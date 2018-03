APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Kickl: Angriffe der SPÖ "beschämend"

Wien - Ein "linkes Spiel" unter dem Deckmantel politischer Aufklärung hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Montag im Nationalrat der SPÖ vorgeworfen. In Beantwortung einer Dringlichen Anfrage zur BVT-Affäre sprach er von der "beschämenden" Verunglimpfung eines rechtsstaatlichen Vorgangs. Keine Mehrheit fand zum Abschluss der Sondersitzung ein Misstrauensantrag der Liste Pilz gegen Kickl. Die Liste Pilz brachte gegen Innenminister Kickl eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der BVT-Affäre ein.

EU und London einig zu Brexit-Übergangsphase bis Ende 2020

London - Die EU und Großbritannien haben sich auf eine Brexit-Übergangsphase bis Ende 2020 verständigt. Die Vereinbarung gebe "die Sicherheit, die von Unternehmen und Bürgern in Großbritannien und der EU verlangt wird", sagte der britische Brexit-Minister David Davis am Montag in Brüssel. Auch die britische Premierministerin Theresa May begrüßte in London die Einigung. Die Vereinbarung zeige, dass "mit gutem Willen auf beiden Seiten" Vereinbarungen "für die Zukunft" möglich seien, erklärte May.

45 US-Wirtschaftsverbände warnen Trump vor Strafzöllen

Washington/Peking - In einem Brief an US-Präsident Donald Trump haben 45 amerikanische Wirtschaftsverbände vor der Verhängung von Zöllen gegen China gewarnt. Diese würden "besonders schädliche" Folgen für die US-Wirtschaft und Verbraucher haben, zitierten die Verbände am Sonntag aus dem Schreiben. Die EU und Deutschland wollen die Schutzzölle auf Stahl und Aluminium unterdessen in letzter Minute abwenden. Die Maßnahmen könnten Arbeitsplätze vernichten, die Preise von Konsumgütern steigen lassen und die Finanzmärkte belasten, hieß es in dem Brief an Trump.

Beziehungstat in Tirol: Opfer mit Hammer und Messer getötet

Kitzbühel/Kufstein/Innsbruck - Im Fall jener Beziehungstat, die in der Nacht auf Samstag im Tiroler Unterland zwei Menschenleben gefordert hatte, hat das Landeskriminalamt am Montag genauere Erkenntnisse präsentiert. Der 51-Jährige tötete offenbar den 63-jährigen Liebhaber seiner Ehefrau mit einem Gummihammer sowie einem Küchenmesser, bevor er sich selbst das Leben nahm, sagte LKA-Chef Walter Pupp der APA. "Es war eine eskalierende Eifersuchtsgeschichte", meinte Pupp nach der Befragung der 50-jährigen Frau des Täters.

Passivrauchen tötet jährlich 1.000 Österreicher

Wien - Passivrauchen kostet laut einer Untersuchung von mehreren Forschungsinstitutionen Europas jährlich rund 1.000 Österreichern das Leben, teilte die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie am Montag mit. Passivrauchen zuhause und in Raucherlokalen führe, so eine Studie, bei 865 Menschen in Österreich zum Tod. Die "Don't smoke"-Initiative gegen den Plan der schwarz-blauen Regierung, das Gastro-Rauchverbot zu kippen, hat indes bereits rund 536.000 Unterstützungserklärungen gesammelt.

Frau starb nach Unfall mit selbstfahrendem Auto von Uber

San Francisco - Bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto des Fahrdienst-Vermittlers Uber ist in den USA eine Frau ums Leben gekommen. Es ist der erste bekannt gewordene tödliche Unfall mit einem Roboterwagen. Das Fahrzeug, das autonom mit einem Sicherheitsfahrer am Steuer unterwegs gewesen sei, habe die Fußgängerin erfasst, als sie auf die Fahrbahn gekommen sei, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei in der Stadt Tempe (US-Staat Arizona). Uber habe alle Testfahrten mit Roboterwagen eingestellt, hieß es.

Wiener Börse schließt mit freundlicher Tendenz

Wien - Der heimische Leitindex ATX konnte sich zu Wochenbeginn um 0,41 Prozent auf 3.457,81 Zähler verbessern. Das europäische Umfeld startete hingegen mit klaren Verlusten in die neue Handelswoche. Marktbeobachter verwiesen auf eine schwach tendierende Wall Street und den etwas festeren Eurokurs. Zudem hielten sich einige Anleger vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch zurück, hieß es weiter.

