APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Eskalation zwischen Israel und Syrien

Tel Aviv/Damaskus - Bei einer Eskalation der Spannungen zwischen Israel und Syrien ist ein israelisches Kampfflugzeug an der Grenze zum benachbarten Bürgerkriegsland abgestürzt. Einer der zwei Piloten sei schwer verletzt worden, als sich die beiden mit dem Schleudersitz gerettet hätten, teilte ein Armeesprecher in Tel Aviv mit. Die Maschine sei wahrscheinlich nicht von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden, die Untersuchung laufe. Israel reagierte nach Angaben eines Armeesprechers mit weiteren Luftangriffen gegen Ziele in Syrien.

Kim Jong-un lud südkoreanischen Präsidenten Moon ein

Seoul/Pjöngjang/Pyeongchang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in nach Pjöngjang eingeladen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag. Kims Schwester Kim Yo-jong, die anlässlich der Olympischen Winterspiele zu Besuch in Südkorea ist, habe Moon eingeladen, "so bald wie möglich" nach Pjöngjang zu reisen, teilte der Präsidentenpalast in Seoul mit. Moon hatte Kim Yo-Jong und Nordkoreas protokollarisches Staatsoberhaupt Kim Yong-nam zuvor in Seoul empfangen.

FPÖ Tirol nach Beitrag über Abwerzger im Clinch mit ORF

Innsbruck/Wien - Die FPÖ Tirol liegt nach einem ORF-Beitrag über ihren Spitzenkandidaten Markus Abwerzger im Clinch mit dem Sender. Der TV-Beitrag, in dem Abwerzger scheinbar antisemitisches Gedankengut widerspruchslos zur Kenntnis nahm, wurde vom ORF zwar modifiziert und um die Reaktion des FPÖ-Politikers erweitert. Abwerzger forderte dennoch "nachweisliche Konsequenzen". Beim ORF zeigte man sich "verwundert". Ein alter Mann hatte im Gespräch mit Abwerzger über "stinkerte Juden" gesprochen. Abwerzger reagierte darauf wörtlich mit: "Das soll man nicht sagen."

Kickl droht mit Strafen für "Unfall-Voyeure"

Wien - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will gegen "Unfall-Voyeurismus" vorgehen. Es müsse ein Bewusstsein geschaffen werden, dass Schaulustige, die von der Gegenfahrbahn fotografieren oder filmen, eine Behinderung darstellten und sich auch selbst gefährdeten. Wenn das nicht greife, sei es "durchaus vorstellbar, dass man mit entsprechenden Strafmandaten gegen Unbelehrbare vorgeht", meinte Kickl zur APA. In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" präzisierte der Innenminister, dass er dabei an die Verhängung von Verwaltungsstrafen denke.

Zehntausende demonstrierten in Macerata gegen Rassismus

Rom - Zehntausende Demonstranten haben am Samstag im mittelitalienischen Macerata an einer Anti-Rassismus-Demonstration teilgenommen. Zur Kundgebung hatten linksorientierte Kräfte aufgerufen, nachdem ein Rechtsextremer offensichtlich aus Fremdenhass aus einem fahrenden Auto geschossen und sechs Afrikaner verletzt hatte. Aus Sorge vor Ausschreitungen wurden scharfe Sicherheitsvorkehrungen ergriffen.

18 Tote bei Busunfall in Hongkong

Hongkong - Beim Umsturz eines Doppeldecker-Busses sind in Hongkong mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus fiel am Samstag im Vorort Tai Po auf die Seite, schlitterte über den Boden und prallte dann offenbar gegen eine Laterne. Überlebende Fahrgäste berichteten in Medien von überhöhter Geschwindigkeit. Dutzende Menschen wurden verletzt. Zu der Unfallursache äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Keine Medaille für Österreich am ersten Olympia-Bewerbstag

Pyeongchang - Österreichs Team ist am ersten Bewerbstag der XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ohne Medaille geblieben. Langläuferin Teresa Stadlober verfehlte den angepeilten Top-6-Platz im Skiathlon als Siebente zwar knapp, sorgte damit aber für die beste ÖOC-Platzierung am ersten Tag. Denn die Skispringer enttäuschten am in einer Windfarce von der Normalschanze schwer. Stefan Kraft musste sich mit Rang 13 begnügen. Das Springen endete mit dem Sieg des Deutschen Andreas Wellinger.

(Schluss) vef/str