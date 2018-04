APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Überwachungspaket von Koalition beschlossen

Wien - Das Sicherheitspaket mit einer Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten hat Freitagnachmittag den Nationalrat passiert. Mit der Novelle erhält die Polizei Zugriff auf einen Großteil der Überwachungskameras im öffentlichen Raum, werden anonyme Wertkarten-Handys verboten, wird ein "Bundes-Trojaner" ermöglicht und eine Art Vorratsdatenspeicherung light etabliert. Ebenfalls mit Koalitionsmehrheit beschlossen wurde das Datenpaket. Dieses erleichtert es Forschern, persönliche Daten der Österreicher, die der Bund erhoben und abgespeichert hat, für Forschungszwecke zu verwenden.

"Genug ist genug": Schulstreiks in USA wegen Waffengewalt

Washington - An vielen High Schools in den USA kam es am Freitag zu einem ganztägigen Streik gegen Waffengewalt. Landesweit waren unter dem Motto "Genug ist genug" rund 2.500 Veranstaltungen angemeldet, um für härtere Gesetze einzutreten. Um 10.00 Uhr verließen vielerorts Mädchen und Buben ihre Klassenräume und das Schulgelände. Das alles geschah neun Wochen nach dem Schulmassaker von Parkland, bei dem 17 Menschen starben. Eine Studie ergab unteressen, dass Schießereien an US-Schulen rasant zugenommen haben.

Vier Tote und Hunderte Verletzte bei Unruhen an Gaza-Grenze

Jerusalem - Bei erneuten Zusammenstößen mit israelischen Soldaten sind im Gazastreifen vier Palästinenser getötet worden. Sie seien an der Grenze zu Israel durch Schüsse tödlich verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Einer der Toten sei erst 15 Jahre alt gewesen, ein weiterer behindert. 445 weitere Palästinenser seien verletzt worden, davon 125 durch Schüsse. Bei Massenprotesten an der Gaza-Grenze sind seit Ende März 39 Palästinenser getötet und Hunderte durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt worden.

Macron enthüllte in Paris Gedenktafel für Terror-Opfer

Paris - Ein Jahr nach einem Anschlag auf Polizisten auf den Pariser Champs-Elysees hat Frankreich an den dabei getöteten Beamten erinnert. Staatspräsident Emmanuel Macron und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalogo enthüllten am Freitag eine Gedenktafel für Xavier Jugele. Bei dem Angriff auf dem Prachtboulevard am 20. April 2017 wurden auch eine deutsche Passantin und zwei weitere Beamte verletzt, bevor die Polizei den Täter tötete. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Tat für sich.

Pakt zwischen Mafia und Politik - Haftstrafen in Palermo

Rom - Ein Schwurgericht in Palermo hat am Freitag bekannte Politiker und prominente Polizeichefs wegen eines mutmaßlichen Paktes zwischen Staat und der Cosa Nostra in den 90er-Jahren zu Haftstrafen zwischen acht und 28 Jahren verurteilt. Vor Gericht stand auch der Ex-Senator Marcello Dell'Utri, ein langjähriger Vertrauter von Ex-Premier Silvio Berlusconi, der zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Die höchste Strafe wurde gegen den bekannten Mafia-Boss Leoluca Bagarella verhängt.

Erstmals 30 Grad: Zweit frühester Termin der Messgeschichte

Salzburg/Wien - Zum ersten Mal in diesem Jahr hatte es in Österreich am Freitag 30 Grad. Gemessen wurde der Wert an der ZAMG-Wetterstation Salzburg-Freisaal. Da ist der zweit früheste Termin seit Aufzeichnungsbeginn, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Den Rekord hält weiter der 17. April 1934: Da erreichten die Temperaturen ebenfalls in der Stadt Salzburg diese Marke. Detail am Rand: 2017 hatte es in Salzburg-Freisaal um 27 Grad weniger als heute Nachmittag.

Wiener Börse tendiert am Nachmittag etwas tiefer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag am Nachmittag mit etwas tieferer Tendenz gezeigt. Der ATX fiel um 0,11 Prozent auf 3.471,26 Punkte. An Europas Leitbörsen zeigte sich ein gemischtes Bild. Wichtige Impulse blieben aus. An der Wiener Börse lasteten unter anderem die Kursverluste in Bankwerten auf dem ATX. So verloren Raiffeisen 1,7 Prozent auf 28,02 Euro und rutschten damit ans Ende der Kurstafel ab.

