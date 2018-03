APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Puigdemont bei Einreise nach Deutschland festgenommen

Brüssel/Barcelona/Madrid - Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Sonntagvormittag bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland festgenommen worden. Puigdemont befand sich nach Angaben seines Sprechers auf dem Rückweg aus Finnland nach Belgien, wo er im Exil lebt. Grundlage für die Verhaftung ist laut Polizei ein europäischer Haftbefehl. Puigdemont wird am Montag einem Amtsrichter vorgeführt. Sein belgischer Anwalt rechnet mit einer Freilassung unter Auflagen.

Regierung lädt AMS-Chef Kopf vor

Wien - Nach einem kritischen internen Revisionsbericht muss AMS-Chef Johannes Kopf, der den Bericht nach Eigenangaben selbst in Auftrag gegeben hat, nun zur Klarstellung bei der Regierungsspitze antreten, berichtet die "Kronen Zeitung". Demnach fordern Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eine Reform des AMS. Für diese Reform soll eine Task Force um die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) gebildet werden.

Finanzminister Löger verspricht mehr Geld fürs Heer

Wien - Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat in der Pressestunde am Sonntag mehr Geld für das Bundesheer ab 2020 versprochen. Er verwies aber darauf, dass im Zuge der Neuaufstellung der Luftraumüberwachung zu erwarten sei, "dass 2020 entsprechende Investitionen kommen werden müssen, die noch nicht berücksichtigt sind". Die frei verfügbaren Sonderbudgets für Kanzler und Vizekanzler wurden von Löger indes verteidigt.

Türkei will weitere kurdisch kontrollierte Stadt in Syrien einnehmen

Istanbul/Damaskus - Nach der nordwestsyrischen Region Afrin soll die türkische Armee nach dem Willen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan auch die kurdisch kontrollierte Stadt Tell Rifat einnehmen. "So Gott will, werden wir in kurzer Zeit auch Tell Rifat unter Kontrolle bringen und das Ziel dieses Einsatzes erreichen", sagte Erdogan am Sonntag. Tell Rifat liegt südlich von Afrin und wird von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert. Das türkische Militär hatte am Samstag die "vollständige" Einnahme der Region Afrin verkündet.

Cambridge Analytica soll Verbindung zu Brexit-Kampagne gehabt haben

London/Menlo Park - Die im Skandal um unerlaubte Wahlwerbung für Donald Trump unter Druck geratene Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica hat einem Bericht des britischen "Observer" zufolge auch im Brexit-Referendum über Umwege mitgewirkt. Cambridge Analytica (CA) ist demnach eng mit dem kanadischen Datenanalyse-Unternehmen AggregateIQ (AIQ) verbunden, das in der Brexit-Kampagne eine Rolle spielte. Die EU-Ausstiegskampagne des heutigen Außenministers Boris Johnson hatte 40 Prozent ihres Budgets in die Arbeit von AIQ gesteckt.

Tödlich verunglückter Skitourengeher von Hohen Göll geborgen

Golling/Berchtesgaden - Die Alpinpolizei hat am Sonntagvormittag den tödlich abgestürzten Skitourengeher vom Hohen Göll bei Golling im Tennengau geborgen. Der 41-jährige Tscheche dürfte am Gipfel des Hohen Bretts zu weit auf einer Schneewechte nach außen gegangen sein. Die Wechte brach und der Mann fiel 500 Meter in die Tiefe, berichtete die Polizei Salzburg. Er blieb tödlich verletzt in einem Kar liegen.

Autofahrer steuerte in Schottland in Kinder-Gruppe

Glasgow - Ein Autofahrer soll seinen Wagen absichtlich in eine Kindergruppe in Schottland gelenkt haben. Bei der Schreckensfahrt in Glasgow wurden ein Bub und vier Mädchen verletzt, eins von ihnen schwer. "Dieses Fahrzeug wurde absichtlich in diese Gruppe von Kindern gefahren, und daher behandeln wir diesen Vorfall als versuchten Mord", zitierte die Nachrichtenagentur PA den Polizeikommissar Peter Sharp. Es gebe keine Anzeichen auf einen terroristischen Bezug.

Selbstgebastelte Rakete: Mann schoss sich 570 Meter hoch

Los Angeles - Mit einer selbstgebastelten Rakete hat sich ein US-Amerikaner gut einen halben Kilometer hoch in die Luft geschossen. Ziel der Aktion: beweisen, dass die Erde flach ist. Mike Hughes - Spitzname "Mad Mike" - hob nach monatelangen Verzögerungen am Samstag über dem kleinen Ort Amboy in der kalifornischen Mojave-Wüste ab, wie die "Tech Times" berichtete. An zwei Fallschirmen sei der 61-Jährige wieder auf den Boden zurückgekehrt. Bei vorherigen Tests hatte sich "Mad Mike" teils schwere Verletzungen zugezogen.

