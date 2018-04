APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Offenbar Attacke auf Halbmarathon in Berlin geplant

Berlin - In Berlin ist am Sonntag offenbar eine Gewalttat während des Halbmarathons von der Polizei verhindert worden. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass sechs festgenommene Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren "an der Vorbereitung eines Verbrechens im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung beteiligt gewesen sein könnten", erklärten Polizeibeamte in der Bundeshauptstadt. Auf dieser Grundlage seien die Durchsuchungen und die sechs Festnahmen erfolgt - weitere Angaben seien wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich. Von einem Terrorverdacht war in der Mitteilung zunächst nicht die Rede.

Hohe Wahlbeteiligung bei ungarischer Parlamentswahl

Budapest - Ungarn wählt am Sonntag sein neues Parlament. Dabei zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Diese lag laut Nationalem Wahlbüro (NVI) um 17.00 Uhr bei 63,21 Prozent und war damit bereits höher als die Gesamtbeteiligung bei der letzten Wahl 2014 (61,24 Prozent). Angesichts langer Schlangen vor den Wahllokalen könnten die Öffnungszeiten verlängert werden, teilte das NVI mit. Alle Wähler, die vor 19.00 Uhr eintreffen, sollen ihre Stimme noch abgeben können.

Handelsstreit mit USA Thema bei Österreichs China-Besuch

Peking/Wien - Bilateral wurde Harmonie demonstriert, doch kamen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in Peking nicht umhin, sich mit dem aktuellen Handelsstreit zwischen China und den USA zu befassen. Ein fairer Freihandel sei wichtig, unterstrich Kurz nach einem Treffen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping. Handelsbarrieren müssten ab- und nicht aufgebaut werden. Gerade für ein Land wie Österreich, das sechs von zehn Euro im Export verdiene, seien jegliche Beschränkungen besorgniserregend.

Trauer und Rätseln über Motiv nach Todesfahrt von Münster

Münster - Nach der Amokfahrt mit insgesamt drei Toten in Münster bleibt weiter unklar, warum ein Mann mit einem Kleinwagen mitten in der Stadt in eine Menschenmenge gerast ist. Einen politischen Grund für die blutige Tat am Samstagnachmittag schließt die Polizei nach der Durchsuchung der vier Wohnungen des Fahrers aber zunächst aus. Mindestens drei Verletzte schweben noch in Lebensgefahr.

In Cottbus in Fußgänger gerast: Verdächtiger stellte sich

Cottbus/Münster - Der 25-Jährige, der am Freitagabend in Cottbus aus bisher ungeklärter Ursache in eine auf einem Gehsteig befindliche Fußgängergruppe gefahren ist und zwei Personen verletzt hat, hat sich der Polizei gestellt. Zu seinem Motiv schweigt er. Einen Zusammenhang mit dem Amoklauf von Münster gibt es nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ob es sich bei dem Vorfall in Ost-Brandenburg um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, konnte die Polizei nach wie vor nicht sagen.

Türkei schiebt Hunderte Afghanen in ihre Heimat ab

Istanbul/Kabul - Die türkischen Behörden schieben Hunderte Afghanen in ihre Heimat ab, die in den vergangenen Wochen in die Türkei gekommen sind. Ein erstes Charterflugzeug mit 227 afghanischen Einwanderern flog am Sonntag von Erzurum im Nordosten des Landes nach Kabul, wie die Nachrichtenagentur Dogan meldete. Insgesamt sollten in den kommenden Tagen 691 Afghanen abgeschoben werden. Vertreter der Einwanderungsbehörden sagten Dogan, alle 3.000 Afghanen, die sich derzeit in Erzurum aufhielten, sollten zurück in ihre Heimat gebracht werden.

(Schluss) pat/grh