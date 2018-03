APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Regierung um Beruhigung in Causa BVT bemüht

Brüssel - Die Regierung war am Freitag in der Causa rund um eine Razzia bei Mitarbeitern des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) um Beruhigung bemüht. Das Justizministerium dementierte, dass bei der Hausdurchsuchung Unterlagen über Extremismus-Ermittlungen des Verfassungsschutzes beschlagnahmt wurden. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) verteidigte vor Journalisten die umstrittenen Hausdurchsuchungen bei BVT-Beamten. Dass "irgendwelche Polizisten" auf sensible Daten zugegriffen hätten, sei "schlicht und ergreifend falsch".

Älteres Ehepaar starb bei Brand von Einfamilienhaus in Inzersdorf

Wien - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Inzersdorf in Wien-Liesing ist Freitagmittag ein älteres Ehepaar ums Leben gekommen. Ihre Betreuerin erlitt einen schweren Schock, berichtete die Feuerwehr, die mit 27 Mann und sechs Fahrzeugen ausgerückt war und die Flammen "relativ rasch" gelöscht hatte. Die Ehefrau lag tot auf der Terrasse, sie hatte es noch ins Freie geschafft, erlag aber ihren Verletzungen. Die Leiche des Mannes wurde im Haus gefunden. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen auf.

Messer-Attacken in Wien - 67-Jähriger außer Lebensgefahr

Wien - Nach den Messer-Attacken in Wien-Leopoldstadt ist ein 67-Jähriger, der sich nach dem Angriff eines afghanischen Asylsuchenden am Mittwoch in Lebensgefahr befand, in stabilem Zustand. Der 23-jährige Verdächtige dürfte noch im Laufe des Freitags in U-Haft genommen werden. Die Einvernahmen hätten laut Polizei keine neuen tatrelevanten Informationen ergeben. Die Polizei bestätigte aber, dass er bereits im August des Vorjahres unter dem Verdacht des Suchtgifthandels festgenommen worden war und bis 8. Dezember 2017 eine Haftstrafe verbüßt hatte.

Weltweite Kritik an US-Strafzöllen, Gegenmaßnahmen angedroht

Washington/Peking - Trotz der Warnungen vor einem Handelskrieg aus dem In- und Ausland hat US-Präsident Trump Schutzzölle für die amerikanische Stahl- und Aluminiumindustrie erlassen. EU-Kommissions-Vizechef Jyrki Katainen forderte daraufhin Ausnahmen für die Europäische Union. Laut EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström wird sich die EU mit möglichen Gegenmaßnahmen Zeit lassen. In Europa hofft man auf ein Umdenken der USA.

Trump will Kim treffen - Nordkorea zu Atomabrüstung bereit

Pjöngjang/Seoul/Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem historischen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zur Lösung des Atomkonflikts bereit erklärt. "Ein Treffen wird geplant", twitterte Trump am Donnerstag. Er nahm damit eine Einladung Kims an, die ihm von einer südkoreanischen Regierungsdelegation überbracht worden war. Südkoreas Sondergesandter Chung Eui-yong, der Kim am Montag getroffen hatte, sagte, der Gipfel solle bis Mai stattfinden.

Hotelgast in Kärnten wollte Decken und Polster stehlen

Hermagor - Im großen Stil hat am Freitag ein 50-jähriger Urlaubsgast aus Deutschland im Bezirk Hermagor Hotelinventar mitgehen lassen wollen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann bei der Abreise verdächtig verhalten, weswegen das Hotelpersonal Alarm schlug. Als die Beamten das Gepäck des Mannes kontrollierten, kam allerhand Diebesgut zum Vorschein: Steppdeckenbezüge, Daunendecken, Polster, Bademantel, Handtücher, Badvorleger, Polsterbezüge sowie Kosmetik- und Reinigungsartikel und sogar Garderobenhaken aus Holz wurden bei ihm gefunden. Der Gast wird angezeigt.

Wiener Börse schließt etwas fester

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Freitag um 0,65 Prozent und schloss bei 3.485,51 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend freundlich. In den Fokus rückten vor dem Wochenende aktuelle Daten zum US-Arbeitsmarkt sowie die am Vorabend von US-Präsident Trump verhängten Strafzölle. voestalpine büßten 1,5 Prozent ein. AMAG zeigten sich unverändert.

