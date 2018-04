APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Ex-Blauhelm: "Befehl lautete: nicht einmischen"

New York/Wien - In der Diskussion um die neun Syrer, die offenbar von österreichischen Blauhelmen am Golan in den Tod geschickt wurden, springt nun ein ehemaliger Bundesheer-Soldat seinen Kollegen zur Seite. "Der Befehl lautete: nicht einmischen", sagte Markus H. den "Salzburger Nachrichten". Wenn sie die Syrer gewarnt hätten, wären sie selbst "auf der Abschussliste der Bewaffneten gestanden".

Lawrow lobt Syrien-Allianz Russlands mit Iran und Türkei

Moskau - Bei einem Dreier-Treffen in Moskau haben die Außenminister von Russland, dem Iran und der Türkei ihre gemeinsamen Bemühungen um eine Lösung im Syrien-Konflikt als Erfolg bezeichnet. Dank ihrer "einzigartigen" Allianz sei es gelungen, den Kampf gegen die Jihadistengruppen Al-Nusra-Front und Islamischer Staat (IS) anzugehen, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach dem Treffen. Auch die 2017 im kasachischen Astana begonnenen Syrien-Verhandlungen bezeichneten die Minister als Erfolg.

Neuer US-Außenminister Pompeo in Riad eingetroffen

Riad - Der neue US-Außenminister Mike Pompeo ist am Samstag zum Auftakt seiner dreitägigen Nahost-Reise in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad eingetroffen. Am Flughafen wurde Pompeo von einer großen Delegation empfangen, zu der Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Jubeir sowie Khalid bin Salman, ein Bruder des mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman, zählten. Pompeo war erst am Donnerstag als Außenminister vereidigt worden.

Herausgeber der größten Reformzeitung im Iran verhaftet

Teheran - Der Herausgeber der iranischen Zeitung "Shargh", des größten Blatts der Reformbewegung, ist am Samstag verhaftet worden. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ISNA wurde Mehdi Rahmanian von einem Gericht in Maschhad im Nordosten der Islamischen Republik wegen eines kritischen Artikels verurteilt. Da er die verlangte Kaution nicht bezahlen konnte, musste er ins Gefängnis.

Demonstrationen gegen Missbrauchs-Urteil in Spanien

Madrid - Der Widerstand gegen ein spanisches Gerichtsurteil, bei dem fünf Männer vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen wurden, reißt nicht ab. Zehntausende Menschen gingen am Samstag im ganzen Land auf die Straße und protestierten gegen das Urteil eines Gerichts in Pamplona. Mehr als 1,2 Millionen Menschen unterzeichneten eine Protestpetition.

Hauptverbands-Chef Biach will Streiks verhindern

Wien - Hauptverbands-Vorsitzender Alexander Biach "will keine Streiks" im Zusammenhang mit der Sozialversicherungs-Reform. Er werde sich "mit allen Kräften dafür einsetzen", dass es nicht dazu kommt. Denn die Leidtragenden könnten letztlich die Versicherten sein, Patienten, Pensionisten, Unfallopfer. "Dieses Experiment möchte ich nicht eingehen", sagte Biach Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Zur Zusammenlegung auf fünf Sozialversicherungsträger ist Biach bereit.

Matthias Köchl neuer Landessprecher der Kärntner Grünen

Klagenfurt - Die Kärntner Grünen, die bei der Wahl am 4. März aus dem Landtag ausgeschieden sind, haben am Samstag einen neuen Landessprecher gewählt. Matthias Köchl übernimmt die Funktion des Landessprechers, zur Stellvertreterin wurde die Klagenfurter Gemeinderätin Margit Motschiunig gekürt, wie Köchl gegenüber der APA sagte.

Frauenleiche im Neusiedler See - Beschuldigter festgenommen

Rust/Eisenstadt - Nach der Auffindung einer Frauenleiche im Neusiedler See bei Rust (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) vor mehr als zwei Wochen ist nun ein Beschuldigter in Haft. Es handle sich um einen österreichischen Staatsbürger, gegen den wegen dringenden Verdachts des Mordes ermittelt werde, sagte Roland Koch von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Samstagnachmittag auf APA-Anfrage. Die Anklagebehörde habe die Festnahme angeordnet und die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Eisenstadt verfügt.

(Schluss) grh/fls