APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Löger verspricht Überschuss und "eine gute Zeit"

Wien - Die neue Regierung hat am Mittwoch ihr erstes Budget vorgelegt - und es enthält das angekündigte gesamtstaatliche Nulldefizit im Jahr 2019. Der Bundeshaushalt sieht kommendes Jahr sogar einen Überschuss von einer halben Mrd. Euro vor. "Es beginn eine gute Zeit", verkündete Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in seiner ersten Budgetrede. Experten sehen die Pläne nüchterner, die Opposition kritisch.

BVT-U-Ausschuss konzentriert sich auf vergangene fünf Jahre

Wien - Die SPÖ hat ihren Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) fertig gestellt und am Mittwoch schon im Nationalrat eingebracht. Untersucht werden soll die Periode zwischen Dezember 2013 und März 2018. ÖVP und FPÖ reagierten gelassen auf die Ankündigung.

Tiroler VP-Vorstand stimmte Koalitionspakt mit Grünen zu

Innsbruck - Einer Neuauflage von Schwarz-Grün in Tirol steht seitens der ÖVP nichts mehr im Weg. Der Landesparteivorstand der ÖVP segnete Mittwochabend den mit den Grünen ausverhandelten Koalitionspakt ab. Er wurde einstimmig beschlossen, teilte die ÖVP im Anschluss an die rund eineinhalb Stunden dauernde Sitzung mit. Das "Ja" der Grünen stand vorerst noch aus.

EU und USA signalisieren Kompromissbereitschaft bei Zöllen

Washington - Zwei Tage vor dem "High Noon" im von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Strafzoll-Streit haben die führenden Wirtschaftsblöcke USA und EU Kompromissbereitschaft signalisiert. Ziel sei es, in Verhandlungen "für beide Seiten akzeptable Ergebnisse" zu erreichen, erklärten EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und US-Handelsminister Wilbur Ross nach einem Treffen in Washington. EU-Ratspräsident Donald Tusk zeigte sich indes vorsichtig optimistisch, dass die Europäische Union eine Ausnahme von den angekündigten Strafzöllen bekommt.

Giftaffäre - Tusk will Putin nicht zum Wahlsieg gratulieren

Brüssel - EU-Ratspräsident Tusk will Russlands Präsident Putin angesichts des Giftanschlags in Großbritannien nicht zur Wiederwahl gratulieren. "Nach dem Salisbury-Anschlag bin ich nicht in der Stimmung, die Wiederernennung von Präsident Putin zu feiern", sagte der Pole am Mittwoch in Brüssel. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte Putin, der bei der Präsidentschaftswahl 76,7 Prozent der Stimmen erhalten hatte, zuvor in einem Brief gratuliert. Putin bleibt nach seiner Wiederwahl bis 2024 im Amt.

Slowakei: Kiska wird neue Regierung am Donnerstag ernennen

Bratislava - Der slowakische Staatspräsident Andrej Kiska wird die zweite Kabinettsliste des designierten Ministerpräsidenten Peter Pellegrini akzeptieren und den neuen Premier wie auch sein Kabinett am Donnerstag auf die Posten ernennen. Das gab der Staatschef am Mittwoch vor Journalisten in Bratislava bekannt. Mit der Zusammensetzung der neuen Regierung sei er nicht völlig einverstanden, aber als Staatspräsident werde er nicht die Grenzen der Verfassung und der verfassungsrechtlichen Gewohnheiten des Landes übertreten.

Leiche von österreichischem Bergsteiger in Nepal geborgen

Kathmandu/Wien - Nepalesische Bergsteiger haben den Leichnam eines österreichischen Alpinisten geborgen, der im Dezember bei der Solo-Besteigung des 6.119 Meter hohen östlichen Lobuche ums Leben gekommen ist. Der Tote sei zur Obduktion in die Hauptstadt Kathmandu gebracht worden, berichtete "The Himalayan Times" am Mittwoch unter Berufung auf das nepalesische Tourismusministerium. Die Leiche des 41-jährigen Kärntners war bereits Ende Dezember in der Nähe des Gipfels entdeckt worden.

Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte 0,37 Prozent auf 3.496 Punkte zu und verbuchte damit bereits seinen 4. Gewinntag in Folge. Schoeller-Bleckmann markierten nach Zahlenvorlage mit plus 3,9 Prozent die Spitze der Kursliste. voestalpine stärkten sich um 1,6 Prozent. Die Finanzwerte blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Während Raiffeisen um moderate 0,1 Prozent zulegten, mussten Erste Group einen Kursverlust von 0,6 Prozent verbuchen.

(Schluss) ral/apo/ste/str