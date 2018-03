APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

SPÖ und ÖVP einigen sich in Kärnten auf Zusammenarbeit

Klagenfurt - SPÖ und die ÖVP haben sich auf die Bildung einer Koalition in der Kärntner Landesregierung geeinigt. Grob präsentiert wurde durch die beiden Parteichefs, Peter Kaiser (SPÖ) und Christian Benger (ÖVP), auch bereits die Referatsaufteilung. Die Regierung wird weiterhin sieben Mitglieder haben, fünf kommen von der SPÖ, zwei von der ÖVP. Sowohl Kaiser als auch Benger betonten den konstruktiven Ablauf der Verhandlungen.

Gericht genehmigte unter Auflagen Bau der 3. Piste

Wien/Schwechat - Das Bundesverwaltungsgericht genehmigt den Bau der umstrittenen dritten Piste am Flughafen Wien - allerdings unter deutlichen Auflagen. So muss der Flughafen klimaneutral werden, teilte das Gericht Mittwochnachmittag mit. Auch ist das letzte Wort beim Flughafenausbau noch nicht gesprochen. So kann noch das Höchstgericht angerufen werden. Der Flughafen Wien zeigte sich von dem Urteil naturgemäß begeistert.

Gridlings Suspendierung bestätigt, Berufung bei BVwG

Wien - Die Disziplinarkommission des Innenministeriums hat die Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling bestätigt, teilte Gridlings Anwalt Martin Riedl mit. Riedl will die Suspendierung nun beim Bundesverwaltungsgericht bekämpfen und sieht "schwerwiegende Begründungsmängel" in der Entscheidung der Disziplinarkommission. Bei den Ermittlungen gegen Gridling und weitere Beamte des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung geht es u.a. um den Vorwurf, die Behörde hätte die gerichtlich verfügte Löschung sensibler Ermittlungsdaten unterlassen.

Stormy Daniels will Aussage Trumps vor Gericht erzwingen

Washington - Die US-Pornodarstellerin Stormy Daniels will eine Aussage von Präsident Donald Trump vor Gericht erzwingen. Ihr Anwalt reichte nun einen entsprechenden Antrag bei einem Gericht in Los Angeles ein. Trump und sein persönlicher Anwalt Michael Cohen sollen demnach zu der Schweigevereinbarung hinsichtlich Daniels' angeblicher Affäre mit Trump befragt werden.

Macron bei Beerdigung von ermordeter Jüdin

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Beerdigung der ermordeten Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll besucht. Er begab sich am Mittwoch ohne vorherige öffentliche Ankündigung zu der Zeremonie. Dies sei eine Geste an die Familie des Opfers und stehe im Zusammenhang mit Macrons Kampf gegen den Antisemitismus, hieß es im Elyseepalast.

Obdachloser in Deutschland enthauptet

Koblenz - Grausiger Tod eines Obdachlosen in Koblenz in Deutschland: Der 59-jährige Mann wurde von unbekannten Tätern enthauptet. Eine Sonderkommission ermittelt. Der Obdachlose war am vergangenen Freitag tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden. Er hatte seit mehreren Jahren regelmäßig auf dem Friedhof übernachtet und war tagsüber in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Zum Täter oder den Tätern gibt es offenbar noch keine Spur.

Zweifache Mutter in Schwechat erstochen

Schwechat - In einer Wohnung in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Dienstagabend eine zweifache Mutter tot aufgefunden worden. Die 31-Jährige wurde erstochen, bestätigte die Polizei. Eine Obduktion wurde angeordnet. Das Opfer habe mehrere Stichverletzungen aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Die Frau hinterlässt eine dreijährige Tochter und einen fünf Jahre alten Sohn. Sie dürften die Bluttat nicht mitbekommen haben.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch leicht im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 0,20 Prozent auf 3.428,51 Punkte. Belastet vom Kursrutsch in New York am Vortag hatte der ATX zunächst deutlich tiefer eröffnet. Am Nachmittag drehte er im Einklang mit dem europäischen Börsenumfeld in den grünen Bereich, nachdem die Futures auf die US-Aktienindizes eine stabile Eröffnung an der Wall Street angedeutet hatten.

Zuckerberg plant Aussage im US-Kongress

Menlo Park/London - Im Skandal um den Missbrauch der Daten von Millionen Facebook-Nutzern plant Unternehmenschef Mark Zuckerberg Medienberichten zufolge eine Aussage im US-Kongress. Facebook arbeitete derzeit an einer Strategie für den Auftritt des 33-Jährigen, berichtete der Sender CNN. Immer mehr Unternehmen verlassen unterdessen das Netzwerk, auch der "Playboy" zog sich von Facebook zurück.

