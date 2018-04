APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Trump erneuert im Beisein Macrons Drohung gegen den Iran

Washington - Zum ersten Staatsbesuch seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron mit militärischen Ehren vor dem Weißen Haus begrüßt. Macrons Besuch lege Zeugnis ab für die Freundschaft, die beide Länder verbinde, sagte Trump. Gegensätzliche Meinungen traten dann beim Atom-Deal mit dem Iran zutage. Wörtlich sprach Trump von einer "verrückten" Vereinbarung.

Meischberger: Haider war mein Buwog-Informant

Wien/Linz - Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere hat am Dienstag der Zweitangeklagte, Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Walter Meischberger, einmal mehr den verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) ins Spiel gebracht. Dieser habe ihn angerufen und erzählt, dass in der ersten Bieterrunde für die Buwog-Privatisierung zu wenig rausgekommen sei.

Kurz düpiert Länder und will rasche Mindestsicherungs-Reform

Wien - Die Koalition hat am Dienstag eines ihrer Lieblingsthemen aufgegriffen. Ein Vorschlag zur Reform der Mindestsicherung soll bereits Anfang Juni auf den Tisch gelegt werden, verkündeten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Damit düpierten sie die Landessozialreferenten. Diese sagten ein für 9. Mai angesetztes Treffen ab. Ursprünglich hatten sie mit Sozialministerin Beate Hartinger (FPÖ) vereinbart, bis Ende des ersten Halbjahrs eigene Konzepte vorzulegen. des ersten Halbjahrs eigene Konzepte vorzulegen.

BVT-Affäre: Suspendierung von Chefinspektor aufgehoben

Wien - Die vorläufige Suspendierung eines Chefinspektors im Zuge der BVT-Affäre ist vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben worden, berichtete die Tageszeitung "Kurier". Das Innenministerium wirft dem 33-Jährigen vor, mit seinem Referatsleiter drei nordkoreanische Passrohlinge von der Österreichischen Staatsdruckerei beschafft und an den südkoreanischen Nachrichtendienst NIS weitergeben zu haben. Das Gericht sieht in der Handlung kein Dienstvergehen und keinen rechtswidrigen Vorgang.

Israel stoppt Pläne zur Abschiebung von Flüchtlingen

Tel Aviv - Israel hat Pläne zur Abschiebung von rund 40.000 afrikanischen Flüchtlingen auf Eis gelegt. Bei einer Sitzung des Höchsten Gerichts sollen Vertreter des Staates mitgeteilt haben, man werde keine neuen Abschiebebescheide an Flüchtlinge verteilen. Bereits verteilte Bescheide seien annulliert, hieß es in den Medien. Man könne Flüchtlinge nicht gegen ihren Willen in Drittländer abschieben.

20 Jahre Haft für Kopfschuss in Wien

Wien - Im Prozess gegen einen 28-jährigen Mann, der am 16. April 2017 einen 26 Jahre alten Bekannten in Wien-Brigittenau auf offener Straße erschossen haben soll, hat es am Dienstag am Landesgericht einen einstimmigen Schuldspruch im Sinn der Anklage gegeben. Der gebürtige Kosovare wurde wegen Mordes zu einer 20-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Verteidiger legten gegen diese Entscheidung Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Österreicherin beim Tauchen in Indonesien tödlich verletzt

Bali/Wien - Eine Österreicherin ist am Montagnachmittag beim Tauchen vor einer kleinen indonesischen Insel tödlich verletzt worden. Nach Berichten lokaler Medien wurde die Frau beim Auftauchen von einem Boot erfasst. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Spital auf Bali gebracht, wo sie am frühen Abend starb. Meldungen, wonach es sich um eine 35-jährige Niederösterreicherin handelt, wurden vom Außenministerium in Wien bestätigt. Der Kapitän des Bootes, das die Taucherin erfasste, wurde vorläufig festgenommen.

ATX legt den sechsten Handelstag in Folge zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag fester geschlossen. Der ATX stieg um 0,70 Prozent auf 3.519,36 Punkte. Er verzeichnete damit den bereits sechsten Handelstag in Folge Kursgewinne. Stärkster ATX-Wert waren die Titel der OMV, die 4,14 Prozent zulegten. Der Brent-Ölpreis hatte in der Früh zwischenzeitlich den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Auch die Papiere von Schoeller-Bleckmann (plus 0,88 Prozent) notierten im Spitzenfeld.

(Schluss) bb/str