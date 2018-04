APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Wiens Gesundheitsstadträtin Frauenberger kündigt Rücktritt an

Wien - Die Wiener Gesundheits- und Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) wird sich aus ihrer Funktion zurückziehen. Sie wird als Ressortchefin unter Bürgermeister Michael Ludwig, der am 24. Mai das Amt übernimmt, nicht mehr zur Verfügung stehen, wie ihr Büro am Mittwochnachmittag mehrere Online-Medienberichte bestätigte. Frauenberger war zuletzt - vor allem im Zusammenhang mit den Turbulenzen rund um das Krankenhaus Nord - von der Opposition heftig kritisiert worden.

ÖVP sprengt eine Woche nach Einigung rot-schwarze Kärntner Koalition

Klagenfurt - Die Kärntner ÖVP hat am Mittwoch die vor exakt einer Woche erzielte Einigung mit der SPÖ über die Bildung einer neuen rot-schwarzen Koalition gesprengt. Der überraschende Rücktritt von ÖVP-Obmann Christian Benger, von dem SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser erst am Mittwochvormittag erfahren hat, stellt die Vereinbarung aus Sicht der SPÖ grundsätzlich infrage. Geplante Termine wurden vorerst abgesagt. Seinen Rücktritt begründete Benger mit persönlichen Gründen.

Russland, Iran und Türkei wollen Waffenruhe in Syrien

Ankara/Damaskus - Die Präsidenten Russlands, des Iran und der Türkei streben eine rasche und dauerhafte Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien an. Es sei beabsichtigt, "Ruhe am Boden" zu schaffen und Zivilisten in "Deeskalations-Gebieten" zu schützen, teilten Wladimir Putin, Hassan Rouhani und Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara mit. Die USA kündigten ihrerseits ein "rasches Ende" des Syrien-Einsatzes an. Der Abzug der US-Truppen wird laut Angaben des Weißen Hauses aber nicht sofort erfolgen.

Russland fordert Sitzung von UNO-Sicherheitsrat zu Giftaffäre

New York - Russland will wegen der Affäre um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates einberufen. Das Gremium solle sich am Donnerstag mit den britischen Vorwürfen befassen, dass die Regierung in Moskau hinter dem Anschlag stecke, sagte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja am Mittwoch in New York. Grundlage sei ein Schreiben vom 13. März von Premierministerin Theresa May an den Sicherheitsrat.

65 Menschen wegen Putschversuchs in der Türkei verurteilt

Istanbul/Ankara - Im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei vor fast zwei Jahren sind am Mittwoch 65 Menschen - darunter ranghohe Soldaten - zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Die Schuldsprüche erfolgten unter anderem für den Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung aufzuheben. In 77 weiteren Fällen gab es in Istanbul Freisprüche, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Es handelte sich demnach um mehrere Verfahren.

Ein Toter durch Brand in Moskauer Einkaufszentrum

Moskau - Rund eine Woche nach der Katastrophe in Sibirien ist es in Russland wieder zu einem Brand in einem Einkaufszentrum gekommen. Im Moskauer Kaufhaus "Persej dlja detej" (Perseus für Kinder) sei ein Mitarbeiter dabei ums Leben gekommen, teilten die Behörden der russischen Hauptstadt am Mittwoch mit. Mindestens sechs Feuerwehrleute kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kunden seien alle unversehrt geblieben, hieß es. Das Feuer war im Lager einer Spielzeugabteilung ausgebrochen.

Erstmals gebar in Finnland ein Transgender-Mann ein Kind

Helsinki - In Finnland hat Medienberichten zufolge erstmals ein Transgender-Mann ein Kind auf die Welt gebracht. Das Baby habe nach der Geburt vor zwei Wochen knapp vier Kilo gewogen und war 53 Zentimeter groß, sagte der Vater dem Nachrichtenkanal "Lännen Media" am Mittwoch. Der erste Transgender-Vater Finnlands war bis 2015 eine Frau. Um sein Geschlecht zu ändern, hatte er sich einer jahrelangen Hormontherapie unterzogen. Allerdings beendete er die Behandlung nicht und konnte so wieder schwanger werden.

Wiener Börse schließt etwas tiefer

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag den Handel leichter beendet. Der ATX gab um 0,36 Prozent auf 3.390 Punkte nach. Im Verlauf konnten die Abschläge im Zuge der eingegrenzten Verluste an der Wall Street eingegrenzt werden. International belastet unverändert der ausufernde Handelsstreit zwischen den USA und China. Am heimischen Aktienmarkt rasselten die Aktien von AT&S und Wienerberger jeweils um etwas mehr als vier Prozent nach unten.

