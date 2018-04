APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Trump soll Putin nach Washington eingeladen haben

Moskau - US-Präsident Donald Trump hat den russischen Staatschef Wladimir Putin nach Kreml-Angaben zu einem Treffen nach Washington eingeladen. Trump habe dies bei einem Telefonat mit Putin am 20. März getan, sagte Kremlberater Juri Uschakow am Montag in Moskau. Damals war lediglich bekannt geworden, dass die beiden ein Treffen in Erwägung ziehen. Eine Stellungnahme aus Washington lag zunächst nicht vor. Laut Uschakow haben die Spannungen wegen des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal zuletzt die Vorbereitungen erschwert.

Letzte in Ost-Ghouta verbliebene Rebellen ziehen ab

Damaskus - In der syrischen Region Ost-Ghouta haben die zuletzt dort verschanzten islamistischen Kämpfer am Montag laut Staatsmedien mit dem Abzug begonnen. "Vier Busse mit den Terroristen von Jaish al-Islam und ihre Familien haben Duma verlassen", berichtete das syrische Fernsehen. Ihr Ziel sei die Stadt Jarabulus in Nord-Syrien, die von protürkischen syrischen Rebellen kontrolliert wird.

Südafrika trauert um die "Mutter der Nation" Winnie Mandela

Johannesburg - Winnie Mandela ist tot. Die Ex-Frau des früheren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela starb am Montag im Alter von 81 Jahren nach "langer Krankheit" im Krankenhaus in Johannesburg, wie ihr Sprecher sagte. Die von vielen Südafrikanern als "Mutter der Nation" betrachtete Aktivistin war eine der schillerndsten, aber auch umstrittensten Persönlichkeiten im Kampf gegen die Rassentrennung am Kap. Von Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela ließ sie sich 1996 scheiden, nachdem sich die beiden während seiner Gefängniszeit entfremdet hatten.

Ägyptens Präsident Al-Sisi klar wiedergewählt

Kairo - Ägyptens autoritäres Staatsoberhaupt Abdel Fattah al-Sisi ist bei der gelenkten Präsidentenwahl in dem nordafrikanischen Land mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt worden. 97,08 Prozent der gültigen Stimmen entfielen nach Angaben der staatlichen Wahlbehörde auf Al-Sisi. Herausforderer Mussa Mustafa kam demnach auf 2,92 Prozent der Stimmen. Der Sieg war in dieser Deutlichkeit erwartet worden, da sich alle ernsthaften Konkurrenten vor der Wahl unter teils dubiosen Umständen aus dem Rennen zurückgezogen hatten.

Israel will tausende afrikanische Migranten umsiedeln

Jerusalem/Genf - Israel hat die Umsiedlung tausender afrikanischer Migranten unter anderem nach Deutschland, Kanada und Italien angekündigt. Ein Abkommen darüber mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR betreffe 16.250 Einwanderer, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Montag in Jerusalem. Das deutsche Innenministerium erklärte in Berlin, eine entsprechende Anfrage Israels sei ihm "nicht bekannt".

Zuckerberg: Behebung der Datenprobleme dauert "einige Jahre"

Menlo Park/Washington/London - Facebook wird nach den Worten von Unternehmenschef Mark Zuckerberg "einige Jahre" brauchen, um seine Probleme mit dem Schutz von Nutzerdaten zu beheben. Er wünschte, er könnte alle diese Probleme in drei oder sechs Monaten lösen, doch sei eine "längere Zeitspanne" nötig, sagte Zuckerberg in einem Interview des US-Nachrichtenportals "Vox". Der Internetkonzern steht durch den Skandal um die mutmaßliche Abschöpfung der Daten von mehr als 50 Mio. Facebook-Nutzern durch die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica sowie deren Verwendung im US-Wahlkampf unter massivem Druck.

Trumps empfingen Tausende Kinder zum Ostereierrollen

Washington - US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben Tausende Kinder zum traditionellen Ostereierrollen im Garten des Weißen Hauses empfangen. Nach einer kurzen Ansprache an der Seite eines sehr großen, bebrillten Plüschhasen mischten sich die beiden im Garten unter ihre Gäste. Bei der 140. Auflage des "Easter Egg Roll", einem wichtigen sozialen Event in Washington, rollen Kinder möglichst schnell hartgekochte Ostereier mit einem langen Löffel über den Rasen.

Deutscher "verlor" Töchter an der Raststätte

Berchtesgaden - Ein Autofahrer hat in Bayern bei einem Stopp an einer Raststätte seine beiden Töchter verloren. Sie waren während des Tankens ausgestiegen, um aufs WC zu gehen. Als sie zurückkamen, war ihr Vater bereits über alle Berge. Nach 48 Anrufversuchen durch die Polizei meldete sich der 47-Jährige. Er war bereits am Brenner und hatte bis dahin nicht bemerkt, dass seine Kinder nicht mehr im Auto saßen.

