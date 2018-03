APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Russen und Briten setzen diplomatischen Schlagabtausch fort

Sydney - Nach der Ausweisung russischer Diplomaten durch zahlreiche westliche Staaten drehen Moskau und London weiter an der Eskalationsschraube. Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow kündigte vor allem mit Blick auf die USA eine harte Reaktion an. In London deutete Premierministerin Theresa May längerfristige Maßnahmen an. Unterdessen beteiligte sich auch die NATO an der Ausweisungs-Aktion und entzog laut eigenen Angaben sieben russischen Diplomaten die Akkreditierung.

Türkei macht EU nach Gipfel Vorwürfe

Istanbul/Ankara - Nach dem EU-Türkei-Gipfel im bulgarischen Schwarzmeerort Warna macht die Regierung in Ankara den Europäern neue Vorwürfe. Er habe keine Anzeichen dafür erkannt, dass die EU in Zukunft gerecht mit der Türkei umgehen werde, sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim am Dienstag in Ankara. Bei dem Spitzentreffen am Vortag hatte es in großen Streitfragen keinerlei Annäherung gegeben.

Keine Anklage nach tödlichen Polizeischüssen in Louisiana

Baton Rouge (Louisiana) - Zwei Polizisten, die vor fast zwei Jahren den unbewaffneten Afro-Amerikaner Alton Sterling in Baton Rouge (Louisiana) erschossen hatten, müssen sich nicht vor Gericht verantworten. Die Polizisten hätten vor dem Schusswaffengebrauch mehrere Versuche mit nicht tödlichen Mitteln unternommen, um den 37-Jährigen festzunehmen, sagte der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates am Dienstag.

Dutzende Migranten in der Ägäis aufgegriffen

Athen - Die griechische Küstenwache hat 73 Migranten in der Ägäis aufgegriffen und zwei mutmaßliche Schlepper festgenommen. Die aus verschiedenen Staaten des Nahen Ostens, aus Pakistan und Afghanistan stammenden Menschen wurden an Bord einer Segelyacht vor der Insel Leros entdeckt, berichtete das Staatsradio ERT am Dienstag. Bei den Schleppern soll es sich um einen Italiener und einen Ukrainer handeln.

Zwei Freisprüche bei Prozess um Vergewaltigung in Tulln

St. Pölten - Zwei 19-jährige Asylwerber sind am Dienstag in St. Pölten vom Vorwurf der Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Tulln freigesprochen worden. Der Schöffensenat habe im Zweifel für die Angeklagten entschieden, sagte der vorsitzende Richter. Die Staatsanwaltschaft meldete Nichtigkeitsbeschwerde an, damit sind die Urteile nicht rechtskräftig. In den Aussagen in den fünf Befragungen der 15-Jährigen habe man Widersprüche in Details sowie zum Gesamtgeschehen erkannt, sagte der Richter in der Urteilsbegründung.

Erkrankte Frau in Wien von Feuerwehr aus Sightseeing-Bus geborgen

Wien - Am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten ist am Dienstag eine Touristin mit gesundheitlichen Problemen von der Feuerwehr aus einem Sightseeing-Bus geborgen worden. Da sie mit der Rettungstrage in dem Doppeldecker nicht die engen Stiegen hinuntertransportiert werden konnte, mussten die Einsatzkräfte das Verdeck aufschneiden und die Frau mit der Drehleiter bergen, sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Die 25-Jährige, bei der Verdacht auf Schlaganfall bestand, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Sechs Tote bei Explosion in chinesischer Fabrik

Peking - Bei einer Explosion in einer Fabrik im Osten Chinas sind am Dienstag sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier wurden verletzt, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Stadt Zaozhuang in der Provinz Shandong, etwa auf halber Strecke zwischen Peking und Shanghai. Zu der Explosion sei es gekommen, während Arbeiter in einer Werkstatt Schweißarbeiten durchführten. Die genaue Unglücksursache werde noch untersucht.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag etwas höher geschlossen. Der ATX stieg um 0,27 Prozent auf 3.421,61 Punkte. Die europäischen Leitbörsen legten noch deutlicher zu. Ein Analyst verwies auf leichte Signale der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Immofinanz-Aktien stiegen um 1,63 Prozent. Der Vorstand hat ein Einstiegsangebot des US-Investors Starwood als zu niedrig bezeichnet.

