APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Trump will US-Budgetgesetz nun doch unterzeichnen

Washington - Trotz seiner Androhung eines Vetos hat US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress verabschiedetes Haushaltsgesetz über 1,3 Billionen US-Dollar doch unterzeichnet. Das sagte Trump am Freitag in Washington. Er kritisierte das Gesetz aber bei einem Auftritt im Weißen Haus scharf. Es sei so umfangreich, niemand könne das komplett lesen. Die Republikaner hätten zu viele Zugeständnisse an die Demokraten gemacht, bemängelte er.

Drei Tote bei Terrorangriff in Südfrankreich

Carcassonne - Ein mutmaßlicher Terrorist hat bei Attacken und einer Geiselnahme in Südfrankreich drei Menschen getötet und weitere verletzt. Die Polizei erschoss den Täter, der sich am Freitag in einem Supermarkt in dem kleinen Ort Trebes östlich von Carcassonne verschanzt hatte. "Alles deutet darauf hin, dass es sich um einen Terroranschlag handelt", sagte Präsident Emmanuel Macron beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Auch der 26-jährige Angreifer selbst hatte sich offenbar auf den IS bezogen.

Schieder wirft Sobotka Amtsmissbrauch vor

Wien - SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder wirft Nationalratspräsident und Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) vor, sein Amt missbraucht zu haben, um den von der SPÖ beantragten BVT-U-Ausschuss zumindest zu verzögern. Die SPÖ wird nun den Verfassungsgerichtshof einschalten. Man werde nicht zulassen, "dass die Regierungsmehrheit Minderheitsrechte einfach abwürgt", so Schieder am Freitag. Die Parlamentsdirektion wies die Aussagen von Schieder zurück.

EU steht zu Milliardenhilfe für Flüchtlinge in der Türkei

Ankara - Die Europäische Union will die Türkei trotz starker Spannungen weiter mit Milliarden bei der Versorgung syrischer Flüchtlinge unterstützen. Angesichts jüngster Entwicklungen in dem Land habe die EU zwar "sehr große Besorgnisse", sagte die deutsche Kanzlerin Merkel am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Dennoch stehe man zu dem EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen und wisse, dass eine zweite Tranche von drei Mrd. Euro bereitzustellen sei. Dazu hätten sich die Gipfelteilnehmer "auch bekannt", sagte Merkel.

20 Tote bei Anschlag vor Sportstadion in Südafghanistan

Kabul - Bei einem Terroranschlag vor einem Sportstadion in der südafghanischen Provinz Helmand sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte Provinzratsmitglied Mohammad Karim Atal am Freitagabend. Mindestens 55 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Zahl könne noch steigen, "denn die Explosion war riesig". Unter den Opfern seien auch Kinder, sagte Atal, der angab, nur 30 Meter von der Detonation entfernt gewesen zu sein.

Haftstrafe für fünffache Säuglingsmörderin in Frankreich

Bordeaux - Wegen fünffachen Säuglingsmordes ist in Frankreich eine Mutter zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Schwurgericht in Bordeaux sprach die 37-Jährige am Freitag schuldig, fünf ihrer Neugeborenen ertränkt und die Leichen in einer Tiefkühltruhe versteckt zu haben. Sie wurde zudem verurteilt, sich nach Absitzen der Gefängnisstrafe einer fünfjährigen psychiatrischen Behandlung zu unterziehen.

Menschheit gefährdet sich durch Raubbau an der Natur selbst

Medellin - Die Menschheit riskiert einer umfassenden Studie zufolge durch die Ausbeutung der Natur ihren derzeitigen Lebensstandard und sogar ihr eigenes Fortbestehen. Die Biodiversität nehme in allen Regionen der Welt ab, heißt es in insgesamt vier am Freitag veröffentlichten Berichten des Weltbiodiversitätsrats IPBES. Die Entwicklung bedrohe weltweit Wirtschaftsräume, Existenzgrundlagen, Nahrungsversorgung und Lebensqualität. Sollte sich nichts verändern, werde das erste von Menschen verursachte massenhafte Artensterben weitergehen.

Wiener Börse schließt klar im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag klar im Minus beendet. Der ATX fiel um 0,80 Prozent auf 3.410,05 Einheiten. Auch an Europas Leitbörsen gab es Abschläge zu sehen. Belastet hat zum Wochenschluss vor allem die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China. In Wien zeigten sich Bankwerte schwach. Erste Group fielen um 0,9 Prozent auf 40,60 Euro und Raiffeisen gaben 1,87 Prozent auf 29,98 Euro ab.

(Schluss) ral/hhi/bel