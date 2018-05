APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

350 Palästinenser bei Protesten an Gaza-Grenze verletzt

Gaza - Bei erneuten Konfrontationen mit israelischen Soldaten sind an der Gaza-Grenze 350 Palästinenser verletzt worden. 42 davon seien von scharfer Munition getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Die israelische Armee sprach von schätzungsweise 7.000 protestierenden Palästinensern an fünf Orten entlang der Grenze. Sie würden brennende Reifen in Richtung der Soldaten rollen und Steine werfen. Soldaten würden entsprechend der Vorgaben erst nach mehreren Warnungen feuern, und dann auch nur auf die Beine.

Russland meldet Ende der OPCW-Inspektion im syrischen Douma

Moskau - Inspekteure der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) haben nach russischen Angaben ihre Untersuchung eines mutmaßlichen Giftgasangriffs in der syrischen Stadt Douma beendet. Russische Soldaten hätten den OPCW-Fachleuten ungehinderten Zugang zu allen gewünschten Objekten verschafft, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. In Douma waren am 7. April mehr als 40 Menschen mutmaßlich durch Gas getötet worden. Der Westen machte die syrische Regierung für die Attacke verantwortlich.

Trump: Datum und Ort für Gipfel mit Kim stehen fest

Washington/Pjöngjang - Das historische Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten der USA und Nordkoreas rückt offenbar näher. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, mit Nordkorea seien Termin und Ort für das Treffen mit Machthaber Kim Jong-un vereinbart worden. Die Details würden in Kürze bekanntgegeben, sagte Trump zu Journalisten. Früheren Aussagen zufolge soll das Treffen Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden. Als Orte sind Drittstaaten wie Singapur oder die Mongolei im Gespräch. Auch Thailand bot sich an.

Kunasek erweitert Auftrag der Golan-Untersuchungskommission

Wien - Nach einem Bericht der "Kleinen Zeitung" soll das zuletzt vielfach diskutierte Video österreichischer Blauhelmsoldaten auf den Golanhöhen ein "Schulungsfilm des Bundesheeres" sein. Der Mitschnitt dokumentiert einen Vorfall vom 29. September 2012, als diese Soldaten syrische Geheimpolizisten in einen Hinterhalt fahren ließen. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) will dies nun untersuchen lassen. Er wolle nun aufklären lassen, welcher Personenkreis der verantwortlichen Kommandanten zu welchem Zeitpunkt von dem Video Kenntnis hatte, erklärte er am Freitag.

Sobotka äußert Sorge über aufkeimenden Antisemitismus

Wien - Das österreichische Parlament hat am Freitag zu seiner traditionellen Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus geladen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) warnte in seiner Ansprache vor dem Aufkeimen eines neuen Antisemitismus in Europa und der Welt. Das dürfe man "nicht achselzuckend zur Kenntnis nehmen, sondern man muss diesen Bodensatz bekämpfen".

Vermisster 14-Jähriger tot in der Alten Donau gefunden

Wien - Polizeitaucher haben am Freitagnachmittag in Wien-Donaustadt die Leiche eines seit 1. Mai vermissten 14-Jährigen aus der Alten Donau geborgen. Nach dem untergegangenen Jugendlichen war bereits mehrfach gesucht worden, diesmal wurden Leichenspürhunde der Landespolizeidirektion Tirol hinzugezogen. Die Tiere schlugen nahe der Kagraner Brücke an. Die Identität des Toten wurde mittlerweile bestätigt, eine gerichtliche Obduktion angeordnet.

Erzdiözese Wien mit neuem Missbrauchsvorwurf konfrontiert

Wien - Ein neuer Missbrauchsvorwurf beschäftigt die Erzdiözese Wien. Dabei geht es um eine Frau, die in den 1990er-Jahren nach einem mehrmonatigen Verhältnis mit einem Priester Zwillinge zur Welt gebracht hat, die dann zur Adoption freigegeben wurden. Nun gab die Frau an, der Geistliche sei damals übergriffig gewesen und die Freigabe ihrer Kinder sei nicht freiwillig geschehen. Der gesamte Sachverhalt werde von der kirchlichen Ombudsstelle geprüft, berichtete die "Kathpress".

Wiener Börse schließt etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Freitag 0,64 Prozent und schloss bei 3.452,71 Zählern. Das europäische Börsenumfeld ging hingegen freundlich ins Wochenende. In den Fokus der Anleger rückte vor dem Wochenende vor allem der aktuelle US-Arbeitsmarkbericht. In Wien belasteten die Abschläge bei den Titeln der Erste Group. Die Aktien des Instituts büßten nach Zahlenvorlage 4,74 Prozent ein.

