APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Laut Russland stehen Briten hinter C-Waffenangriff in Syrien

Damaskus/Washington - Russlands Armee wirft Großbritannien eine "direkte Beteiligung" an dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien vor. Sie habe "Beweise", die eine "direkte Beteiligung Großbritanniens an der Organisation dieser Provokation in Ost-Ghouta belegen", sagte ein Sprecher der russischen Armee. London habe bei der Inszenierung des mutmaßlichen Giftgasangriffs "starken Druck" auf die NGO Weißhelme ausgeübt.

Ein Toter und Hunderte Verletzte bei neuen Gaza-Protesten

Gaza - Bei neuen Massenprotesten an Israels Grenze zum Gazastreifen ist am Freitag ein Palästinenser getötet worden, mindestens 900 wurden verletzt. Ein 28-Jähriger sei an einer Schusswunde im Bauch gestorben, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Abend mit. Mehr als 100 hätten Schussverletzungen erlitten, andere Tränengas eingeatmet, hieß es von palästinensischer Seite.

Skripals schon jahrelang im Visier russischer Geheimdienste

London - Der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia sind nach Angaben des britischen Nationalen Sicherheitsberaters Mark Sedwill bereits seit fünf Jahren vom russischen Militärgeheimdienst beschattet worden. "Nach unseren Informationen reicht das Interesse der russischen Geheimdienste an den Skripals mindestens in das Jahr 2013 zurück", schrieb Sedwill an die NATO-Führung. Die Skripals waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden.

TV-Sender: Lebenslange Haftstrafen für frühere türkische Militärchefs

Ankara - In der Türkei sind frühere Generäle und weitere Militärs einem Fernsehbericht zufolge wegen ihrer Rolle bei dem Staatsstreich im Jahr 1997 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Unter den insgesamt 21 Verurteilten seien Ex-Generalstabschef Ismail Hakki Karadayi sowie sein Stellvertreter Cevik Bir, meldete der Sender NTV am Freitag. 68 Angeklagte seien freigesprochen worden. Der sogenannte "postmoderne Putsch" 1997 war die erste Intervention der türkischen Militärführung gegen eine islamistisch geführte Regierung. Damals war Necmettin Erbakan Regierungschef.

Kurz traf IGGiÖ-Vertreter wegen geplantem Kopftuchverbot

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag Vertreter der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) getroffen, um die Standpunkte beim geplanten Kopftuchverbot in Kindergarten und Volksschule auszutauschen. Dabei bekräftigte der Regierungschef seine Haltung, hieß es danach in einer Stellungnahme. Die Glaubensgemeinschaft sah zumindest das Gespräch selbst als positives Zeichen.

Ryanair und Lauda vollziehen Fusion vor Genehmigung

Wien/Dublin/Brüssel - Der österreichische Luftfahrtunternehmer Niki Lauda und sein irischer Partner Michael O'Leary vollziehen den geplanten Zusammenschluss ihrer Fluglinien Laudamotion und Ryanair, bevor er überhaupt offiziell genehmigt ist, berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Freitag vorab aus seiner aktuellen Ausgabe. Laudamotion wollte sich gegenüber der APA dazu nicht näher äußern.

Torso einer Leiche am Grund des Neusiedler Sees entdeckt

Rust - Ein Mann hat am Freitagnachmittag eine Leiche im Neusiedler See bei Rust (Bezirk Eisenstadt Umgebung) entdeckt. Es handle sich dabei um einen menschlichen Torso ohne Kopf, der sich am Grund des Sees befunden habe, bestätigte Polizeisprecher Helmut Greiner einen Bericht des ORF Burgenland. Die Fundstelle liege zwischen dem Schilfgürtel und den Seehütten der Bucht. Näheres war vorerst nicht bekannt.

Wiener Börse schließt knapp im Minus

Wien - Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Kursverlusten ins Wochenende gegangen. Der ATX fiel um 0,12 Prozent auf 3.417,03 Punkte. Der heimische Leitindex konnte seine klaren Gewinne aus dem Frühhandel nicht halten. Nachdem die New Yorker Börsen am Nachmittag bereits im Eröffnungshandel ins Minus drehten, rutschte auch der ATX in den roten Bereich ab. Die Index-Schwergewichte Erste Group und Raiffeisen gaben jeweils mehr als ein Prozent ab.

