APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Ministerium zu Golan-Toten: Solche Vorfälle gab es täglich

Wien - Nach Bekanntwerden des Vorfalls am Golan, bei dem 2012 neun Syrer offenbar von österreichischen UNO-Soldaten in den Tod geschickt wurden, hat die Taskforce im Verteidigungsministerium ihre Arbeit aufgenommen. Zuständig sei die UNO, "doch es ist unser erstes Anliegen diesen Fall aufzuklären", so Ministeriumssprecher Michael Bauer. Vorfälle dieser Art habe es aber "nahezu tagtäglich gegeben". Die Soldaten hatten die Aufgabe, eine demilitarisierte Zone zu überwachen. Doch diese Zone sei umkämpft gewesen.

"Austrian World Summit" - UNO-Chef Guterres kommt nach Wien

Wien/New York - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wird am 15. Mai beim zweiten "Austrian World Summit" in Wien zu Gast sein. Guterres bestätigte am Montagabend (MESZ) bei einer Pressekonferenz in New York den Besuch des Klimagipfels. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der wieder den Ehrenschutz übernommen hat, wird sich am Vortag mit Guterres treffen, berichtete die Präsidentschaftskanzlei der APA.

Sorge vor Eskalation zwischen Israel und Iran

Jerusalem - Schwere Raketenangriffe in Syrien haben die Sorge vor einem direkten militärischen Konflikt zwischen Israel und dem Iran geschürt. Bei den Attacken am späten Sonntagabend auf Militärziele in mehreren Teilen des Landes wurden der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge mindestens 26 Menschen getötet und 60 weitere verletzt. Verschiedene Staatsmedien äußerten die Vermutung, Israel stecke hinter den Angriffen und habe iranische Stellungen bombardieren wollen. Israels Militär äußerte sich nicht.

Dutzende Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Kabul - Bei mehreren Bombenanschlägen in verschiedenen Teilen Afghanistans sind Dutzende Menschen getötet worden. Ein Doppelanschlag in der Hauptstadt Kabul kostete mindestens 25 Menschen das Leben und verletzte mindestens 49 weitere, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Opfern sind nach Angaben der Organisation "Reporter ohne Grenzen" mindestens neun Journalisten. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Doppelanschlag in Kabul über Propagandakanäle im Internet für sich.

Solidaritätsmarsch für Flüchtlinge von Italien nach London

Ventimiglia - Etwa 60 Menschen sind am Montag im italienischen Ventimiglia an der Grenze zu Frankreich zu einem 1.400 Kilometer langen Marsch aus Solidarität mit Geflüchteten aufgebrochen. An den rund 60 Stationen des Marschs wechseln sich dessen Teilnehmer jeweils ab. Die Strecke führt unter anderem über Nizza, Marseille und Paris zur nordfranzösischen Hafenstadt Calais. Von dort aus versuchen Flüchtlinge, nach Großbritannien zu kommen. Für den 8. Juli ist die Ankunft am Endpunkt London vorgesehen. Die französische Regierung teilte unterdessen mit, sie hätten Aktivisten der rechtsextremen Identitären Bewegung in den Alpen an der Grenze zu Italien daran gehindert, ihre gegen Flüchtlinge gerichteten Patrouillen fortzusetzen.

Vier Skitourengeher in Schweizer Alpen tödlich verunglückt

Bern - Bei einem schweren Unglück in den Schweizer Alpen sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere schwebten am Montag im Krankenhaus noch in Lebensgefahr, wie die Polizei im Kanton Wallis am Nachmittag berichtete. Sie gehörten zu einer Gruppe von 14 Skitourenfahrern, die eine Nacht bei eisiger Kälte unter freiem Himmel verbringen mussten. Unter den Tourengehern waren nach Polizeiangaben Deutsche, Italiener und Franzosen. Nähere Angaben machte die Polizei nicht. Die Opfer müssten noch identifiziert und Angehörige benachrichtigt werden.

Siebenjähriger in Deutschland von Babysitterin erwürgt

Künzelsau - Ein siebenjähriger Bub ist am Wochenende in Baden-Württemberg tot im Haus seiner Babysitterin gefunden worden. Das Kind wurde offensichtlich erwürgt. Dem Obduktionsergebnis zufolge war eine "Gewalteinwirkung gegen den Hals des Buben todesursächlich", wie Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag mitteilten. Die 69-jährige Bekannte der Eltern wurde festgenommen.

Die Wiener Börse schließt etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Montag leicht um 0,26 Prozent und schloss bei 3.468,47 Zählern. Das internationale Börsenumfeld zeigte sich zu Wochenbeginn hingegen mehrheitlich im grünen Bereich. In den Fokus der Anleger rückten vor allem aktuelle Konjunkturnachrichten aus Europa und den USA. Unter den Einzelwerten büßten die Aktien von Palfinger nach Zahlenvorlage 2,96 Prozent an Wert ein.

