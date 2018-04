APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Salzburg will in Marseille ersten Schritt ins EL-Finale tun

Marseille - In knapp zwei Stunden spielt Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg im Europa-League-Halbfinale gegen Marseille. Es ist dies das erste Mal seit Rapid 1996 im Cup der Cupsieger, dass ein österreichisches Team unter den Top vier eines Europacupbewerbs steht. Auf dem Weg ins heutige Hinspiel im Hexenkessen von Marseille hat man bereits Real Sociedad, Borussia Dortmund, Lazio Rom ausgeschaltet. Im zweiten Halbfinale stehen einander Arsenal und Atletico Madrid gegenüber.

USA stellen vor Merkel-Besuch Bedingungen

Washington - Kurz vor dem Besuch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Washington hat das Weiße Haus eine weitere Befreiung der EU von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium an Bedingungen geknüpft. Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte am Donnerstag, seine Regierung wolle "Zugeständnisse" der Europäer sehen, etwa bei deren Zöllen auf Auto-Importe. Die derzeitige Ausnahmeregelung für die Staaten der Europäischen Union läuft am kommenden Dienstag aus.

Kampf gegen Terror-Finanzierung soll verstärkt werden

Paris - Über 70 Staaten wollen den Kampf gegen die Finanzierung der Terrororganisationen Islamischer Staat und Al-Kaida verstärken. Künftig sollen auch die Finanzierung von Reisen oder der Anwerbung für terroristische Zwecke vollständig als Verbrechen eingestuft werden, auch wenn es keine direkte Verbindung zu einem Anschlag gebe, heißt es in der Abschlusserklärung der Konferenz "No Money for Terror" in Paris. Allein die französische Justiz hat in den vergangenen zwei Jahren 416 Geldgeber im Land namhaft gemacht.

US-Präsident Donald Trump besucht Großbritannien am 13. Juli

Washington/London - US-Präsident Donald Trump kommt am 13. Juli nach Großbritannien. Trump werde sich zu bilateralen Gesprächen mit der britischen Premierministerin Theresa May treffen, teilte ein britischer Regierungssprecher am Donnerstag mit. Auch das Weiße Haus bestätigte den Besuch. Wo das Treffen stattfinden wird, ist noch unklar. May hatte Trump nach dessen Amtsantritt im Jänner 2017 besucht und die Einladung zu einem Staatsbesuch mit viel Pomp im Namen der Queen ausgesprochen.

Meischberger im Grasser-Prozesse weiter befragt

Wien/Linz - Die Nummernkonten in Liechtenstein sind am 32. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere im Mittelpunkt gestanden. Richterin Marion Hohenecker hielt dem Zweitangeklagten Walter Meischberger dazu Kontounterlagen vor, bei ihren genauen Fragen kam der Grasser-Vertraute gehörig ins Schwimmen. Der Prozess wird am 23. Mai fortgesetzt.

Kärntner FPÖ will Literat Josef Winkler anzeigen

Klagenfurt - Die Kärntner FPÖ hat am Donnerstag eine Anzeige wegen Verhetzung gegen den Literaten Josef Winkler angekündigt. Winkler hatte beim 500-Jahr-Jubiläum der Schenkung Klagenfurts an die Landstände eine Festrede gehalten, in der er heftig gegen die Freiheitlichen ausgeteilt hatte. U.a. sprach er von "korrupten Politikern und Kapitalverbrechern" und forderte, die Urne Jörg Haiders in eine Gefängniszelle zu verlegen. FPÖ-Landesparteichef Darmann sieht damit die "Grenze des Erträglichen durch den linken Hassprediger überschritten".

Vierjähriger Bub starb bei Fenstersturz in Wien-Donaustadt

Wien - Ein vier Jahre alter Bub ist am Donnerstagnachmittag bei einem Fenstersturz in Wien-Donaustadt gestorben. Eine Funkwagenbesatzung und eine Ärztin außer Dienst hatten nach Angaben der Polizei noch vergeblich versucht, das Kind zu reanimieren. Der Hergang des Unfalls in der Ziegelhofstraße sei vorläufig unklar und noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es laut Polizei.

Die Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag Gewinne verbucht. Der ATX legte 0,51 Prozent auf 3.461 Punkte zu und absolvierte damit bereits seinen 7. Gewinntag in acht Sitzungen. Im Späthandel unterstützten in Europa die klaren Zuwächse an der Wall Street, nachdem dort die Renditen für US-Anleihen etwas zurückgekommen waren. Den Spitzenplatz in Wien eroberte die Telekom Austria-Aktie mit einem Kurszuwachs von vier Prozent.

