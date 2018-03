APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Russland weist Diplomaten aus und ermittelt zu Giftanschlag

London - Russland ermittelt im Zusammenhang mit dem Giftanschlag in Großbritannien wegen "versuchter Ermordung" von Julia Skripal, der Tochter des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal. Die Untersuchung sei am Freitag eröffnet worden, teilte das russische Ermittlungskomitee in Moskau mit. Als Reaktion auf die Sanktionen Londons weist Russland britische Diplomaten aus. Der britische Außenminister Boris Johnson machte unterdessen Wladimir Putin für das Attentat auf Skripal verantwortlich.

Britische Polizei ermittelt im Fall Gluschkow wegen Mordes

London/Moskau - Die britische Polizei hat Mordermittlungen zum mysteriösen Tod des russischen Geschäftsmanns Nikolai Gluschkow eingeleitet. Die Obduktion habe ergeben, dass der 68-Jährige durch "Druckausübung auf das Genick" gestorben sei, teilte die Londoner Polizei am Freitag mit. Die genauen Todesumstände seien aber noch unklar. Bisher gebe es keine Hinweise auf eine Verbindung zum Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal, erklärte die Polizei.

Zivilisten sollen laut syrischer Armee Ost-Ghouta verlassen

Astana/Damaskus - Die syrische Armee hat die Bewohner der umkämpften Rebellen-Enklave Ost-Ghouta zur Flucht aufgerufen. Das Oberkommando der Streitkräfte fordere die Zivilisten auf, das Gebiet über "gesicherte" Fluchtkorridore zu verlassen, hieß es in einer am Freitag vom syrischen Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung. Bereits am Donnerstag waren Zehntausende Menschen vor den Kämpfen aus der Region vor den Toren der Hauptstadt Damaskus geflohen.

Zahlreiche Tote bei türkischen Angriffen auf Kurdengebiet in Syrien

Afrin/Astana - Bei neuen Angriffen der Türkei auf die belagerte kurdische Stadt Afrin in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten und Beobachtern mindestens 22 Zivilisten getötet worden. Die Artillerie- und Luftangriffe hätten eine Wohngegend in der Stadt getroffen, sagte ein Sprecher der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte am Freitag. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben die Angriffe zu einer Massenflucht aus Afrin geführt.

Trump hält an Plänen für Treffen mit Kim bis Ende Mai fest

Washington/Pjöngjang - US-Präsident Donald Trump geht weiter von einem Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un bis Ende Mai aus. Trump und sein südkoreanischer Kollege Moon Jae-in hätten in einem Telefonat angesichts jüngster Entwicklungen vorsichtigen Optimismus geäußert, erklärte das Weiße Haus am Freitag. Konkrete Taten und nicht Worte seien der Schlüssel für eine dauerhafte Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Die Politik des "maximalen Drucks" auf Nordkorea müsse aufrechterhalten werden.

66-Jähriger beim Holzfällen in Vorarlberg gestorben

Bregenz - Ein 66-Jähriger ist am Freitagvormittag bei Holzarbeiten in Klaus (Bez. Feldkirch) ums Leben gekommen. Der 66-Jährige hatte gemeinsam mit einem 60-Jährigen mehrere Bäume umgeschnitten. Der tödliche Unfall ereignete sich kurz vor 11.00 Uhr, als der Jüngere einen Baum fällte und sich der 66-Jährige aus unbekannten Gründen offenbar in der Gefahrenzone aufhielt. Laut Polizei wurde er von der Krone eines gefällten Baums am Kopf getroffen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

EU und USA streiten über Steuer für Internetkonzerne

Brüssel/Menlo Park/Mountain View - Mitten im Streit um Strafzölle auf Stahl und Aluminium tut sich ein weitere Konflikt auf: Die EU will Digitalkonzerne wie Google oder Facebook mit einer Steuer auf den Umsatz belegen und ihren Gesetzentwurf kommende Woche vorstellen. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Freitag, Washington sei "strikt dagegen". Die geplanten Steuern dürften auch Thema beim G-20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs ab Montag in Argentinien sein.

Wiener Börse schloss nach auf und ab fester

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am sogenannten Hexensabbat nach einem Auf und Ab fester aus dem Handel gegangen. Es liefen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen aus. Daher schwankten die Kurse stark. Der ATX stieg um 0,66 Prozent auf 3.443,71 Punkte. Vor allem die Kursgewinne des ATX-Schwergewichtes OMV zogen den heimischen Leitindex in den grünen Bereich. OMV gewannen über vier Prozent. Der Öl-Konzern will einen großen Zukauf in Neuseeland tätigen. Daneben stiegen die Aktien von Semperit und Wolford nach Zahlenvorlage höher.

