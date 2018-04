APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Auto raste in Münster in Menschenmenge: Mehrere Tote

Münster - In Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast. Vier Menschen kamen dabei ums Leben, bestätigte das deutsche Innenministerium. Unter den Toten sei auch der Fahrer, der sich nach Erkenntnissen der Polizei erschossen habe. Spekulationen über einen Anschlag bestätigte die Polizei nicht. Die Tat ereignete sich im Gastgarten des Traditionsgasthauses "Großer Kiepenkerl".

Medien: Brasiliens Ex-Präsident Lula will Haft antreten

Sao Paulo - Der wegen Korruption verurteilte Ex-Präsident Brasiliens, Luiz Inacio Lula da Silva, will sich Medienberichten zufolge der Polizei stellen. Der 72-Jährige werde sich am Samstag nach der Messe für seine im vergangenen Jahr verstorbene Ehefrau Marisa Leticia in Obhut der Behörden begeben, berichtete die Zeitung "O Globo" unter Berufung auf Vertraute des Ex-Präsidenten. Lula hatte am Freitag eine Frist zum Haftantritt verstreichen lassen. Er will bei der Wahl im Oktober für das Präsidentenamt kandidieren.

Dutzende Tote bei Angriffen auf syrische Stadt Duma

Damaskus - Die syrische Rebellenhochburg Duma ist am Samstag erneut zum Ziel schwerer Luftangriffe geworden. Kampfflugzeuge und Hubschrauber flögen nach mehrtägiger Pause wieder Angriffe auf die Stadt in Ost-Ghouta, sagte ein Rettungshelfer der Nachrichtenagentur AFP. Parallel greife die syrische Armee mit Artillerie an, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, der zufolge seit Freitag mindestens 48 Zivilisten bei den Angriffen auf Duma ums Leben gekommen sind.

Puigdemont will zunächst in Berlin bleiben

Barcelona/Madrid - Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will vorerst in Deutschland bleiben. Bei einer Pressekonferenz in Berlin kündigte Puigdemont am Samstag an, sich an die Auflagen des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts zu halten und das Land nicht zu verlassen. Sobald das Verfahren beendet ist, wolle er allerdings an seinen bisherigen Exilort in Brüssel zurückkehren. Puigdemont sprach sich einmal mehr für eine internationale Vermittlung im Konflikt um die Zukunft Kataloniens aus.

Tourengeherin starb bei einem Absturz im Gosaukamm

Annaberg-Lungötz - Bei einer Skitour auf die Großwand im Gosaukamm ist am Samstag eine 34-jährige Frau aus dem Flachgau ums Leben gekommen. Die Alpinistin war mit einem 37-jährigen Salzburger um 5.30 Uhr in Annaberg im Lammertal aufgebrochen. Als die beiden nach einer steilen Rinne in Richtung Gipfelkar unterwegs waren, brach die Frau mit dem rechten Fuß in den Schnee ein, rutschte zunächst 150 Meter und stürzte dann weitere 150 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab.

Snowboarder in französischen Alpen im Schnee erstickt

Meribel - Ein britischer Snowboarder ist in den französischen Alpen kopfüber in den Schnee gefallen und erstickt. Der 23-Jährige habe im Skigebiet Meribel bis zur Brust im schweren Frühlingsschnee gesteckt, sagte am Samstag ein Beamter der französischen Hochgebirgs-Gendarmerie. Der junge Mann konnte sich nicht mehr befreien und starb nur rund 20 Meter entfernt von der Skipiste.

