APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

"Falter": Kickl hält Wiederbestellung von BVT-Chef zurück

Wien - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hält offenbar die Wiederbestellung von Peter Gridling als Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zurück. Wie der "Falter" am Montag vorab berichtete, hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Urkunde bereits im Februar unterschrieben. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigte dies gegenüber der APA. Kickl wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren, für Dienstag ist ein Pressestatement angekündigt. SPÖ und NEOS sehen Kickl als rücktrittsreif, sollte er in die BVT-Affäre verwickelt sein.

Staatsakt in der Hofburg zum 80. Jahrestag des "Anschlusses"

Wien - Mit einem Staatsakt hat das offizielle Österreich am Montag des "Anschlusses" an Nazideutschland vor 80 Jahren gedacht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach sich in der Hofburg gegen jegliches Vergessen und für eine Stärkung der Demokratie aus. Der 12. März 1938 stelle einen "Kulminationspunkt einer katastrophalen Entwicklung dar", resümierte der Bundespräsident. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verurteilte vorrangig jeglichen Antisemitismus - "egal ob schon vorhanden oder frisch importiert".

VfGH hebt "unsachliche" Mindestsicherungsregelung in NÖ auf

Wien/St. Pölten - Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat in der Märzsession weitere Klarstellungen zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung getroffen. Eine von der Dauer des Aufenthalts in Österreich abhängige Wartefrist für die Mindestsicherung in voller Höhe und eine starre Deckelung der Bezugshöhe bei Haushalten mit mehreren Personen im NÖ Mindestsicherungsgesetz "sind unsachlich und daher verfassungswidrig". Die Bundesregierung hält trotz des Entscheids an ihren Plänen fest.

FPÖ will Neuauszählung von Tirol-Wahl beantragen

Innsbruck - Die Tiroler FPÖ will eine Neuauszählung der Landtagswahl vom 25. Februar beantragen. "Ich gehe davon aus, dass es dazu kommen wird", sagte Landesparteichef Markus Abwerzger der APA am Montag. Der FPÖ fehlen nur 31 Stimmen auf das sechste Mandat, während das zweite NEOS-Mandat mit nur 16 Stimmen abgesichert ist - auch im Amtlichen Endergebnis, das am Montag kundgemacht wurde.

May: Moskau wohl für Anschlag auf Ex-Spion verantwortlich

London/Salisbury - Nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May ist Russland "höchstwahrscheinlich" für das Attentat auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich. Das habe eine Analyse des bei dem Attentat eingesetzten Nervengases ergeben, berichtete die Regierungschefin am Montag im Parlament in London. Der russische Botschafter sei in das Außenministerium einberufen worden. Moskau müsse sich bis Dienstagabend gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen äußern, so May. Moskau stritt jegliche Beteiligung an dem Attentat ab und warf London antirussische Propaganda vor.

Koalitionspartner in Deutschland wollen Tempo bei Reformen

Berlin - Die neue Große Koalition in Deutschland will mit Tempo in die Regierungsarbeit starten. Bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages betonten die Parteichefs von CDU, CSU und SPD am Montag, dass man durch die lange Regierungsbildung bereits viel Zeit verloren habe. Zugleich zeigten sie sich bei einem gemeinsamen Auftritt in Berlin überzeugt davon, dass die Koalition die gesamte Legislaturperiode bis 2021 halten werde.

Ransmayr im Rennen um Man Booker International Prize

London/Wien - Der Österreicher Christoph Ransmayr (63) ist mit der englischen Übersetzung seines 2006 erschienenen Romans "Der fliegende Berg" durch Simon Pare auf der heute bekannt gegebenen Longlist für den "Man Booker International Prize 2018". Insgesamt 13 Titel wurden ausgewählt. Die Shortlist ist für 12. April angekündigt, der Gewinner wird am 22. Mai bei einem Dinner in London gekürt.

Wiener Börse schließt knapp behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Montag knapp behauptet beendet. Der Leitindex ATX fiel um minimale 0,06 Prozent auf 3.483,46 Punkte. Europas Leitbörsen zeigten sich uneinheitlich. An die Spitze der Kurstafel kletterten FACC mit plus 5,48 Prozent auf 23,10 Euro. Gesucht waren außerdem AT&S mit plus 3,91 Prozent auf 23,90 Euro. Beide Werte werden mit Anfang der nächster Woche in den ATX aufgenommen.

(Schluss) grh/bel/apo