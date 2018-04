APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Gazastreifen - Israel lehnt unabhängige Untersuchung ab

New York/Jerusalem - Israel hat Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung der tödlichen Schüsse auf Palästinenser im Gazastreifen zurückgewiesen. "Es wird keine Untersuchungskommission geben", teilte der israelische Verteidigungsminister mit. Israel werde "mit keiner Untersuchungskommission zusammenarbeiten". Israels Regierung steht in der Kritik, nachdem bei Protesten von Palästinensern am Freitag 17 Menschen von israelischen Sicherheitskräften getötet und mehr als 1.400 verletzt wurden.

Syrische Rebellen stimmen Evakuierung aus Duma zu

Damaskus - Rund sechs Wochen nach Beginn ihrer Offensive steht die syrische Armee offenbar vor der vollständigen Einnahme der früheren Rebellenbastion Ost-Ghouta. Die letzte in der Stadt Duma verschanzte Rebellengruppe stimmte übereinstimmenden Angaben vom Sonntag zufolge dem Beginn des Abzugs unter sicherem Geleit zu. Russische Militärpolizei soll in die Stadt einrücken, ehe die syrische Regierung sie wieder unter Kontrolle nimmt.

Kim Jong-un besuchte südkoreanisches Konzert in Pjöngjang

Seoul/Pjöngjang - Am ersten südkoreanischen Konzert in Nordkorea seit mehr als zehn Jahren hat auch Machthaber Kim Jong-un teilgenommen. Kim sei gemeinsam mit seiner Frau zu dem Konzert in Pjöngjang erschienen, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf das Kulturministerium in Seoul. Kim habe sich für mehr gemeinsame koreanische Kulturveranstaltungen ausgesprochen und ein weiteres Konzert für den Herbst in Seoul vorgeschlagen, zitierte Yonhap aus einem Bericht.

Papst Franziskus sprach Segen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt - Vor Zehntausenden Gläubigen und Touristen hat am Sonntag Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. Auf dem Platz hatte sich schon seit dem frühen Morgen bei strahlendem Wetter eine riesige Menschenmenge versammelt. Anti-Terror-Einheiten und Spezialkräfte der Polizei überwachten das Gelände rund um den Vatikan. Beim Segen benannte das Kirchenoberhaupt die vielen Krisenherde rund um den Globus. Frieden erbat der Papst vor allem für Syrien.

Trump droht Mexiko wegen Grenzschutzes mit Ende von NAFTA

Palm Beach (Florida) - US-Präsident Donald Trump hat Mexiko mit dem Ende des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) gedroht, sollte das Land für den aus seiner Sicht unzureichenden Grenzschutz nicht mehr tun. "Mexiko unternimmt nur sehr wenig, wenn nicht sogar GAR NICHTS, um Menschen daran zu hindern, über ihre südliche Grenze zu gelangen, und dann in die USA zu kommen", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter.

17 Tote bei Einsätzen gegen Rebellen in Kaschmir

Srinagar/Islamabad - Im indischen Teil der Himalaya-Region Kaschmir sind mindestens 17 Menschen bei mehreren Gefechten zwischen Rebellen und Sicherheitskräften am Sonntag getötet worden. Die Behörden sprachen von einem der gewalttätigsten Tage der vergangenen Jahre in der vorwiegend muslimischen Unruheregion. Dort kämpfen Rebellen seit langem gegen die indische Herrschaft und für eine Abspaltung.

Unfall beim Kitesurfen am Neusiedler See

Podersdorf - Am Neusiedler See ist es am Sonntag zu einem Unfall beim Kitesurfen gekommen. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurde eine Frau verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber C3 ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen und in den Schockraum eingeliefert.

