnbaustadtrat setzte sich mit 57 Prozent der Stimmen von knapp 1.000 Delegierten gegen seinen Kontrahenten, den geschäftsführenden Parlamentsklubobmann Andreas Schieder, durch. Ludwig folgt dem langjährigen Parteichef Michael Häupl, der mit Standing Ovations verabschiedet wurde.

Mikl-Leitner schließt Zusammenarbeit mit Landbauer aus

Wien/St. Pölten - Im Zusammenhang mit der Causa NS-Liederbuch hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Samstag - einen Tag vor der Landtagswahl - eine Zusammenarbeit mit FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer ausgeschlossen. "Wer den Ruf Niederösterreichs schädigt, kann kein Partner sein." Landbauer sprach in einer Reaktion von einem Manöver Mikl-Leitners.

Großdemo gegen türkische Afrin-Militäraktion in Wien

Wien/Damaskus - Tausende haben am Samstag in Wien gegen die türkischen Militärangriffe auf den nordsyrischen Kanton Afrin demonstriert. Dabei gab es mehrere kleinere Zusammenstöße. Teilnehmer schätzten die Teilnehmerzahl auf rund 3.000. Laut Polizeiangaben waren es rund 1.600 Menschen. Parallel zu der Demonstration in Wien fanden unter anderem auch Solidaritätsveranstaltungen in Köln und Graz statt. Die Großdemonstration in Köln mit mehr als 20.000 Teilnehmern wurde von der Polizei aufgelöst, weil verbotene Öcalan-Fahnen geschwenkt wurden.

Tschechischer Präsident Zeman wiedergewählt

Prag - Mit einer Kampagne gegen Zuwanderung hat Amtsinhaber Milos Zeman zum zweiten Mal die Präsidentschaftswahl in Tschechien gewonnen. In der zweitägigen Stichwahl schlug der 73-Jährige knapp seinen liberalen Herausforderer, den Wissenschafter Jiri Drahos. Nach Auszählung von mehr als 99,9 Prozent der Wahlbezirke kam Zeman auf 51,4 Prozent der Stimmen, wie die Statistikbehörde CSU am Samstag mitteilte. Er bleibt damit für fünf weitere Jahre an der Spitze des NATO- und EU-Mitgliedstaats.

Mindestens 95 Todesopfer nach Taliban-Anschlag in Kabul

Kabul - Bei dem Anschlag mit einem mit Sprengstoff beladenen Rettungswagen in Kabul sind jüngsten Angaben zufolge 95 Menschen getötet worden. Zudem gebe es 158 Verletzte, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Der Anschlag ereignete sich im Zentrum der afghanischen Hauptstadt. Die radikalislamischen Taliban reklamierten die Tat für sich.

Mindestens 14 Menschen in Disco in Brasilien erschossen

Fortaleza - Bewaffnete Männer haben eine Diskothek in Brasilien angegriffen und mindestens 14 Menschen erschossen. Die Täter stürmten den Nachtklub in der Stadt Fortaleza Samstagfrüh (Ortszeit) und eröffneten das Feuer auf die Gäste, wie die Zeitung "Diario do Nordeste" unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die Polizei ging davon aus, dass die Attacke im Zusammenhang mit Revierkämpfen zwischen verfeindeten Drogenbanden steht.

VW entschuldigte sich für Tierversuche mit Dieselabgasen

Wolfsburg - Volkswagen hat sich für Tierversuche in den USA entschuldigt, bei denen Affen gezielt Dieselabgasen ausgesetzt worden waren. "Wir sind der Überzeugung, dass die damals gewählte wissenschaftliche Methodik falsch war. Es wäre besser gewesen, auf eine solche Untersuchung von vornherein zu verzichten", teilte der Konzern am Samstag mit. Die Tests mit den Affen waren Teil einer Studie, die beweisen sollte, dass die Diesel-Schadstoffbelastung dank moderner Abgasreinigung erheblich abgenommen hat.

Leeuwarden startete in Jahr als Kulturhauptstadt

Leeuwarden - Musiker und Geschichtenerzähler haben im niederländischen Leeuwarden das europäische Kulturjahr eröffnet. Die Hauptstadt der Provinz Friesland im Nordwesten der Niederlande ist seit Samstag Kulturhauptstadt Europas. Das niederländische Königspaar sollte am späten Abend das Jahr offiziell eröffnen. Leeuwarden will sich mit 300 Veranstaltungen als "Labor für Europa" präsentieren. Auch die Hauptstadt Maltas, Valetta, ist Kulturhauptstadt Europas 2018.

