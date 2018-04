APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Regierung präsentierte Klima- und Energiestrategie

Wien - Die "#mission2030" betitelte Klima- und Energiestrategie ist am Dienstag in Wien von Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) als ein "konstruktiver Weg der Mitte" präsentiert worden. Ohne neue Steuern und Belastungen soll bis 2030 vor allem eine CO2-Emissionsreduktion von 36 Prozent gegenüber 2005 erreicht werden. Zu den Maßnahmen zählen eine E-Mobilitätsoffensive, Photovoltaik und eine Erhöhung der Sanierungsquote. Von der Opposition und Umweltschutz-NGOs kam Kritik.

Kneissl will "Integrationskrise 2018" vermeiden

Wien - Außen- und Integrationsministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Dienstag einen Wertekurs des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) besucht. Anschließend betonte sie die Wichtigkeit der ÖIF-Kursangebote und warnte, dass die Migrationskrise 2016 nicht zur Integrationskrise 2018 werden dürfe. Laut Kneissl und ÖIF wird das Kursangebot trotz der AMS-Kürzungen beibehalten. Im Vorjahr besuchten rund 25.000 Personen einen Werte- und Orientierungskurs des ÖIF, heuer waren es bis Ende Februar bereits 4.200.

Britisches Labor konnte Gift-Herkunft im Fall Skripal nicht klären

London - Für das britische Militärlabor ist eine russische Herkunft des Nervengifts im Fall Skripal nicht eindeutig nachweisbar. Dass es sich um das Präparat Nowitschok gehandelt habe, stehe aber fest, erklärte der Chef des zuständigen Porton Down Labors, Gary Aitkenhead, am Dienstag. Diese wissenschaftlichen Informationen seien an die britische Regierung gegangen, die dann zusammen mit anderen Hinweisen ihre Rückschlüsse gezogen habe, so Aitkenhead.

Di Maio will Italien mit Lega oder PD regieren

Rom - Kurz vor Beginn der Konsultationen zur Regierungsbildung in Italien hat sich der Fünf Sterne-Spitzenpolitiker Luigi Di Maio für ein gemeinsames Regierungsprogramm mit der ausländerfeindlichen Lega oder mit der Demokratischen Partei (PD) ausgesprochen. Eine Regierung mit der Unterstützung der mit der Lega verbündeten Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi schloss Di Maio entschieden aus.

Erdogan und Putin gaben Startschuss für Bau von erstem türkischen AKW

Istanbul/Damaskus - Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben den Startschuss für den Bau des ersten AKW in der Türkei gegeben. Sie wohnten am Dienstag per Videoschaltung aus Ankara dem Baubeginn in der südtürkischen Provinz Mersin bei. Erdogan sprach von einem "historischen" Moment. Putin sagte, die Dimension des Projekts sei "kaum zu übertreiben".

Bahnstreik legte große Teile von Frankreichs Zugverkehr lahm

Paris - Mit einem massiven Bahnstreik stellen französische Gewerkschaften Staatschef Emmanuel Macron vor seine bisher größte Kraftprobe. Zum Auftakt einer auf drei Monate angelegten Streikwelle gegen die Reform der Staatsbahn SNCF brachten sie am Dienstag große Teile des Zugverkehrs in Frankreich zum Stillstand. Fast 90 Prozent der TGV-Verbindungen fielen aus. Verkehrsministerin Elisabeth Borne versicherte, dass die Regierung standhalten werde.

Panne bei Eurocontrol führt zu Störungen im Luftverkehr

Brüssel/Wien - Der Ausfall eines zentralen Computersystems der europäischen Flugsicherung Eurocontol hat am Dienstag zu Störungen im europäischen Luftverkehr geführt. Wie die Organisation in Brüssel mitteilte, war ein System zum Datenaustausch und zur Koordinierung von Flugplänen betroffen. "Schätzungsweise die Hälfte" der geplanten 29.500 Flüge in Europa könnten durch den "Systemausfall" verspätet sein, hieß es. Wegen des Ausfalls würden "Notfallverfahren" genutzt, erklärte Eurocontrol.

Wiener Börse schließt nach dem langen Wochenende mit Abschlägen

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Abschlägen beendet. Der ATX fiel um 0,76 Prozent auf 3.402,44 Punkte. Auch an Europas Leitbörsen ging es nach dem langen Osterwochenende bergab. Raiffeisen-Aktien verloren 3,13 Prozent auf 30,60 Euro. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Finanzmarktaufsicht (FMA) der Bank wegen des Verstoßes gegen Sorgfaltspflichten eine Geldstrafe von 2,748 Mio. Euro aufgebrummt hat.

