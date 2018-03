APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Front National soll künftig "Rassemblement National" heißen

Lille - Die Vorsitzende der Front National (FN), Marine Le Pen, will die rechtsextreme Partei in Rassemblement National (Nationaler Zusammenschluss oder Nationale Vereinigung) umbenennen. Das gab Le Pen am Sonntag bei einem Parteitag in Lille unter dem Beifall Hunderter Parteimitglieder bekannt. Mit der Umbenennung sollen ein Neustart markiert und künftige Koalitionen mit anderen Parteien möglich gemacht werden. Die FN-Mitglieder müssen aber noch per Briefwahl zustimmen.

Neue Großkundgebung katalanischer Separatisten

Barcelona/Madrid - In Barcelona haben erneut Tausende Separatisten für die Abspaltung Kataloniens von Spanien demonstriert. Zu der Großkundgebung am frühen Sonntagabend hatte die einflussreiche separatistische Organisation ANC aufgerufen. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Rep�blica, ara!" (Katalanisch für: Republik jetzt!). Viele Menschen schwenkten die Flagge der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Eine genaue Teilnehmerzahl wurde zunächst nicht bekannt.

Trumps Slogan für 2020: "Keep America Great!"

Moon Township (Pennsylvania) - US-Präsident Donald Trump hat seinen Slogan für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 vorgestellt. "Unser neuer Slogan, wenn wir - könnt ihr es glauben, in zwei Jahren - den Wahlkampf beginnen, wird 'Keep America Great', Rufzeichen", sagte Trump am Samstag bei einem Auftritt im US-Staat Pennsylvania. Auf Deutsch bedeutet das etwa "Amerika soll großartig bleiben!". Es ist eine Weiterführung seines Wahlkampfslogans von 2016, "Make America Great Again".

Kern droht in BVT-Affäre mit baldigem U-Ausschuss-Antrag

Wien - Die SPÖ droht mit der baldigen Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Affäre um die umstrittene Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT). Der Antrag könnte schon in der bevorstehenden Nationalrats-Sondersitzung eingebracht werden, wenn Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) dabei nicht für Aufklärung sorgt, kündigte SPÖ-Vorsitzender Christian Kern am Sonntag an.

Messer-Attacken in Wien-Leopoldstadt - 23-Jähriger in U-Haft

Wien - Das Landesgericht für Strafsachen hat am Sonntag über den 23-jährigen Afghanen die U-Haft verhängt, der am vergangenen Mittwoch in Wien-Leopoldstadt vier Personen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben soll. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA mit. Gegen den Verdächtigen wird von der Staatsanwaltschaft wegen mehrfachen versuchten Mordes ermittelt.

Deutsche Bank stockt Boni für Mitarbeiter trotz Verlusts auf

Frankfurt - Die Deutsche Bank stockt trotz erneut roter Zahlen die Boni für ihre Mitarbeiter für das Jahr 2017 deutlich auf. "Der Betrag für die variable Vergütung wird für die gesamte Bank etwas oberhalb von zwei Milliarden Euro liegen", kündigte Personalvorstand Karl von Rohr am Sonntag an. Von einem Bonustopf dieser Größenordnung hatte zuvor auch die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet. Details zur Vergütung gibt es im Geschäftsbericht Ende kommender Woche.

15-Jähriger gestand Tötung von 14-Jähriger in Berlin

Berlin - Der gewaltsame Tod einer 14-Jährigen in Berlin scheint aufgeklärt - ein 15-Jähriger aus dem Bekanntenkreis hat gestanden, das Mädchen erstochen zu haben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Warum der deutsche Staatsangehörige die 14-Jährige demnach umbrachte, sei aber noch unklar. Die Mutter der Jugendlichen hatte sie am Mittwochabend mit schweren Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Rettungskräfte konnten den Tod des Mädchens nicht mehr verhindern.

